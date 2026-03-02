ETV Bharat / education-and-career
പത്താംക്ലാസിലെ ഹിന്ദി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കാം ഇങ്ങനെ
പാഠപുസ്തകം നന്നായി വായിച്ച് മനസിലാക്കി പോയാല് ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമെഴുതാനാകുമെന്നും മുഴുവന് മാര്ക്കും കൂടെപ്പോരുമെന്നും ഹൈമവതി ടീച്ചര്.
Published : March 2, 2026 at 1:11 PM IST
എസ്സിഇആര്ടി തയാറാക്കിയ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര് പോലെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങള് വരുന്നത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് കൊല്ലം തേവലക്കര ഗേള്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപിക ഹൈമവതി പറയുന്നത്. മുന് വര്ഷങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യതയും ടീച്ചര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാവശ്യപ്പെടാം. അല്ലെങ്കില് ചോദ്യങ്ങള് തയാറാക്കാന് ആവശ്യപ്പെടാം. ചെറിയ ക്ലാസുകളില് പഠിച്ച ഒരു കവിത തന്നിട്ട് ആശയം വിശദമാക്കാനുള്ള അഞ്ച് മാര്ക്കിന്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം. പാഠഭാഗങ്ങളെ എല്ലാം ഉള്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ഹൈമവതി ടീച്ചര് പറയുന്നു.
സര്വനാമവും പര്സര്ഗ് ചേരുന്ന രൂപവും ശ്രദ്ധിക്കുക. സഹി മില്കാ കരേ എന്ന ചോദ്യം പല രീതിയിലും ചോദിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് അര്ത്ഥങ്ങള് തമ്മില്, വാക്യത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം വച്ച്, രചനയും രചയിതാക്കള്, കഥാപാത്ര രചന എന്നിങ്ങനെ....
ഓരോപാഠവും ഏത് തരം രചനയാണെന്നും ആരുടെ രചനയാണെന്നും മനസിലാക്കുക. നമുനെ കേ അനുസാര് ലിഖേ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാകും. ക്രിയയുടെ വര്ത്തമാനകാലം, ഭൂതകാലം, ഭവിഷ്യകാലം ഇവ മനസിലാക്കുക. സഹായക്രിയയുടെ പ്രയോഗം മനസിലാക്കുക. കത്ത്, ഡയറി, ഇവയ്ക്ക് ഭൂതകാലമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. അവയുടെ ഫോര്മാറ്റ് മനസിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന മാറ്ററിന് അനുസരിച്ച് എഴുതുക.
പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോന്നായി വ്യക്തമായി മനസിലാക്കുക. ശരിയായ പ്രസ്താവനയോ ക്രമമായി എഴുതാനോ ചോദിക്കാം. പോസ്റ്റര് എഴുതുമ്പോള് സന്ദേശ പോസ്റ്റര്, മറ്റ് പരിപാടികളുടെ പോസ്റ്റര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കുക. മുന്വര്ഷങ്ങളിലെ പിരമിഡ് എന്നതിന് പകരം വാക്യ വിസ്താര് കരോ എന്നാണ് ചോദ്യം.
പാഠഭാഗത്തെ വലിയൊരു വാക്യമാണ് തരുന്നത്. അതിനെ മൂന്ന് ചെറിയ വാക്യങ്ങളായി എഴുതിയാല് മതി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് പാഠഭാഗങ്ങള് നന്നായി വായിച്ച് മനസിലാക്കിയാല് ഏത് ചോദ്യത്തെയും നേരിടാന് കഴിയും. യാതൊരു ടെന്ഷനുമില്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതാന് പറ്റുന്ന പരീക്ഷയാണ് ഹിന്ദി. ചോദ്യപേപ്പറില് തന്നെ ഉത്തരവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ചോദ്യവും ശ്രദ്ധാപൂര്വം വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. ഉത്തരങ്ങള് ചുരുക്കിയും വൃത്തിയായും എഴുതാന് ശ്രമിക്കുക. സമയം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുക. എനിക്ക് എല്ലാം എഴുതാനാകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷാ ഹാളിലെത്താനും കുട്ടികള്ക്ക് വിജയാശംസകള് നേര്ന്ന് കൊണ്ട് ഹൈമവതി ടീച്ചര് പറയുന്നു.