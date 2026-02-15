ETV Bharat / education-and-career
കേരളത്തില് സിവില് സര്വീസ് മേഖലയില് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തില് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് 125 തസ്തികകള്, രാജ്യമെമ്പാടും 2,800-ലധികം സീറ്റുകള്, വിശദ റിപ്പോർട്ടിതാ..
ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൽ വന് ഒഴിവ്. തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കെ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി യുപിഎസ്സി. സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള ഒഴിവുകളറിയാം.
Published : February 15, 2026 at 9:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൽ നിരവധി തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട്. ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ്, ഐ.എഫ്.എസ് എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലുമായി 2,800-ലധികം തസ്തികകളാണ് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്.
2025 ജനുവരി ഒന്നിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ ഐ.എ.എസ് വിഭാഗത്തിലാണ് (1,300 ഒഴിവുകൾ). കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിങ് രാജ്യസഭയിൽ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ഐ.പി.എസ് വിഭാഗത്തിൽ 505 ഒഴിവുകളും ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിൽ (ഐ.എഫ്.എസ്) 1,029 ഒഴിവുകളുമാണുള്ളത്. ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതല് ഒഴിവുകളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലും തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു
കേരളത്തിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട കേഡർ തസ്തികകളുടെ എണ്ണവും നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, കേരളത്തില് 231 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ടെങ്കിലും 74 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു, അതിൽ 157 എണ്ണം നിയമിതമാണ്. 172 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 150 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 22 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 107 ഐ.എഫ്.എസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 78 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 29 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത്രയും സീറ്റുകള് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കെ 2026 ലെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ യുപിഎസ്സി അടുത്തിടെ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ അയക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 24 ആണ്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഒഴിവുകളുടെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കി ജിതേന്ദ്ര സിങ് രംഗത്തെത്തിയത്.
ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ്, ഐഎഫ്എസ് ആകെ അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ എത്ര? എത്ര തസ്തികകള് നികത്തി? എത്ര തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു? രാജ്യത്തുടനീളം എസ്സി, എസ്ടി, ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെന്നും നോക്കാം. സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തില് ഇടിവി ഭാരത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കാം.
എജെഎംയുടി കേഡറിലെ ഒഴിവുകള്
അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഗോവ, മിസോറാം, ഡൽഹി, ചണ്ഡീഗഡ്, ജമ്മു കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് എജെഎംയുടി കേഡറില് ഉള്പ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ആകെ അനുവദിച്ച ഐഎഎസ് തസ്തികകൾ 542 ആണ്. നിലവിൽ 406 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു, 136 ഒഴിവുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ 457 ഐപിഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ 427 എണ്ണം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 30 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ആകെ 302 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, 201 എണ്ണം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 101 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്.
സംസ്ഥാനങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 239 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 195 എണ്ണം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 44 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ, 174 ഐപിഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, 140 എണ്ണം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 34 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. 82 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, 67 എണ്ണം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 15 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്.
അസമും മേഘാലയയും: ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 263 ഐഎഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, 214 എണ്ണം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 49 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. 195 ഐ.പി.എസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചു, 157 എണ്ണം നിയമിതമായി, 38 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 142 ഐ.എഫ്.എസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചു, 90 എണ്ണം നിയമിതമായി, 52 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ബിഹാർ: ബിഹാറിൽ 359 ഐഎഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചു. 303 പേരെ നിയമിച്ചു. 56 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ 242 ഐപിഎസ് തസ്തികകൾ അനുവദിച്ചു. 241 പേരെ നിയമിച്ചു. ഒരു തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ആകെ 74 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചു. 50 പേരെ നിയമിച്ചു. 24 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ഛത്തീസ്ഗഢ്: 202 ഐഎഎസ് തസ്തികകള് അംഗീകരിച്ചു. 164 പേരെ നിയമിച്ചു. 38 തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ 142 ഐപിഎസ് തസ്തികകൾ അനുവദിച്ചു. 135 പേരെ നിയമിച്ചു. 7 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ആകെ 153 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചു. 116 പേരെ നിയമിച്ചു. 37 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ഗുജറാത്ത്: ആകെ 313 ഐഎഎസ് തസ്തികകൾ. 255 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിന്യാസം. 58 തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 203 പേരെ നിയമിച്ചു. 5 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 125 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകള്. 77 നിയമിതമാണ്, 48 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ഹരിയാന: ഇവിടെ 215 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. 43 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 144 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 127 എണ്ണം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 17 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 58 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകള്. ഇതിൽ 44 എണ്ണം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്: ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 153 അംഗീകൃത ഐഎഎസ് തസ്തികകളg!d, അതിൽ 117 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 36 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. 96 ഐപിഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ 84 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 12 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ, 114 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ 90 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, അതേസമയം 24 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്.
ജാർഖണ്ഡ്: 224 ഐഎഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 177 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, അതേസമയം 47 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. 158 ഐപിഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 143 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, അതേസമയം 15 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. 142 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ 84 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 58 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്.
കർണാടക: 314 അംഗീകൃത ഐഎഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 273 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, അതേസമയം 41 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. 224 അംഗീകൃത ഐപിഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 203 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, അതേസമയം 21 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. 164 ഐ.എഫ്.എസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 113 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 51 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
മധ്യപ്രദേശ്: മധ്യപ്രദേശിൽ 459 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 391 പേരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 68 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 319 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. 271 പേരെ നിയമിച്ചു. 48 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 296 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 209 പേരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 87 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
മഹാരാഷ്ട്ര: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 435 ഐഎഎസ് തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 359 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു. 76 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ 329 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 306 തസ്തികകള് നിയമിച്ചു. 23 തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 206 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. അവയിൽ 139 പേരെ നിയമിച്ചു. 67 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
മണിപ്പൂർ: ഇവിടെ 115 ഐഎഎസ് തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതിൽ 80 പേരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 35 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 91 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. 85 പേരെ നിയമിച്ചു. 6 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ 58 ഐ.എഫ്.എസ് തസ്തികകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. 25 തസ്തികകള് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. 33 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
നാഗാലാൻഡ്: 94 ഐ.എ.എസ് തസ്തികകകളുണ്ട്. ഇതിൽ 53 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു, 41 തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ 80 ഐ.പി.എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. അവയിൽ 65 തസ്തികകള് നിയമിക്കപ്പെടുന്നു, 15 തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 45 ഐ.എഫ്.എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. 29 തസ്തികകള് നിയമിക്കപ്പെടുന്നു. 16 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ഒഡിഷ: ഇവിടെ 248 ഐ.എ.എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 185 പേരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. 63 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഈ ക്രമത്തിൽ 195 ഐ.പി.എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 132 പേരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. 63 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ 141 ഐ.എഫ്.എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 82 പേരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു, 59 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
പഞ്ചാബ്: ഇവിടെ 231 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 198 പേരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. 33 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 172 ഐ.പി.എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 138 തസ്തികകളിലാണ് ഓഫിസർമാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 34 തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 61 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 43 എണ്ണം വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 18 തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
രാജസ്ഥാൻ: 332 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 268 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 64 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 222 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 216 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 6 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ, 145 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകകളുണ്ട്, അതിൽ 106 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 39 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
സിക്കിം: 48 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 36 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 12 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ, 32 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 30 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 2 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ, 30 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 26 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 4 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
തമിഴ്നാട്: 394 അംഗീകൃത ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 343 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 51 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 276 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 242 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 34 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ, 152 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 102 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 50 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
തെലങ്കാന: 208 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 174 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 34 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ, 139 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 134 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 5 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ, 81 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 60 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 21 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ത്രിപുര: 102 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 74 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 28 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 69 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 63 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 6 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 60 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്, അതിൽ 50 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 10 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
ഉത്തർപ്രദേശ്: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ സംസ്ഥാനത്ത് 652 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 571 എണ്ണം നിയമിതമാണ്, 81 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. 541 അംഗീകൃത ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 510 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്, 31 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്. അതുപോലെ, 217 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 114 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്, 103 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്.
ഉത്തരാഖണ്ഡ്: 126 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 109 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്, 17 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്. 75 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. 73 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്, 2 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്. 112 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. ഇതിൽ 70 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്, 42 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ: 378 ഐഎഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. 303 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്, 75 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്. 347 ഐപിഎസ് തസ്തികകളുണ്ട്. 319 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്, 28 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്. 126 ഐഎഫ്എസ് തസ്തികകളുണ്ട്. 99 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്, 27 എണ്ണം ഒഴിവുള്ളവയാണ്.
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അനുവദിച്ച ആകെ ഐഎഎസ് തസ്തികകള് 6,877 ആണ്. ഇതിൽ 5,577 തസ്തികകളുണ്ട്, 1,300 എണ്ണം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഐ.പി.എസിന് 5,099 അംഗീകൃത തസ്തികകളുണ്ട് അതില് 4,594 പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നു, 505 ഒഴിവുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. ഐഎഫ്എസിൽ ആകെ 3,193 തസ്തികകളുണ്ടെങ്കിലും 2,164 തസ്തികകള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 1,029 ഒഴിവുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു.
- എജെഎംയുടി കേഡറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഎഎസ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്. 136 ആണ് ഒഴിവുകള്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 81, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 76, പശ്ചിമ ബംഗാൾ 75, കേരളത്തിൽ 74.
- ഐപിഎസ് വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്: ഒഡിഷയിൽ 63, മധ്യപ്രദേശിൽ 48, അസം-മേഘാലയയിൽ 38, പഞ്ചാബിലും തമിഴ്നാട്ടിലും 34 ഒഴിവുകൾ.
- ഐഎഫ്എസ് വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 103, എജെഎംയുടി കേഡറിൽ 101, മധ്യപ്രദേശിൽ 87, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 67, ഒഡീഷയിൽ 59 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ.
എസ്സി,എസ്ടി,ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളിൽ എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്?
2020 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒബിസി (മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ) വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 245 ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും,പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 135 പേരും, പട്ടികവർഗം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 67 പേരും ഉണ്ട്. അതുപോലെ, ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 255 ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും, എസ്സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 141 പേരും, എസ്ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 71 പേരും ഉണ്ട്. അതുപോലെ, ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 231 ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും, എസ്സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 95 പേരും, എസ്ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 48 പേരുമാണുള്ളത്.
Also Read:നീറ്റ് യുജി 2026; രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും അപേക്ഷകര് കുറവ്, മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ