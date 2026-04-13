ഹാജർ പട്ടിക കാണാനില്ല, 20 ചാക്ക് അരി കുറവ്; പ്രധാനാധ്യാപകനെതിരെ നടപടി
സ്കൂൾ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ക്രമക്കേടുകൾ മേലധികാരികളെ അറിയിക്കേണ്ട സിആർസിസിയും ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പരിഗണിച്ച് സിആർസിസിയുടെ ശമ്പളവും റദ്ദാക്കിയതായി വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ.
Published : April 13, 2026 at 10:51 AM IST
ഭുവനേശ്വർ: ജോലിയിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചവരുത്തിയതിനും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയതിനും ഒഡിഷയിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ. ഗഞ്ചം ജില്ലയിലെ യുപി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ സുമൻ ബാർട്ടിയക്കെതിരെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിയന്തര നടപടി. ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലെ അഴിമതി, ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെടുത്തത്. പ്രധാനാധ്യാപകനെ കൂടാതെ സ്കൂളിലെ മറ്റ് ആറ് അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളവും തടഞ്ഞുവച്ചു.
സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിനുള്ള അരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്ക് നൽകാനായി സ്കൂളിലെത്തിച്ചതിൽ 20 ചാക്ക് അരിയുടെ കുറവാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ പരിശോധിക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവൻ ഹാജർ പട്ടികയും സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായത്. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ്റെ പക്കലാണെന്നാണ് മറ്റ് അധ്യാപകർ മൊഴി നൽകിയത്. ഇവ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ 350 വിദ്യാർഥികളാണ് നിലവിൽ പഠിക്കുന്നത്.
നോട്ടിസ് നൽകി
അരി തിരിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സുമൻ ബാർട്ടിയക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന വിശദീകരണം നൽകാൻ ഇയാൾ തയാറായില്ല. തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് അധ്യാപകനെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച നടപടിയെടുത്തതെന്ന് ബ്ലോക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ മുൻറാനി മൊഹന്തി വ്യക്തമാക്കി.
സ്കൂൾ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ക്രമക്കേടുകൾ മേലധികാരികളെ അറിയിക്കേണ്ട സിആർസിസിയും ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പരിഗണിച്ച് സിആർസിസിയുടെ ശമ്പളവും റദ്ദാക്കിയതായി വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം.
അധ്യാപകർക്കെതിരെ കേസ്
മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള രണ്ട് അധ്യാപകർക്കെതിരെ പൊലീസ് എസ്സി എസ്ടി പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുത്തു. ഇതിന് പുറമെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റവും ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവർക്കും അന്വേഷണ സംഘം നോട്ടിസ് നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും.
കണ്ണൂർ എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനാണ് കേസിൻ്റെ പൂർണ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ എത്രയും വേഗം കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. തെളിവെടുപ്പ് അടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും.
