അപേക്ഷിക്കാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം; കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നേടാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കല്ലേ...

നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റ് ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം. വിശദവിവരങ്ങള് അറിയാം.
Published : December 1, 2025 at 7:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം. പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റ്, പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാഫ് എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിവുള്ളത്. നാളെയാണ് (ഡിസംബർ 2) അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും ആവശ്യമായ യോഗ്യത, ശമ്പളം, അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി എന്നിവ വിശദമായി അറിയാം.
പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റ് I
നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റിലേയ്ക്ക് ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്. ഈ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം (MSc) ഉണ്ടായിരിക്കണം.
മൈക്രോബയോളജി, ബയോടെക്നോളജി, ബയോപോളിമർ സയൻസ് എന്നിവയിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകരുടെ പ്രായപരിധി 35 വയസാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഈ തസ്തികയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ശമ്പളം 25,000 രൂപയാണ്. ഇതിനൊപ്പം 30 ശതമാനം ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസും (എച്ച്ആർഎ) ലഭിക്കും.
പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റ് II
പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേയ്ക്ക് ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കെമിസ്ട്രി, മെറ്റീരിയൽസ് സയൻസ്, മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ സയൻസ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എനർജി സയൻസ്, നാനോ സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ എംഎസ്സി (ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് M.Sc ഉൾപ്പെടെ) ബിരുദം ആണ് അപേക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ യോഗ്യത.
കൂടാതെ ആർ ആൻ്റ് ഡി മേഖലയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും നിർബന്ധമാണ്. മെറ്റീരിയൽസ് സയൻസ്, മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എനർജി സയൻസ്, നാനോ സയൻസ് എന്നിവയിൽ എംടെക്ക് ബിരുദം നേടിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഗ്യാസ് സെൻസറുകൾ, ലീക്ക് ഡിറ്റക്ടിംഗ് എന്നിവയിൽ താത്പര്യമോ പ്രവൃത്തിപരിചയമോ ഉള്ളത് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം.
ഈ തസ്തികയിൽ CSIR-UGC NET/GATE എന്നീ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 35,000 പ്രതിമാസ ശമ്പളവും 20 ശതമാനം എച്ച്ആർഎയും ലഭിക്കും. ഈ യോഗ്യതകളില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 28,000 രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളവും 20 ശതമാനം എച്ച്ആർഎയും ആണ് ലഭിക്കുക.
അപേക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക https://www.niist.res.in/
