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ഐഐഎസ്സി ബെംഗളൂരു ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
ലൈഫ് സയൻസ് ഗവേഷകർ, വ്യവസായ മേഖലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സമഗ്രമായ ഓൺലൈൻ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണിത്.
Published : October 12, 2026 at 6:02 PM IST
ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (IISc) അവരുടെ സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ (CCE) വഴി അഡ്വാൻസസ് ഇൻ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഓൺലൈൻ ഹ്രസ്വകാല കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലൈഫ് സയൻസ് ഗവേഷകർ, വ്യവസായ മേഖലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സമഗ്രമായ ഓൺലൈൻ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണിത്. ഐഐഎസിലെ മൈക്രോബയോളജി & സെൽ ബയോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറും കോഴ്സ് കോര്ഡിനേറ്ററുമായ ഡോ.എൻ.രവി സുന്ദരേശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ തീവ്ര പരിശീലന പരിപാടി മോളിക്യുലാർ ബയോളജി, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച്, ഫങ്ഷണൽ ജീനോമിക്സ് എന്നീ മേഖലകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകും.
ബയോടെക്നോളജി, മോളിക്യുലാർ ബയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾ, പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകർ, പോസ്റ്റ്-ഡോക്ടറൽ ഫെലോകൾ എന്നിവർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാം. ബയോഫാർമ, സെൽ & ജീൻ തെറാപ്പി (CGT), വാക്സിൻ വികസനം, കോൺട്രാക്റ്റ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ (CROs) തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണ-വികസന (R&D) ശാസ്ത്രജ്ഞരും ബയോ-എഞ്ചിനീയർമാരും ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷകരും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.
ലൈഫ് സയൻസ്, ബയോടെക്നോളജി, ബയോ കെമിസ്ട്രി, മോളിക്യുലാർ ബയോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ബിരുദ (UG), ബിരുദാനന്തര (PG) വിദ്യാർഥികൾ, പിഎച്ച്ഡി സ്കോളർമാർ, ബയോഫാർമ, വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവേഷകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അധ്യാപകർ എന്നിവര്ക്ക് ഈ കോഴ്സിനായി അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം. അപേക്ഷകർക്ക് ബയോളജിയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. 2026 നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 11 വരെ തത്സമയ ഓൺലൈൻ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്.
16 മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസിന്റെ ദൈര്ഘ്യം. നവംബര് 30 മുതല് ഡിസംബര് 11 വരെയാണ് ക്ലാസുകള് നടക്കുക. നവംബര് 10നകം കോഴ്സിന് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കണം. ജിഎസ്ടി ഉള്പ്പെടെ 11,800 രൂപയാണ് കോഴ്സ് ഫീസ്. വിശദാംശങ്ങൾക്കായി https://cce.iisc.ac.in/.../advances-in-genetic-engineering/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി Centre for Continuing Education, Indian Institute of Science, Bengaluru 560012, Karnataka, India. ഫോൺ: 080-2293-2055 / 2247 / 2491, ഇമെയിൽ: office.cce@iisc.ac.in എന്നിവയില് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
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