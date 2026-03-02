ETV Bharat / education-and-career
ഗൾഫിലെ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മാറ്റാൻ ശിപാർശ; കേരളത്തിലെ പരീക്ഷകൾ മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച് 5, 6, 7 തീയതികളിലെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റാനാണ് നിലവിലെ ആലോചന. പുതിയ ചോദ്യപേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.
Published : March 2, 2026 at 10:29 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ നടത്താനിരുന്ന എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ പരീക്ഷാ കോർഡിനേറ്റർ സർക്കാരിനോട് ശിപാർശ ചെയ്തു. അഞ്ചാം തീയതി നടക്കാനിരിക്കുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയും, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുമാണ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിലവിൽ ആലോചനയിലുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും.
അതേസമയം, കേരളത്തിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടാകില്ല. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും വലിയ ആശങ്കയായി മാറുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഗൾഫിൽ പിന്നീട് പ്രത്യേക ചോദ്യപേപ്പർ തയാറാക്കി പരീക്ഷ നടത്താനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ചോദ്യപേപ്പർ പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരവും
കേരളത്തിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ ചോദ്യപേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ പരീക്ഷ നടത്താറുള്ളത് എന്നതായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. കേരളത്തിൽ പരീക്ഷ കൃത്യസമയത്ത് നടക്കുകയും ഗൾഫിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ചോദ്യപേപ്പർ തയാറാക്കി നൽകേണ്ടതായി വരും. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കൂടിയാലോചനകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഓരോ വിഷയത്തിനും പല സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കേരളത്തിൽ നൽകിയതിന് പുറമെയുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഗൾഫിലെ പരീക്ഷയ്ക്കായി നൽകുക എന്നതായിരിക്കും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നടപടി. സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അയവില്ലാതെ തുടരുന്നതിനാൽ പരീക്ഷകൾ പൂർണമായും മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിലെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കോർഡിനേറ്റർ ഇപ്പോൾ ശിപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കും.
തുടർ നടപടികൾ
ഈ തീയതികളിലെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ച ശേഷം, വരും ദിവസങ്ങളിലും സംഘർഷത്തിന് അയവുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചേക്കും. നേരത്തെ തന്നെ സംഘർഷം പൂർണമായും അവസാനിച്ച ശേഷം പരീക്ഷകൾ നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷകൾ കൂടി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ പരീക്ഷാ കോർഡിനേറ്റർ ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായി ശിപാർശ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്മേലുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം മന്ത്രിസഭ കൈക്കൊള്ളും.
