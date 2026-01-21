ETV Bharat / education-and-career
2 കോടി ശമ്പളത്തിൽ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ , ക്യാംപസ് പേസ്മെൻ്റുകളിൽ മിന്നി ഐഐടി ഖരഗ്പൂർ
ഐഐടികളിലെ മികച്ച ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ടമെൻറിൽ ഖരഗ് പൂർ മുന്നിൽ. 457 പ്രീ-പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 1,501 ജോലി ഓഫറുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 15 എണ്ണം അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ നിന്നുമാണ്.
Published : January 21, 2026 at 11:09 PM IST
കൊൽക്കത്ത: വമ്പൻ ശമ്പളത്തിൽ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ് നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റിക്കാർഡിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ. പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല, ക്യാംപസ് പേസ്മെൻ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഐഐടി ഖരഗ്പൂർ ഒന്നാമത് തന്നെ.ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ആയിരത്തിലധികം ജോലി ഓഫറുകൾ എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഐഐടി ഖരഗ്പൂർ മറികടന്നത്. അഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആഭ്യന്തര കമ്പനികളിൽ നിന്ന് 2 കോടിയിലധികം വാർഷിക ശമ്പളത്തോടു കൂടിയുള്ള ജോലി ലഭിച്ചതും ശ്രദ്ധേയ നേട്ടമായി.
കാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻ്റുകളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിവർഷ ശമ്പളം 2.44 കോടിയാണ്. 10 വിദ്യാർഥികൾക്ക് 1 കോടി ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഓഫറുകളും ലഭിച്ചു. 8 ആഭ്യന്തര കമ്പനികളിൽ നിന്നും 2 അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചത്. പ്ലേസ്മെൻ്റ് സെഷനിലെ രണ്ടാം ദിവസം രാവിലെ 8 മണിയോടെ ആയിരത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജോലി ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചതായി കോളജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ജോലി ഓഫറുകളാണ് ഇതെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.
കോളജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരിയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ (സിഡിസി) സംഘടിപ്പിച്ച 2025-26 പ്ലേസ്മെൻ്റ് സെഷൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ജോലി നേടി. 457 പ്രീ-പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 1,501 ജോലി ഓഫറുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 15 എണ്ണം അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ നിന്നുമാണ്. കൂടാതെ, സയൻസ് (ഗവേഷണ) വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നാല് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും ആറ് പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജോലി ലഭിച്ചു. നിരവധി ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ കമ്പനികൾ ഐഐടിയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്. ടെസ്ല, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രശസ്ത കമ്പനികൾ പ്ലേസ്മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ആപ്പിൾ, ടെസ്ല, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, എൻവിഡിയ, എയർബസ്, ബോയിംഗ്, മെഴ്സിഡസ്, ക്വാൽകോം, സീമെൻസ്, ആമസോൺ, വാൾമാർട്ട്, ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ച്സ്, മക്കിൻസി, ഒപ്റ്റിവർ, ഡാറ്റാബ്രിക്സ്, ജെപി മോർഗൻ ചേസ്, ആക്സെഞ്ചർ, അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ്, ബ്ലാക്ക്റോക്ക്, സാംസങ് കൊറിയ, ടെക്സസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്സ്, എക്സോൺമൊബീൽ, കാറ്റർപില്ലർ, ഷ്ലംബർഗർ ലിമിറ്റഡ്, എൽ ആൻഡ് ടി ഫിനാൻസ്, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്ലേസ്മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു.
"കൃത്യതയോട് കൂടിയ പ്രവർത്തനവും സംഘടനാ മികവുമാണ് ഈ വിജയത്തിന് കാരണം. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ തൊഴിൽ മേഖലയായിരുന്നിട്ട് പോലും വിദ്യാർഥി പ്ലേസ്മെൻ്റ് കോർഡിനേറ്റർമാർ, ചെയർപേഴ്സൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, സിഡിസി ഓഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവരുടെ സഹകരണം ഈ ഉദ്യമം വിജയകരമാക്കാൻ സഹായിച്ചു. എല്ലാവരുടേയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്നതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു" ഐഐടി ഖരഗ്പൂരിലെ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സെൻ്റർർ (സിഡിസി) ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ സഞ്ജയ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
