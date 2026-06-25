ETV Bharat / education-and-career
ഗള്ഫില് ജോലി വേണോ...? ലുലു ഗ്രൂപ്പില് സുവര്ണാവസരം
കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖം നടക്കുക. അപേക്ഷകർ വിശദമായ ബയോഡേറ്റയ്ക്കൊപ്പം പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കളർകോപ്പി, വിദ്യഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അസൽ കോപ്പിയും പകർപ്പും, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ കരുതണം.
Published : June 25, 2026 at 12:23 PM IST
കൊച്ചി: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു മികച്ച കരിയർ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സുവർണാവസരവുമായി പ്രമുഖ ആഗോള റീട്ടെയ്ൽ ശൃംഖലയായ ലുലു ഗ്രൂപ്പ്. ഗള്ഫിലെ തങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
ഒഴിവുകളുള്ള പ്രധാന തസ്തികകൾ
വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽ മേഖലകളിലായി നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സെയില്സ്മാന്/ കാഷ്യർ തസ്തിക
പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ള 20നും 28നും ഇടയില് പ്രായമുള്ളവര്ക്ക് സെയില്സ്മാന് , കാഷ്യർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഗാർമെൻ്റ്, സാരി, ഫുട്വെയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹൗസ്ഹോൾഡ്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് മേഖലയിൽ പരിചയസമ്പന്നരായവർക്ക് മുൻഗണന.
ഹെവി, ലൈറ്റ് ഡ്രൈവർ
യു.എ.ഇ അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലെ വാലിഡായ ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസൻസുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
അഭിമുഖത്തിന് വരുമ്പോൾ കരുതേണ്ട രേഖകൾ
താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ട് അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.
- വിശദമായ ബയോഡേറ്റ (Resume/CV)
- പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കളർ കോപ്പി.
- വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസലും (Original) പകർപ്പും (Copy)
- സമീപകാലത്തെടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ.
ഇൻ്റര്വ്യൂ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്
30-6-2026- ആലപ്പുഴ
ആലപ്പുഴ - വി.സി.എസ്.ബി റോഡിലുള്ള കല്യാണി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഈ മാസം 30 ന് ( 30-6-2026) ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 വരെ നടക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കാളിയാകാം.
02-7-2026- കോട്ടക്കൽ
കോട്ടക്കൽ പീയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അടുത്ത മാസം രണ്ടിന് (02-7-2026 വ്യാഴായ്ച ) രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 വരെ നടക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം.
കണ്ണൂർ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യു താനാ ദിനേശ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അടുത്ത മാസം നാലിന് (04-07-2026-ശനിയാഴ്ച- )
രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ നടക്കും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി +91 7594054655, +91 7593812223, +91 7593812225, എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
ശ്രദ്ധിക്കുക: കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് അഭിമുഖം നടക്കുന്നത്. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് പോലൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമാകാനും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജോലി സ്വന്തമാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഗൾഫ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്രയും വേഗം എത്തിക്കൂ!