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ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ വൻ അവസരം; 13,706 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഐബിപിഎസ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിലെ 13,706 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി ക്ലർക്ക്, പി ഒ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
Published : September 1, 2026 at 1:49 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (IBPS) പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിലെ (RRB) ക്ലർക്ക്, ഓഫീസർ സ്കെയിൽ I, II, III തസ്തികകളിലേക്കുള്ള 2026-ലെ നിയമന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഐ ബി പി എസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ibps.in സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് 'എ' ഓഫീസർ, ഗ്രൂപ്പ് 'ബി' ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അന്തിമ തീയതി 2026 സെപ്റ്റംബർ 21 ആണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിലായി ആകെ 13,706 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് (മൾട്ടിപർപ്പസ്) തസ്തികയിലേക്കും ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കും ഒരേസമയം അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഫീസർ കേഡറിൽ ഓഫീസർ സ്കെയിൽ-I, സ്കെയിൽ-II, സ്കെയിൽ-III എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 13,706 ഒഴിവുകളുടെ തസ്തികൾ
|തസ്തിക
|ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
|ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (Clerk)
|8,183
|ഓഫീസർ സ്കെയിൽ-I (PO)
|4,256
|ഓഫീസർ സ്കെയിൽ-II
|1,047
|ഓഫീസർ സ്കെയിൽ-III
|220
അപേക്ഷാ ഫീസും യോഗ്യതയും
എസ് സി/എസ് ടി/ഭിന്നശേഷി (SC/ST/PwBD) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 175 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് 850 രൂപ ഫീസായി ഒടുക്കണം. ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, യു പി.ഐ, മൊബൈൽ വാലറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും പ്രായപരിധിയും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം, ഇന്ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ബി പി എസ് സി ടി ആർ ഇ 4.0 റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് അപേക്ഷ മാറ്റിവെച്ചതായും പുതിയ തീയതി ഉടൻ അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം
- ഐ ബി പി എസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ibps.in സന്ദർശിക്കുക.
- ഹോം പേജിലുള്ള 'IBPS RRB Clerk, PO Recruitment 2026' രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- പുതിയ പേജിൽ ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക.
- ലഭിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- അപേക്ഷാഫോം കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
- സബ്മിറ്റ് നൽകിയ ശേഷം അപേക്ഷാഫോമിൻ്റെ പകർപ്പ് ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
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