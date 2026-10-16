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എൻജിനീയറിങ് പഠനത്തിനൊപ്പം ഇനി 'നന്മ'യും; രാജ്യത്താദ്യമായി വേറിട്ട കോഴ്സുമായി ഐഐടി ഹൈദരാബാദ്
"നന്മ: സ്വഭാവം, ഉത്തരവാദിത്തം, മാനുഷിക വികാസം" എന്നാണ് ഈ പുതിയ ഇലക്ടീവ് ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : October 16, 2026 at 10:06 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: എൻജിനീയറിങ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഇനി സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കൊപ്പം 'നന്മ'യും പഠിക്കാം. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വിദ്യാർഥികളിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തവും വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'നന്മ' (Goodness) ഒരു അക്കാദമിക് ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സായി അവതരിപ്പിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐഐടി ഹൈദരാബാദ്.
നന്മ: സ്വഭാവം, ഉത്തരവാദിത്തം, മാനുഷിക വികാസം
"നന്മ: സ്വഭാവം, ഉത്തരവാദിത്തം, മാനുഷിക വികാസം" എന്നാണ് ഈ പുതിയ ഇലക്ടീവ് ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബി.ടെക്, ബി.ടെക് ഇൻ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്ന ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഈ കോഴ്സിൽ ചേരാൻ അവസരമുള്ളത്. ഇതിനോടകം തന്നെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റിനാല്പതിലധികം വിദ്യാർഥികൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഐഐടി റൂർക്കി പൂർവ വിദ്യാർഥിയും 'ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്' സ്ഥാപകനുമായ രവി ശർമയാണ് ഈ കോഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് ഈ കോഴ്സ് വലിയ രീതിയിൽ സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
അറിവിനൊപ്പം സ്വഭാവ രൂപീകരണവും
ഐഐടി ഹൈദരാബാദ് ഗവേണിങ് ബോർഡ് ഈ കോഴ്സിന് അക്കാദമിക് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കേവലം അറിവും തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും നേടുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കരുതെന്നും, മറിച്ച് അത് വിദ്യാർഥികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും ഐഐടി ഹൈദരാബാദ് ഡയറക്ടർ ബി.എസ്. മൂർത്തി വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹത്തിന് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആകെ ഏഴ് സെഷനുകളായാണ് ഈ കോഴ്സ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാനുഷിക പുരോഗതി, വ്യക്തിഗത സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം, 'വികസിത് ഭാരതം' നിർമിക്കുന്നതിൽ നന്മയ്ക്കും നൈതികതയ്ക്കുമുള്ള പങ്ക് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്, കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് തുടങ്ങിയ ബി.ടെക് കോഴ്സുകൾക്കും, എം.ടെക്, എം.എസ്സി, ബി.ഡിസൈൻ, പിഎച്ച്.ഡി തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും പേരുകേട്ട ഐഐടി ഹൈദരാബാദിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു വേറിട്ട വിഷയം പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്.
സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അതിവേഗം വളരുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, വിദ്യാർഥികളിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് പുതിയ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാൻ അധികൃതരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കേവലം പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ അറിവുകൾക്കപ്പുറം, സമൂഹത്തിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ അനുഭാവപൂർവം സമീപിക്കാനും പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പഠന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഭാവിയിൽ മറ്റ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരം മാതൃകകൾ പിന്തുടരുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
മറ്റ് പ്രധാന പദ്ധതികൾ
വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 'മെൻ്റൽ വെൽ-ബീയിങ് ആൻഡ് റെസിലിയൻസ്' എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു നിർബന്ധിത ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഉയർന്ന ഊർജ സാന്ദ്രതയുള്ള ബാറ്ററികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി എആർസിഐയുമായി സഹകരിച്ചുള്ള പദ്ധതികളും ഐഐടി ഹൈദരാബാദിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
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വ്യാവസായിക, സർക്കാർ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രോജക്ടുകളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനായുള്ള ഇന്തോ-ജാപ്പനീസ് സംരംഭമായ ഡിസാനെറ്റ് പദ്ധതിയിലും ഐഐടി പങ്കാളിയാണ്. ജെഇഇ പരീക്ഷയിലൂടെയും ജോസാ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയുമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ബി.ടെക് പ്രവേശനം നടക്കുന്നത്.
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