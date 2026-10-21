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തൊഴിൽപരമായ കഴിവുകളും നൈപുണ്യവും വളർത്താം; ഐഐടി മദ്രാസ് ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു
ബയോടെക്നോളജി പ്രൊഫഷണലുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തൊടെ ഐഐടി മദ്രാസ് ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു.
Published : October 21, 2026 at 5:28 PM IST
ചെന്നൈ: യുവ ബിരുദധാരികളിൽ ബയോടെക്നോളജി, ബയോമാനുഫാക്ചറിങ് മേഖലകളിൽ ആവശ്യമായ നൈപുണ്യവും തൊഴിൽപരമായ കഴിവുകളും വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മദ്രാസ് (IIT മദ്രാസ്) വ്യവസായ-അധിഷ്ഠിത 'ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ' ആരംഭിച്ചു. ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. വി. കാമകോടി, ഇന്ന് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് 'ഐഐടിഎം-ബയോഫൗണ്ട്രി ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ – ഉദ്യോഗ്' (IITM-Biofoundry Finishing School – UDYOG) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
"എഐ എന്നാൽ അക്കാദമിക്-ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു" എന്ന് പരിപാടിയിൽ പ്രൊഫ. വി. കാമകോടി പറഞ്ഞു. "എഐയെ ആധുനിക ലോകത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ശാസ്ത്ര-എഞ്ചിനീയറിങ് മേഖലകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എഐ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദിശയിൽ ഐഐടി മദ്രാസ് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു ശ്രമമാണ് ഉദ്യോഗ്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചിട്ടയായ പരിശീലനം നൽകി അക്കാദമിക് വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തുകയാണ് ഉദ്യോഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ, ലബോറട്ടറികളിലെ തീവ്രമായ പരിശീലനം, പൈലറ്റ്-സ്കെയിൽ പ്രവർത്തന പരിചയം, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കും.
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ബയോടെക്നോളജി ഗവേഷണം, നവീകരണം, ബയോമാനുഫാക്ചറിങ്, നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന 'സിൻബയോം' (SynBioME) - അഥവാ ഐഐടി മദ്രാസ്-TICEL ബയോഫൗണ്ട്രി - വഴിയാണ് ഈ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഐഐടി മദ്രാസിലെ ബയോടെക്നോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറായ പ്രൊഫ. ഗുഹൻ ജയരാമൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോർഡിനേറ്റർ.
"ഇന്ത്യയുടെ ബയോടെക്നോളജി, ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലകൾ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക പ്രക്രിയകൾ, വിശകലന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, പ്രക്രിയ വികസനം, നിയന്ത്രണ രീതികൾ എന്നിവയിൽ പ്രായോഗിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വ്യവസായ പ്രസക്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ ബയോമാനുഫാക്ചറിങ് രീതികളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും അക്കാദമിക് അറിവ് പൂരകമാക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്യോഗ് ഈ ആവശ്യകത പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു" പ്രൊഫ. ഗുഹൻ ജയരാമൻ പറഞ്ഞു. അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ, ഗവേഷകർ, വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ ഉദ്യോഗ്
ഫിനിഷിങ് സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യ ബാച്ച് 2027 ജനുവരി 18-ന് ആരംഭിക്കും. നേരത്തെയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ (early-bird registration) 2026 ഡിസംബർ 15ന് അവസാനിക്കും. താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് https://code.iitm.ac.in/iitm-ticel-biofoundry-finishing-school എന്ന ലിങ്ക് വഴി താൽപ്പര്യം അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
നവീകരണം (innovation), നൂതന ഉൽപ്പാദന ശേഷികൾ, പ്രത്യേക നൈപുണ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ 'ബയോ-ഇക്കോണമി' (bioeconomy) ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് ഈ സംരംഭം കരുത്തേകും. കൂടാതെ, തൊഴിൽ സേനയുടെ വികസനത്തിനും ഇത് സഹായകമാകും. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കോളജുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബയോടെക്നോളജിയിലും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലും ബി.ടെക് (B.Tech), എം.ടെക് (M.Tech), എം.എസ്സി (M.Sc) കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന, അവസാന വർഷത്തിലോ അതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വർഷത്തിലോ (pre-final year) പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.
ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള പരിശീലന പാത പിന്തുടരും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മദ്രാസ് ഐഐടിയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഔട്ട്റീച്ച് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (കോഡ്) വഴി നൽകുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ ഓൺലൈൻ പഠനം ഉൾപ്പെടുന്നു, വ്യവസായ വിദഗ്ധരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും വ്യാവസായിക രീതികൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രദർശന വീഡിയോകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓൺലൈൻ ഘടകം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പങ്കാളികളെ ഐഐടി മദ്രാസ് ബയോഫൗണ്ടറിയിൽ നാലാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തീവ്രമായ പ്രായോഗിക പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കും. ലബോറട്ടറി പ്രക്രിയകൾക്കും ബയോമാനുഫാക്ചറിങ് രീതികൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാണ് പ്രായോഗിക ഘടകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് ശേഷം, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പങ്കാളികൾക്ക് വ്യവസായ മേഖലയിലെ പങ്കാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ദീർഘകാല ഇൻ്റേൺഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ഇത് അക്കാദമിക് പഠനത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ അനുഭവസമ്പത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാതയൊരുക്കാൻ സഹായിക്കും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, www.biofoundry.iitm.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 'SynBioME – IIT Madras Biofoundry'-യുടെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ (LinkedIn) പേജ് (https://www.linkedin.com/company/synbiome-iit-madras-biofoundry) പരിശോധിക്കുക.
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