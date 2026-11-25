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യോഗ്യതയുണ്ടായിട്ടും ജോലിയില്ലെ? തൊഴില് തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്സിഎസ് പോര്ട്ടിലൂടെ, യുവാക്കള്ക്ക് കൈതാങ്ങായി കേന്ദ്രം
യുവാക്കള്ക്ക് പിന്തുണയുമായൊരു പോര്ട്ടല്. എൻസിഎസ് പോർട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കരിയറിന് പിന്തുണ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പോർട്ടൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Published : November 25, 2026 at 7:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിരുദവും ബിരാദാനന്ദര ബിരുധവുമെല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ ജോലിയില്ല. പല യുവാക്കളും നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണിത്. ഇങ്ങനെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾക്കായിതാ നാഷണൽ കരിയർ സർവീസ് (എൻസിഎസ്) എന്ന പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പോർട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
അർഹിക്കുന്ന തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കോടികണക്കിന് യുവജനങ്ങൾക്ക് തുണയേകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പോർട്ടൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ അന്വേഷകർ, തൊഴിൽദായകർ, കൗൺസിലർമാർ, നൈപുണ്യപരിശീലകർ എന്നിവരെയെല്ലാം ഈ എൻസിഎസ് പോർട്ടൽ സഹായിക്കും. സ്വകാര്യ, സർക്കാർ മേഖലകളിലെ ജോലികൾ, ഇൻ്റേൺഷിപ്പുകൾ, അന്തരാഷ്ട്ര ഒഴിവുകൾ എന്നിവ തെരയാനും അപേക്ഷിക്കാനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി സാധിക്കും.
എട്ട് കരിയർ ലോഞ്ചുകൾ
ജയ്പൂർ, ലുധിയാന, ഭുവനേശ്വർ, കാൺപൂർ, ബെംഗളൂരു, വാരാണസി, ഹൈദരാബാദ്, ഗുവാഹത്തി എന്നിവയുൾപ്പെടെ എട്ട് നഗരങ്ങളിൽ സർക്കാർ കരിയർ ലോഞ്ചുകൾ നിലവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കൾക്ക് കരിയർ മാർഗനിർദ്ദേശം, നൈപുണ്യപിശീലനം, പ്ലേസ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി തൊഴിൽ ഓഫിസുകൾ, സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലായി രാജ്യത്തുടനീളം 200 കരിയർ ലോഞ്ചുകൾ തുറക്കാനാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നത്.
സ്വകാര്യ, സർക്കാർ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ജോലികൾ, ഓൺലൈൻ, ഓഫ്ലൈൻ ജോബ് ഫെയറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ജോബ് സെർച്ച് ആന്ഡ് മാച്ചിങ്, കരിയർ കൗൺസിലിങ്, വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ്, നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, നൈപുണ്യ/പരിശീലന പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്നു.
ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോർട്ടൽ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഐ സ്കിൽ ഗ്യാപ് വിശകലനം, വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ജോലി ശുപാർശകൾ, എഐ ഇൻ്റർവ്യൂ കോച്ച്, തൊഴിലന്വേഷകർക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കുമുള്ള ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇ-ശ്രാം, സ്കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ ഹബ്, ഇപിഎഫ്ഒ, ഇ എസ് ഐ സി, എംഎച്ച്ആർഡി, ഡിജിലോക്കർ തുടങ്ങിയവയുമായി എൻസിഎസ് പോർട്ടൽ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ, സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ, അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻ്റിസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ്, റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡുകൾ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ, ആധാർ/ഡിജിലോക്കർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പോർട്ടലിൽ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, എൻസിഎസ് പോർട്ടലിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ 6.64 കോടിയിലധികം പേർ നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ കരിയർ സർവീസ് പേജ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
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