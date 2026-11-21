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ഐഐടി രാമയ്യയ്ക്ക് ഇന്ന് 100-ാം പിറന്നാൾ; ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ ആശംസകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി
എത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടും വിനയം കൈവിടാതെ, സാധാരണക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ചുക്ക രാമയ്യ
Published : November 21, 2026 at 9:00 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐഐടിയിൽ പഠിച്ചില്ല, അവിടെ ജോലി ചെയ്തതുമില്ല; എന്നിട്ടും ശിഷ്യരുടെ വിജയങ്ങളിലൂടെ 'ഐഐടി രാമയ്യ' എന്ന അപൂർവ വിശേഷണം സ്വന്തമാക്കിയ ചുക്ക രാമയ്യയ്ക്ക് ഇന്ന് 100-ാം പിറന്നാൾ. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തിയ രാമയ്യ മാസ്റ്ററുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു.
എത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടും വിനയം കൈവിടാതെ, സാധാരണക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. വിദ്യാർഥികളിൽ യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി വളർത്തുകയും മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നുനൽകി അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർഥ ഗുരു. ആ ആദർശത്തിൻ്റെ ഉജ്വല മാതൃകയാണ് രാമയ്യ മാസ്റ്റർ.
വെറും ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. വിദ്യാർഥികളുടെ മനസ്സിനെ മൂർച്ചകൂട്ടുകയും ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകുകയും ചെയ്ത വഴികാട്ടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തും വിദേശത്തും ഉന്നത പദവികളിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞരും കണ്ടുപിടിത്തക്കാരും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും തൊഴിൽദാതാക്കളുമായി ലോകത്തെ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യരുണ്ട്. ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ജീവിതവിജയത്തിന് ഇതിലും വലിയ തെളിവ് മറ്റെന്താണ് വേണ്ടത്. സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കളല്ല, വാർത്തെടുത്ത ശിഷ്യസമ്പത്താണ് ഒരു മികച്ച അധ്യാപകൻ്റെ യഥാർഥ ധനം. ആ അർഥത്തിൽ രാമയ്യ മാസ്റ്റർ ഒരു മഹാഗുരുവാണ്.
ലാളിത്യവും കണിശതയും ഒത്തുചേർന്ന വ്യക്തിത്വം
കാഴ്ചയിൽ അങ്ങേയറ്റം സൗമ്യനായി തോന്നുന്ന മാസ്റ്റർ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തയാളാണ്. വാക്കുകളിലെ മൃദുത്വവും പ്രവൃത്തിയിലെ കണിശതയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള അലസതയും അദ്ദേഹം വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാറില്ല. ആ കർക്കശ നിലപാടിന് പിന്നിൽ ശിഷ്യരോടുള്ള അളവറ്റ സ്നേഹവും അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലുമാണ്. പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി മൂർച്ചകൂട്ടുകയും വിദ്യാർഥികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപന രീതിയുടെ കാതൽ.
മഹാനായ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായിരുന്നിട്ടും സാധാരണ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത്. പലരെയും ഉന്നതിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയിട്ടും പേരും പ്രശസ്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയില്ല. ലളിതമായ വേഷവും ജീവിതരീതിയും കളങ്കമില്ലാത്ത സംസാരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. സമ്പത്തിനെക്കാളും സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കാളും അധികാരത്തെക്കാളും യഥാർഥ ആദരം നേടിത്തരിക മൂല്യങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു.
നിസാം വിരുദ്ധ സമരം രാമയ്യ മാസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന അധ്യായമാണ്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് രണ്ടര വർഷത്തിലധികം അദ്ദേഹം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു. പുച്ചലപ്പള്ളി സുന്ദരയ്യയുടെ ജീവിതരീതിയും ചിന്തകളും അദ്ദേഹത്തെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.
പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും ചേർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനം
പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ആധുനികതയുടെയും അപൂർവ സംഗമമാണ് രാമയ്യ മാസ്റ്റർ. വേഷവിധാനത്തിൽ എത്രത്തോളം പരമ്പരാഗതനാണോ, ചിന്തകളിൽ അത്രത്തോളം ആധുനികനാണ് അദ്ദേഹം. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നൽകിയ അതേ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കാനും അദ്ദേഹം നൽകി. സമ്പന്നരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും മക്കൾക്ക് വീടിനടുത്തുള്ള ഒരേ സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. സമത്വത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാകേണ്ട സ്കൂളുകളിൽ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വേർതിരിവുകൾ വേരൂന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ എന്നും വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒരു ചെലവായിട്ടല്ല, ഭാവിയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപമായിട്ടാണ് സർക്കാരുകൾ കാണേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ ഉപഭോക്താക്കളാക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കച്ചവടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർത്തു. വെറുമൊരു ജോലി നേടാനുള്ള ഉപാധി മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം; അത് വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയും സമൂഹത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തിയുമാണ്. സാമൂഹിക ബോധമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം അപൂർണമാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഉപകരിക്കാത്ത അറിവിന് അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ അർഥം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നതാണ് രാമയ്യ മാസ്റ്ററുടെ കാഴ്ചപ്പാട്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും അറിവും വരുംതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത്. വരാനിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ഇവ കൈവരിക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകൻ്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചു.
ആജീവനാന്ത വിദ്യാർഥി
കൗമാരക്കാരൻ്റെ കൗതുകവും ജിജ്ഞാസയുമാണ് രാമയ്യ മാസ്റ്ററുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ആവേശവും സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തര ചിന്തകളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നിത്യവിദ്യാർഥിയാക്കി മാറ്റി. പ്രായം എന്നത് ശരീരത്തിന് മാത്രമുള്ള പരിധിയാണെന്നും ചിന്തകൾക്ക് പ്രായമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. സാമൂഹിക ബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ക്ലാസ് മുറിയുടെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒതുക്കിനിർത്താൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളോടും സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളോടും ജനകീയ വിഷയങ്ങളോടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അധ്യാപകൻ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചക്കാരനല്ല, മറിച്ച് സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു.
2001 മുതൽ ഈനാഡു ജേണലിസം സ്കൂളുമായി രാമയ്യ മാസ്റ്റർക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും യുവ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി ക്ലാസുകൾ എടുക്കാനും അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാർഥികളെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ സംഭാവന നൽകുകയുമാണ് അധ്യാപകൻ്റെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെയും യഥാർഥ ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം, യുക്തിസഹമായ ചിന്ത, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അടിത്തറയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പുനർനിർവചിക്കേണ്ട കാലം
കുട്ടികളുടെ സ്വാഭാവികമായ കൗതുകത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇന്നും അവരെ പരീക്ഷാ സമ്മർദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ക്ലാസ് മുറികൾ ഉത്തരങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നു. വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരീക്ഷാഫലങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പുനർനിർവചിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് രാമയ്യ മാസ്റ്ററുടെ ജീവിതം ഓർമപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഓരോ കുട്ടിക്കും സവിശേഷമായ കഴിവുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തി വളർത്തുക എന്നത് അധ്യാപകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും അതിനാവശ്യമായ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ കടമയുമാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർഥികളെയും ഒരേ അച്ചിൽ വാർത്തെടുത്ത് ഒരേ മാനദണ്ഡം വച്ച് വിലയിരുത്തുകയല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക അർഥം. കുട്ടികളെ പരീക്ഷകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിനും സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായാണ് വളർത്തേണ്ടത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ സന്ദേശം.
മികച്ച അധ്യാപകൻ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു; മഹാനായ അധ്യാപകൻ ജീവിതം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അതിലും ഒരുപടി മുകളിലായിരുന്നു രാമയ്യ മാസ്റ്ററുടെ സ്ഥാനം. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളെ മാത്രമല്ല, അവരിലൂടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നിർമിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ അതുല്യ സേവനങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളും ഈ ശതാബ്ദി നായകന് ഉചിതമായ ആദരം നൽകണം. എന്നാൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതാണ് മാസ്റ്റർക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം.
100 വർഷത്തെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യമല്ല. ആ ജീവിതം ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമാക്കി മാറ്റുക എന്നത് അതിലും അപൂർവമാണ്. അത്തരമൊരു അവിശ്വസനീയ ജീവിതം അർഥപൂർണമാക്കിയ രാമയ്യ മാസ്റ്റർ യഥാർഥത്തിൽ ഒരു കോടീശ്വരൻ തന്നെയാണ്. പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇനിയും ഏറെക്കാലം ജീവിക്കാനും വരുംതലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ.
സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടണം
തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഐഐടി വിദ്യാഭ്യാസം ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ രാമയ്യ മാസ്റ്റർ നിർണായക പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ പരിശീലനം നേടിയ ഏകദേശം 1,500 പേർ ഐഐടികളിൽ പ്രവേശനം നേടി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പലരും തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തി. എന്നാൽ മാസ്റ്ററുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും. വിദ്യാർഥികൾ ഐഐടിയിൽ പ്രവേശനം നേടുകയോ ഉന്നത പദവികളിൽ എത്തുകയോ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതിലുപരി അവർ നല്ല മനുഷ്യരും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരുമായി മാറണം. തങ്ങൾ നേടിയ അറിവ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിലാഷം.
മഹത്തായ വിജയം
മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അധ്യാപകൻ്റെ പങ്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ്. ആ സത്യത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവാണ് രാമയ്യ മാസ്റ്ററുടെ ജീവിതം. ഒരു അധ്യാപകന് തൻ്റെ ആയുഷ്കാലം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഏറെയുണ്ട്. എന്നാൽ സമൂഹത്തെ തന്നെ തൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയായി കണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അറിവ് പകരുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. അത്തരമൊരു അപൂർവ ഗുരുവാണ് രാമയ്യ മാസ്റ്റർ. ജീവിതത്തിൽ നിരവധി വിജയങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലെല്ലാം വലിയ വിജയം തലമുറകളായുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത സ്ഥാനമാണ്. അദ്ദേഹം വാർത്തെടുത്ത ശിഷ്യരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്തായ പിൻഗാമികൾ.
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