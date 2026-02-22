ETV Bharat / education-and-career

SSLC പരീക്ഷയ്‌ക്ക് ഫുള്‍ A+ വേണോ? പേടിയില്ലാതെ തയ്യാറെടുക്കാൻ സൂത്രവിദ്യകളുമായി സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്

പരീക്ഷ കാലമായതോടെ വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്നൊരു സാധാരണ കാര്യമാണ് പരീക്ഷാ പേടി. ഇവ മറികടക്കാനുള്ള ചില മനശാസ്‌ത്ര വിദ്യകളുമായി സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോ. വിനയ്.

How to prepare for SSLC, District Psychiatrist Dr. Vinay (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 22, 2026 at 11:24 AM IST

3 Min Read
ബെംഗളൂരു: സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (SSLC) അഥവാ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരീക്ഷകൾ അടുക്കുമ്പോഴുള്ള മാനസിക സമ്മർദംവും അമിത ഉത്‌കണ്‌ഠയും പരീക്ഷ റിസൾട്ടിനെ തന്നെ ബാധിക്കും. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പരീക്ഷയെ എങ്ങനെ സധൈര്യം നേരിട്ട് കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്കുകള്‍ നേടാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് (മനോരോഗ വിദഗ്‌ധൻ) ഡോ. വിനയ്.

ചില കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യാതൊരു ഭയമോ ഉത്കണ്‌ഠയോ ഇല്ലാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. പരീക്ഷകളെ ഭയത്തോടെയല്ല, സന്തോഷത്തോടെ നേരിടണം. പരീക്ഷകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന വാക്കല്ല.

പലരും പല രീതിയിലാണ് പരീക്ഷയെ സമീപിക്കുന്നത്. ചില കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഭയം അനുഭവപ്പെടാം. ഇതവരിൽ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാക്കും. അമിത വിയർക്കൽ, വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൾ, മടി, മറവി, ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയൽ എന്നിവ ഭയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ കൂളായി പരീക്ഷയെ നേരിടും. ഇവരുടെ പരീക്ഷ ഫലങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. ഇത്തരം പ്രതികൂല പരീക്ഷ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാനാണ് ഡോ. വിനയ് ചില നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്‌ക്കുന്നത്.

ഭയം പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക

വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഭയം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കണം. കുട്ടികൾ മാനസികമായി ശക്തരായി വേണം പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പരീക്ഷകളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയൂ. മാനസിക ഉന്മേഷത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് പഠനത്തോടൊപ്പം യോഗയും ധ്യാനവും ചെയ്യുക എന്നത്. ഇത് ഏകാഗ്രത വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

പഠനത്തിനായി കൃത്യമായ സമയം മാറ്റിവയ്‌ക്കുക. ഒരു ടൈംടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതനുസരിച്ച് പഠിക്കുക. കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുക. ഓരോ വിഷയവും പഠിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിക്കുക. ഇവ എല്ലാം പൂർണമായി പാലിച്ചാൽ ധൈര്യത്തോടെ പരീക്ഷയെ നേരിടാമെന്നും എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും മികച്ച വിജയം ആശംസിക്കുന്നുവെന്നും ഡോ. വിനയ് പറഞ്ഞു.

ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുക

വിദ്യാർഥികൾ ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കണം. ഇത് മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോകാതിരിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കും. എഴുതി പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം. ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും കൂടുതൽ കാലം ഓർമയിൽ വയ്‌ക്കാനും ഇത് സഹായകമാകും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭയം കുറയ്ക്കും. പരീക്ഷാ ഭയം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, മനശാസ്‌ത്ര വിദഗ്‌ധരെയോ ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരെയോ സമീപിച്ച് നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്‌നം അവരോട് പറയുക.

ഡോക്‌ടർ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ മരുന്ന് നിർദേശിക്കും. പരീക്ഷ ഹാളിൽ കയറുന്നതിന് അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ ഉത്കണ്ഠ കുറഞ്ഞ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തെഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഡോ. വിനയ് പറഞ്ഞു.

താരതമ്യം അരുത്

ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഇത് കുട്ടികളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ ഇടയാക്കും. കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നേടിയെന്നോ പരാജയപ്പെട്ടെന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്.

പരീക്ഷ സമയത്ത് അധ്യാപകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസിലാക്കി രക്ഷകർത്താക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വിദ്യാർഥികളോടൊപ്പം നിൽക്കുക. മാനസിക സമ്മർദം ഒഴിവാക്കി പരീക്ഷയെ ഭയമില്ലാതെ പ്രതീക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കണമെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പരീക്ഷാദിവസത്തെ മുന്നൊരുക്കം

  • പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് പഠിക്കരുത്. അത് പരീക്ഷദിവസത്തിൽ ക്ഷീണത്തിനും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ക്കും കാരണമാകും.
  • പരീക്ഷ ദിവസം ഹാൾടിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ നേരത്തെ എടുത്തുവയ്‌ക്കുക.
  • എല്ലാ ദിവസവും അവ ബാഗിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം സ്‌കൂളിലേയ്‌ക്കിറങ്ങുക.
  • കൃത്യമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം സ്‌കൂളിലേയ്‌ക്ക് പോകുക. പുറത്ത് നിന്ന് കഴിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട.
  • കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതുക. കുറച്ച് നാരങ്ങയും ഗ്ലൂക്കോസും ചേര്‍ത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത്.
  • പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മുൻപ് സ്‌ക്കൂളിലെത്തുക.
  • ചെറിയൊരു റിവിഷൻ നടത്തുക. പുതിയ കാര്യങ്ങളോ പഠിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഭാഗമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒഴിവാക്കുക.

