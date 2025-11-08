ETV Bharat / education-and-career
ഹമ്പോ ഇത് സര്ക്കാരിന്റേതാണോ? കണ്ടാല് പറയില്ല; ഹൈടെക്കായി അമ്മാടം ജിഎല്പിഎസ്
ഹൈടെക്കായി അമ്മാടം ജിഎല്പിഎസ്. ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് മുറികള് അടക്കം ഹരിതോധ്യാനം വരെ ഇവിടെയുണ്ട്. വിദ്യാര്ഥികളുടെ ഇഷ്ടയിടമായ സ്കൂളിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്...
Published : November 8, 2025 at 8:27 PM IST
തൃശൂര്: ഓടിട്ട കെട്ടിടവും എഴുത്ത് കുത്തുകള് നിറഞ്ഞ ബെഞ്ചുകളും ഡെസ്ക്കുകളും.... ചോക്ക് കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോര്ഡില് അങ്ങിങ്ങായി കോറിയിട്ട ചിത്രങ്ങള്..... മഴക്കാലത്ത് ചോര്ന്നൊലിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികള്.. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഴയ കാലത്തെ സര്ക്കാര് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസിലെ ചിത്രം.
ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് മുറികളും കോണ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത കെട്ടിടവും റൈഡുകള് നിറഞ്ഞ മൈതാനവുമെല്ലാം ഉള്ള സകൂളുകള് നേരത്തെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇവയെല്ലാം സര്ക്കാരിതര സ്കൂളുകളായിരുന്നു. സാധാരണക്കാര്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതില് അധികം ഫീസുകളും മറ്റും ഈടാക്കിയിരുന്നതായിരുന്നു അവയില് പലതും. അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില് പോലും അവിടങ്ങളില് പഠിക്കാനായിരുന്നില്ല.
എന്നാലിന്ന് അതെല്ലാം ഓര്മയായി മാത്രം മാറുകയാണ്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് തൃശൂരിലുള്ള ഒരു സര്ക്കാര് സ്കൂള്. പൂര്ണമായും ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് മുറികള്, ബ്ലാക്ക് ബോര്ഡിന് പകരം എല്സിഡി പ്രൊജക്ടറുകള്, ക്ലാസുകള് നന്നായി കേള്ക്കാന് സ്പീക്കര് സിസ്റ്റം, നിരവധി പുസ്തക ശേഖരമുള്ള ലൈബ്രറി, മരംകൊണ്ടുള്ള ബെഞ്ചിനും ഡെസ്ക്കിനും പകരം മനോഹരമായ ഇരിപ്പിടങ്ങള്, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളത്തിനായി വാട്ടര് കിയോസ്കുകള്, സോളാര് പാനല് തുടങ്ങി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്കൂള്. പറഞ്ഞ് വന്നത് അമ്മാടം ഗവ.എല്പി സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണ്.
ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല 117 വര്ഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് പാറളം പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ഏക സര്ക്കാര് വിദ്യാലയം. സാധാരണ സ്കൂളുകളെ പോലെ ഉച്ചക്കഞ്ഞി മാത്രമല്ല, ദിവസവും പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഇവിടെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നല്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഓരോ ദിവസം ഓരോ വിഭവങ്ങളായിരിക്കും.
ഇതിന് പുറമെ കായിക വിനോദങ്ങള്ക്കായി സ്പോര്ട്സ് കിറ്റും നല്കുന്നുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ലാബ്, ടീച്ചിങ് എയിഡ്സ് എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്. കൂടാതെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളില് കളിക്കാനുള്ള വര്ണ കൂടാരവും ഹെലികോപ്റ്ററും ഹരിതോധ്യാനവും വിനോദങ്ങള്ക്കുള്ള വിവിധ ഉപകരണങ്ങളും സ്കൂളില് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു കോടി 40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് സ്കൂളിനെ ഹൈടെക് സ്കൂളാക്കി മാറ്റിയത്. സര്ക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്കൂള് നവീകരിച്ചത്. സ്കൂളില് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് കൂളായി പഠിക്കാനാകുമെന്ന് വാര്ഡ് മെമ്പര് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം സ്കൂളില്ലെന്ന് കേട്ടാല് സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികള് സ്കൂളില് പോകാന് തിടുക്കം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യാറെന്നും ജെയിംസ് പറഞ്ഞു.
ഹൈടെക് ആക്കിയതിന് പിന്നാലെ എഐ സൗകര്യം കൂടി സ്കൂളില് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അധ്യാപകര്. അതിനായി എഐ ടീച്ചറുടെ സേവനം വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതുകൂടി ലഭിച്ചാല് എഐ ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോടെ വേര്ഡ് പ്രൊനണ്സിയേഷനും ജനറല് നോളജും കുട്ടികള്ക്ക് സ്വയത്തമാക്കാനാകും.
സ്കൂളിനെ ഹൈടെക്ക് ആക്കിയതില് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് പാറളം പഞ്ചായത്താണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷമായി മുഴുവന് വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാര്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഗ്രാമസഭയും നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് പഞ്ചായത്താണ്.
ഗ്രാമസഭയിലെത്തിയ കുട്ടികളുടെ നിര്ദേശങ്ങള് മുഴുവന് പ്രാവര്ത്തികമാക്കാന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കായി. പുത്തന് ഭാവത്തില് ഹൈടെക് ആക്കിയ അമ്മാടം ജിഎല്പി സ്കൂള് ഇക്കഴിഞ്ഞ 2നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജനാണ് ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിച്ചത്.
നാട്ടിക നിയോജമണ്ഡലം എംഎല്എ സിസി മുകുന്ദന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയോടൊപ്പം പൂര്വ്വ വിദ്യാര്ഥികള്, അധ്യാപകര്, സഹകരണ സംഘങ്ങള്, സന്നദ്ധ സംഘടനകള് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം കൈകോര്ത്തതോടെയാണ് സ്കൂള് ഹൈടെക്കായത്. ഇന്നിത് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വെറുമൊരു സ്കൂള് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഭൂമിയില് അവര്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇടം കൂടിയാണ്.
