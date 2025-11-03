ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് (സിഎ) ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; മുകുന്ദ് അഗിവാളിന് ഒന്നാം റാങ്ക്

ETV Bharat / education-and-career

ഐസിഎഐയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഫൈനൽ പരീക്ഷയിൽ ഗ്രൂപ്പ് 1 പരീക്ഷ എഴുതിയ 51,955 വിദ്യാർഥികളിൽ 12,811 പേർ വിജയിച്ചു.

Representative Image (ETV Bharat)
ന്യൂഡൽഹി: 2025 സെപ്‌റ്റംബറില്‍ നടന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് (സിഎ) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഫൈനൽ എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും റോൾ നമ്പറും നൽകി icai.nic.in വെബ്സൈറ്റില്‍ ഫലം പരിശോധിക്കാമെന്ന് ഐസിഎഐ അറിയിച്ചു.

ആകെ 11,466 പേർ സിഎയില്‍ യോഗ്യത നേടിയതായി ഐസിഎഐ അറിയിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ ധാംനോഡിൽ നിന്നുള്ള മുകുന്ദ് അഗിവാൾ 500 മാർക്കും 83.33 ശതമാനവും നേടി അഖിലേന്ത്യാ ഫൈനലിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി.

ജയ്‌പൂരിൽ നിന്നുള്ള നേഹ ഖാൻവാനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 600 ൽ 505 മാർക്കും 84.17 ശതമാനവും നേടി ഒന്നാമതെത്തി. ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള എൽ. രാജലക്ഷ്‌മി 2025 ലെ ഫൗണ്ടേഷൻ പരീക്ഷയിൽ 90 ശതമാനവും നേടി 360 മാർക്കും നേടി.

CAI CA സെപ്റ്റംബർ 2025 ഫലങ്ങൾ: എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം

1. icai.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

2. CA സെപ്റ്റംബർ 2025 ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഹോം പേജിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

3. ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും റോൾ നമ്പറും നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

4. സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം പരിശോധിക്കുക.

5. ഫലം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

6.ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

ഫൈനൽ പരീക്ഷ റിസള്‍ട്ട്: ഐസിഎഐയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഫൈനൽ പരീക്ഷയിൽ ഗ്രൂപ്പ് 1 പരീക്ഷ എഴുതിയ 51,955 വിദ്യാർഥികളിൽ 12,811 പേർ വിജയിച്ചു, 24.66 വിജയ ശതമാനം. ഗ്രൂപ്പ് 2 ൽ 32,273 വിദ്യാർഥികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതി, അതിൽ 8,151 പേർ വിജയിച്ചു 25.26 വിജയ ശതമാനം. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലുമായി 16,800 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി, അതിൽ 2,727 പേർ വിജയിച്ചു, 16.23 വിജയ ശതമാനം.

ഫൗണ്ടേഷൻ പരീക്ഷ റിസള്‍ട്ട്: ഫൗണ്ടേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകെ 51,120 പുരുഷന്മാർ പരീക്ഷയെഴുതി, അതിൽ 8,046 പേർ വിജയിച്ചു, വിജയശതമാനം 15.74. ആകെ 47,707 സ്ത്രീ വിദ്യാർഥികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതി, അതിൽ 6,563 പേർ വിജയിച്ചു, 13.76 ശതമാനം വിജയശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി.

492 മാർക്ക് നേടിയ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള തേജസ് മുനന്ദ 82 ശതമാനം നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനവും അൽവാറിൽ നിന്നുള്ള ബകുൾ ഗുപ്‌ത 489 മാർക്ക് നേടി 81.50 ശതമാനത്തോടെ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ റിസള്‍ട്ട്: ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷയിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നുള്ള കൃതി ശർമ്മ 503 മാർക്കുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനവും മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള അക്ഷത് ബീരേന്ദ്ര നൗട്ടിയാൽ 500 മാർക്കുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. ഫൗണ്ടേഷനിൽ, പ്രേം അഗർവാൾ 354 മാർക്കുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനവും നീൽ രാജേഷ് ഷാ 353 മാർക്കുമായി അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

ICAI CA SEPTEMBER RESULT 2025

