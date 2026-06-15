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പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ എന്ത് പഠിക്കണം, എഐയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ബി എസ് വാര്യര്‍

പ്ലസ്‌ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ എന്ത് പഠിക്കണമെന്നത് കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരു പോലെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്‌നമാണ്. കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി, തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍, ഫീസ്, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് വേണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

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higher education after plus2 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 1:04 PM IST

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പ്ലസ്‌ടുവിന് ശേഷമെന്ത്, മിക്കവരുടെയും ഓപ്ഷന്‍ മെഡിസിന്‍, എന്‍ജിനീയറിങ് എന്നൊക്കെ തന്നെയാകും. പല വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളുമെല്ലാം ഇതിനായി ഹൈസ്‌കൂള്‍ തലം തൊട്ട് തന്നെ വേണ്ട തയാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തുന്നു. മികച്ച പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പരിശീലനവും ആരംഭിക്കുന്നു.

higher education after plus2 (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ 22 ലക്ഷത്തില്‍ പരം പേര്‍ എഴുതുന്ന നീറ്റ് പാസായി മെഡിസിന് ചേരുക എന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. മാത്രവുമല്ല നമുക്ക് ഡോക്‌ടര്‍മാരും എന്‍ജീനീയര്‍മാരും മാത്രം പോരല്ലോ, മികച്ച അധ്യാപകര്‍, മികച്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍, മികച്ച സിനിമാക്കാര്‍, എഴുത്തുകാര്‍ എല്ലാവരും വേണ്ടേ. ഇതിന് പുറമെ നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എഐയുടെ ലോകത്താണ്. അതായത് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് അഥവാ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി. ഇത്തരം മേഖലകളൊക്കെ വലിയ തൊഴില്‍ സാധ്യതകളും തുറന്ന് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

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ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കുന്നതാകും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാന്‍ നിങ്ങളെ ഏറെ സഹായിക്കുക എന്ന് പ്രമുഖ കരിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റായ ബി എസ് വാര്യര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സില്‍ നിങ്ങളെ ഹാര്‍ഡ് വെയറും സോഫ്റ്റ് വെയറും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് എംടെക് കൂടി ചെയ്‌താല്‍ അവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് എഐ ഒരു പേപ്പറായി തന്നെ പഠിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബിസിഎ പഠനവും ഇതിനുള്ള അടിത്തറയാണ്. പിന്നീട് എംസിഎ കൂടി ചെയ്യണം. ബിസിഎയിലും എംസിഎയിലും സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നത് ഒരു പോരായ്‌മയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഡേറ്റ സയന്‍സ്, സൈബര്‍ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്കും നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരിയാനാകും.

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പുതിയ കോഴ്‌സുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പ്രശസ്‌തിയും പഴക്കവും മികവും പരിഗണിക്കണം. കോഴ്‌സിന്‍റെ തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍ വിലയിരുത്തണം. കേരളത്തിലെ നൂറ് കണക്കിന് കോളജുകളില്‍ ബിരുദ പഠന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച കോളജുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ആദ്യ നൂറില്‍ 20 എണ്ണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ളവയാണ്. കുറഞ്ഞ ഫീസില്‍ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട പഠനാവസരങ്ങള്‍ കേരളത്തിലുണ്ട്.

പ്ലസ്‌ടു പഠനത്തിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ചില കോഴ്‌സുകള്‍ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം

കണക്ക്, ഭൗതികശാസ്‌ത്രം തുടങ്ങിയവയില്‍ നൈപുണ്യമുള്ളവരെ എന്‍ജിനീയറിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കാവൂ. ജീവശാസ്‌ത്രം, രസതന്ത്രം തുടങ്ങിയവയില്‍ പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് മെഡിസന്‍, അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍, വെറ്ററിനറി സയന്‍സ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അതേസമയം സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും ഇവര്‍ക്ക് താത്‌പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒപ്പം മെച്ചപ്പെട്ട ആശയവിനിമയ ശേഷിയും.

ശാസ്‌ത്രം, മാനവിക വിഷയങ്ങള്‍, മാനേജ്‌മെന്‍റ്, നിയമം, കല, ഹോട്ടല്‍മാനേജ്‌മെന്‍റ്, കൊമേഴ്‌സ്, ഭാഷകള്‍ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിലും പഠനാവസരങ്ങളുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ള കോഴ്‌സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മികച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ പഠിക്കുക എന്നതും. ഏത് വിഷയവും മികച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ പഠിച്ചാല്‍ മികച്ച അവസരങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.

ഐഐഎസ്‌സി, ഐഐടികള്‍, സിഎംഐ, ഐഎസ്‌ഐ, കുസാറ്റ്, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലകള്‍ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ ശാസ്‌ത്ര കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും ഐസറിലെ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് സയന്‍സ് കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാനാകും.

ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മിരാന്‍ഡ ഹൗസ്, സെന്‍റ് സ്റ്റീഫന്‍സ്, ലേഡി ശ്രീറാം കോളജ്, മുംബൈയിലെ സെന്‍റ് സേവ്യേഴ്‌സ്, മദ്രാസിലെ ലയോള, പ്രസിഡന്‍സി, എംസിസി, പൂനെയിലെ ഫെര്‍ഗുസന്‍സ്, ബെംഗളുരുവിലെ സ്റ്റെല്ലാ മേരീസ്, സെന്‍റ് ജോസഫ്‌സ് തുടങ്ങിയ കോളജുകളില്‍ ശാസ്‌ത്ര വിഷയങ്ങളിലും കൊമേഴ്‌സിലും മാനവിക വിഷയങ്ങളിലും നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്.

ഗണിതം, ഭൗതികശാസ്‌ത്രം, രസതന്ത്രം, ജന്തുശാസ്‌ത്രം, സസ്യശാസ്‌ത്രം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര അവസരങ്ങളുണ്ടാവില്ലെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പലര്‍ക്കുമുണ്ട്. ബയോ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്‌സ്, ജനറ്റിക്‌സ്, ഫൊറന്‍സിക് സയന്‍സ്, ബയോടെക്‌നോളജി തുടങ്ങിയ പുതുതലമുറ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവ പഠിക്കാന്‍ മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. പ്ലസ്‌ടുവിന് കണക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, ഭൗതികശാസ്‌ത്രം പോലുള്ളവ ഒഴിവാക്കുന്നതാകും നന്ന്.

ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ ലേഡി ശ്രീറാം, സെന്‍റ് സ്റ്റീഫന്‍സ്, മിരാന്‍ഡ ഹൗസ് എന്നീ കോളജുകള്‍, മദ്രാസ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, അംബേദ്ക്കര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഗോഖലെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സിംബയോസിസ്, എന്‍എംഐഎംഎസ്, ക്രൈസ്റ്റ് സര്‍വകലാശാല എന്നിവയില്‍ ഇക്കണോമിക്‌സിലും കൊമേഴ്‌സിലും മാനേജ്‌മെന്‍റിലും പഠനാവസരങ്ങളുണ്ട്.

ഇനി പാരാമെഡിക്കല്‍ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം

പാരാമെഡിക്കല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ പരിമിതമായ പഠനാവസരങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാല്‍ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നിലവാരവും തൊഴില്‍ സാധ്യതയും വിലയിരുത്തി കോഴ്‌സുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. എയിംസ്, എഎഫ്എംസി, സിഎംസി വെല്ലൂര്‍, മണിപ്പാല്‍ സര്‍വകലാശാല, ജിപ്‌മെര്‍, ശ്രീചിത്ര എന്നിവ ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ മികച്ച പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. കേരളത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നിഷ് ഓഡിയോളജിയിലും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലും മികച്ച കോഴ്‌സുകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ആര്‍ട്‌സ്, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സസ് തുടങ്ങിയവയുടെ സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിക്കാം

ആര്‍ട്‌സിലും സോഷ്യല്‍ സയന്‍സസിലും ഇന്ന് നിരവധി കുട്ടികള്‍ താത്‌പര്യം പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. പ്ലസ്‌ടുവിന് ഏത് വിഷയം പഠിച്ചവര്‍ക്കും ഈ മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയിലെ വിവിധ ബിഎപ്രോഗ്രാമുകള്‍, ടിസിലെ ബിഎ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്, ഐഐടി മദ്രാസിലെ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എംഎ, വിവിധ നിയമസര്‍വകലാശാലകളിലെ എല്‍എല്‍ബി, അശോക, ഒ പി ജിന്‍ഡാല്‍, അസിംപ്രേംജി സര്‍വകലാശാലകളിലെ വിവിധ കോഴ്‌സുകള്‍ മികച്ച നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ്, അറബിക്, സ്‌പാനിഷ്, റഷ്യന്‍, ഉറുദു, ഹിന്ദി, ജര്‍മ്മന്‍, ഫ്രഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ഭാഷകള്‍ പഠിക്കാനാണെങ്കില്‍, ഇഫ്ലു, ജെഎന്‍യു എന്നിവ മികച്ച സാധ്യതകളാണ്. ഹൈദരാബാദ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എംഎ ലാംഗ്വേജ് സയന്‍സ് ഒരു മികച്ച പ്രോഗ്രാമാണ്.

ഡിസൈന്‍ ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ്, ഫാഷന്‍, വിഷ്വല്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ സാധ്യതകള്‍ നോക്കാം

ഐഐടി മുംബൈ, ഗുവാഹത്തി, ഡല്‍ഹി, നിഫ്‌റ്റ്, സിപെറ്റ് അഹമ്മദാബാദ്, എന്‍ഐഡി, ജെജെ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്‌സ്, എംഎസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, മണിപ്പാല്‍ സര്‍വകലാശാല, എഫ്‌ഡിഡിഐ, പേള്‍ അക്കാഡമി, കോളജ് ഓഫ് ആര്‍ട്‌സ്(ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല)എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ഈ മേഖലയില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇന്‍റീരീയര്‍ ഡിസൈന്‍, പ്രോഡക്‌ട് ഡിസൈന്‍, കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഡിസൈന്‍, ഫാഷന്‍, ഫുട്‌വെയര്‍ ഡിസൈന്‍, ഗെയിം ഡിസൈന്‍, ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ ഡിസൈന്‍, ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ഡിസൈന്‍, ഗ്രാഫിക്‌സ്, പെയിന്‍റിങ്, ശില്‍പ്പകല, വിഷ്വല്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന കോഴ്‌സുകളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കെ ആര്‍ നാരായണന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സെന്‍റ് ജോസഫ് കോളജ് ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍, ചേതന കോളജ്, തൃശൂരും മാവേലിക്കരയും തിരുവനന്തപുരത്തുമുള്ള ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് കോളജുകള്‍ എന്നിവയും ഈ രംഗത്ത് മികച്ച കോഴ്‌സുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

കലാലോകവും വിപുലമായ സാധ്യതകള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. സിനിമ, നാടകം, എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പൂനെ ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൊല്‍ക്കത്തയിലെ സത്യജിത് റായ് ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, എംജിആര്‍ ഫിലിം ആന്‍ഡ് ടെലിവിഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശൂരിലെ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡ്രാമ, കലാ പഠനത്തിന് കേരള കലാമണ്ഡലം, ചെന്നൈ കലാക്ഷേത്ര, ശാന്തി നികേതന്‍ എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

വിവിധ പോളിടെക്‌നിക് കോളജുകള്‍ നല്‍കുന്ന ഡിപ്ലോമാ കോഴ്‌സുകള്‍, ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളും ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ തുറന്ന് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു അവസരത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം.

TAGGED:

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