വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ ആകാം; പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് സുവർണാവസരം, അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ
2006 ജനുവരി ഒന്നിനും 2009 ജൂലൈ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്കാണ് അവസരം. മാർച്ച് 30, 31 തീയതികളിലാണ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടക്കുക.
Published : January 16, 2026 at 6:17 PM IST
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ വായു തസ്തികയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അവിവാഹിതരായ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിത ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. 2026 മാർച്ച് 30, 31 തീയതികളിലാണ് ഇതിനായുള്ള സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. സേവന ആവശ്യകത അനുസരിച്ചായിരിക്കും വനിത ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ എണ്ണവും തൊഴിൽ യോഗ്യതയും തീരുമാനിക്കുക.
കേരളം, മാഹി (പുതുച്ചേരി), ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിവീറുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ വ്യോമസേനയുടെ 14 എയർമെൻ സെലക്ഷൻ സെൻ്ററാണ്. ജനുവരി 12 മുതൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനായി https://iafrecruitment.edcil.co.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
സംശയങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം
ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ, രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡൻ്റ്, സെൻട്രൽ എയർമെൻ സെലക്ഷൻ ബോർഡ്, ബ്രാർ സ്ക്വയർ, ഡൽഹി കാൻ്റ്, ന്യൂഡൽഹി -110010 എന്ന വിലാസത്തിലോ 01125694209, 01125699606 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. casbiaf@cdac.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലും വിവരങ്ങൾ ആരായാം.
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് 020-25503105 അല്ലെങ്കിൽ 020-25503106 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാം. കൂടാതെ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സഹായത്തിനായി കൊച്ചിയിലെ 14 എയർമെൻ സെലക്ഷൻ സെൻ്ററുമായി 0484–2427010 എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാം.
യോഗ്യതയും പ്രായപരിധിയും
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 2006 ജനുവരി ഒന്നിനും 2009 ജൂലൈ ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).
സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിൽ മാത്രമായി 50 ശതമാനം മാർക്കും നേടി പ്ലസ്ടു/ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്/ തത്തുല്യ പരീക്ഷ വിജയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത പോളിടെക്നിക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ ടെക്നോളജി, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പാസായിരിക്കണം.
ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ മൊത്തം 50 ശതമാനം മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കും നേടിയിരിക്കണം. ഡിപ്ലോമയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയമില്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്/ മെട്രിക്കുലേഷൻ തലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പാസായിരിക്കണം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ നോൺ-വൊക്കേഷണൽ വിഷയങ്ങളുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ വിജയിക്കണം. ഇതിലും ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിന് 50 ശതമാനം മാർക്ക് നിർബന്ധമാണ്.
സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അംഗീകൃത ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പ്ലസ്ടു/ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്/ തത്തുല്യ പരീക്ഷയിൽ മൊത്തം 50 ശതമാനം മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കും നേടി വിജയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ബോർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കും നേടി പാസായിരിക്കണം. വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്/ മെട്രിക്കുലേഷനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് വിജയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
