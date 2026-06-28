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എഐ യുഗത്തിലും എംബിഎക്കാർക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്; പ്രൊഫഷണലിസത്തിൽ കുറവെന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ലോകം: ജിഎംഎസി റിപ്പോർട്ട്

​ഗ്രാജുവേറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് അഡ്‌മിഷൻ ടെസ്റ്റ് (GMAT) നടത്തുന്നതും ആഗോളതലത്തിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് സ്കൂളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയുമായ ജിഎംഎസി, 39 രാജ്യങ്ങളിലെ 621 ഹയറിംഗ് മാനേജർമാരിൽ നിന്നും റിക്രൂട്ടർമാരിൽ നിന്നുമാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്

GMAC report GMAC MBA graduates employers business
Representational image (Getty Images)
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By PTI

Published : June 28, 2026 at 3:43 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം മുന്നേറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും എംബിഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിനസ് ബിരുദധാരികളിൽ തൊഴിലുടമകൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര റിപ്പോർട്ട്. പ്രശസ്തമായ ഗ്രാജുവേറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് അഡ്‌മിഷൻ കൗൺസിൽ (GMAC) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് റിക്രൂട്ടർമാർക്കിടയിൽ നടത്തിയ വാർഷിക സർവേയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

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​ഗ്രാജുവേറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് അഡ്‌മിഷൻ ടെസ്റ്റ് (GMAT) നടത്തുന്നതും ആഗോളതലത്തിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് സ്കൂളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയുമായ ജിഎംഎസി, 39 രാജ്യങ്ങളിലെ 621 ഹയറിംഗ് മാനേജർമാരിൽ നിന്നും റിക്രൂട്ടർമാരിൽ നിന്നുമാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത പകുതിയോളം പേരും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനമുള്ള കമ്പനികളായ 'ഗ്ലോബൽ ഫോർച്യൂണ്‍ 500'-ൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നത് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.​ വ്യവസായ മേഖലകൾ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും ബിസിനസ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഒട്ടും കുറയുന്നില്ലെന്ന് പകുതിയിലധികം തൊഴിലുടമകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​സങ്കീർണമായ ആഗോള ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഗ്രാജ്വേറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ (GME) നേടിയവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം പേരും സമ്മതിക്കുന്നു. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ബിസിനസ് സ്‌കൂളുകൾ വെറുതെ എഐ കോഴ്‌സുകൾ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യവുമില്ല. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനത്തിനൊപ്പം സ്വന്തം വിവേകവും കൂട്ടിയിണക്കി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ബിരുദധാരികളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുകയാണ് ബിസിനസ് സ്കൂളുകൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സാങ്കേതികവിദ്യ, നിർമ്മാണം, ആരോഗ്യം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്നീ മേഖലകളിലും ഹൈബ്രിഡ് മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ ബിസിനസ് കഴിവുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ടിൽ തൊഴിലുടമകൾ പ്രധാനമായും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ബിരുദധാരികളുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മുൻവർഷങ്ങളിലെ ബിരുദധാരികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ പ്രൊഫഷണലിസം കുറവാണെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും അഭിപ്രായം.

​ജോലിസ്ഥലത്തെ വിശ്വാസ്യത, പരസ്പര ബഹുമാനം, ഉത്തരവാദിത്തബോധം എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്നത്തെ ജിഎംഇ ബിരുദധാരികൾ ഏറെ പിന്നിലാണെന്ന് തൊഴിലുടമകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​മുൻ തലമുറയിലെ ബിരുദധാരികളുടെ അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണലിസം ഇന്നത്തെ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കുണ്ടെന്ന് വളരെ കുറച്ച് തൊഴിലുടമകൾ മാത്രമാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്. പുതിയ ബിരുദധാരികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സാങ്കേതിക മേഖലയിലുള്ളവർ സംതൃപ്തരാണെങ്കിലും, കൺസൾട്ടിങ്, നിർമാണ (Manufacturing) മേഖലകളിലെ തൊഴിലുടമകൾ കടുത്ത അസംതൃപ്തിയിലാണ്.

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