ശാസ്‌ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം; IISER പ്രവേശനത്തിന് ഏപ്രിൽ 13 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾക്കായുള്ള വിൻഡോ മാർച്ച് അഞ്ച് മുതൽ ആരംഭിച്ചു. പരീക്ഷ 2026 ജൂൺ ഏഴിന്.

Published : March 20, 2026 at 4:50 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ വിഷയങ്ങളിലെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ബാച്ച്‌ലർ-മാസ്റ്റേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനങ്ങൾക്ക് ഐസർ (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്) ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങി. ഏപ്രിൽ 13 ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. പരീക്ഷ 2026 ജൂൺ ഏഴിന് നടക്കും.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾക്കായുള്ള വിൻഡോ മാർച്ച് അഞ്ച് മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക പ്രവേശന പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ജെഇഇ സ്കോറുകൾ പ്രവേശനത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഐഎടി സ്കോറുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പ്രവേശനം. ബെർഹാംപൂർ, ഭോപ്പാൽ, കൊൽക്കത്ത, മൊഹാലി, പൂന്നൈ, തിരുവനന്തപുരം, തിരുപ്പതി എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏഴ് ഐസർ കാമ്പസുകൾ രാജ്യത്തുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഗവേഷണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് സ്ഥാപിച്ച മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഐസർ. ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, എർത്ത് സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഐഎടി വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. പിന്നീട് താത്‌പര്യാർഥം സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്.

ഐഎടി 2026-നുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

  • പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്/ തത്തുല്യ പരീക്ഷയോ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമോ പാസായിരിക്കണം. എസ്‌ സി, എസ് ടി, പിഡബ്ലൂഡി വിഭാഗത്തിന് 55% മാർക്ക് മതി.
  • ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഫിസിക്‌സ് എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം. കൊൽക്കത്തയിലെ ഐസറിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് ബിഎസ്- എംഎസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസസ്, ഭോപ്പാലിൽ ഐസറിൽ ബിടെക്ക്/ ബിഎസ് ഇക്കണോമിക് സയൻസസ്, തിരുപ്പതിയിൽ ബിഎസ് ഇക്കണോമിക് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സയൻസസ് തുടങ്ങിയ നിർദിഷ്‌ട പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രം നിർബന്ധമാണ്.
  • ജെകെബിഒഎസ്ഇ (JKBOSE) കശ്‌മീർ/ ലഡാക്ക് വിദ്യാർഥികൾക്കും ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം.

തിരുവനന്തപുരം ഐസർ

വിതുരയിലുള്ള ഐസറിൽ ബേസിക് സയൻസസിൽ (ബയോളജിക്കൽ, കെമിക്കൽ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ) ബി.എസ്.-എം.എസ്. പ്രോഗ്രാമും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസസ് (ബയോളജിക്കൽ, കെമിക്കൽ, ഡേറ്റ, എർത്ത് എൻവയൺെമെൻ്റൽ ആൻഡ് സസ്റ്റെയിനബിലിറ്റി, മാത്തമാറ്റിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ - സയൻസസ്) ബി.എസ്.- എം.എസ്. പ്രോഗ്രാമും ലഭ്യമാണ്.

അപേക്ഷ തിരുത്തൽ വിൻഡോ ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ ഏപ്രിൽ 18 വരെ തുറന്നിരിക്കും. അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകൾ മെയ് 24 ന് പുറത്തിറക്കും. പരീക്ഷ രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ നടത്തും. പ്രവേശന പ്രക്രിയയിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌കും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി ഔദ്യോഗിക പ്രവേശന പോർട്ടൽ iiseradmission.in പരിശോധിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിദ്യാർഥികളോട് നിർദേശിക്കുന്നു.

