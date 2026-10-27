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ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റം; ലോകബാങ്കിന് പകരം പുതിയ ശക്തികൾ
അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം. യുനിസെഫിനുള്ള വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് 142 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് അമേരിക്ക അടുത്തിടെ വെട്ടിക്കുറച്ചത്
Published : October 27, 2026 at 11:18 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ മേഖലയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നുപോരുന്ന പാശ്ചാത്യ മേധാവിത്വത്തിന് അന്ത്യമാകുന്നു. ലോകബാങ്ക്, യുനിസെഫ്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ദാതാക്കൾക്ക് പകരം ചൈനയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ ശക്തികൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായ രംഗം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുകയാണ്.
അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം. യുനിസെഫിനുള്ള വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് 142 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് അമേരിക്ക അടുത്തിടെ വെട്ടിക്കുറച്ചത്. ഇതോടെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾക്കായി പുതിയ പങ്കാളികളെ കണ്ടെത്താൻ നിർബന്ധിതരായി.
പുതിയ പങ്കാളികളും സാധ്യതകളും
ചൈന, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, പ്രാദേശിക വികസന ബാങ്കുകൾ, സ്വകാര്യ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവർ ലോകബാങ്കിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും സാങ്കേതിക പരിശീലനത്തിനുമാണ് ചൈന മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈന നടപ്പിലാക്കുന്ന ലൂബാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചൈന ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത്.
അതേസമയം, ഖത്തർ, യുഎഇ തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പുകളിലൂടെയും എജ്യുക്കേഷൻ എബൗവ് ഓൾ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ലൂമിനോസ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നവീകരണത്തിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. രാജ്യങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു.
വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണെങ്കിലും, ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏകോപനമില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ താൽപര്യങ്ങളുള്ളതിനാൽ, കൃത്യമായൊരു പാഠ്യപദ്ധതി രൂപീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം കുറഞ്ഞതോടെ ലോകബാങ്ക് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സ്മാർട്ട് ബൈസ് പോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നിലനിർത്താനാണ് ലോകബാങ്ക് ശ്രമിക്കുന്നത്. പണത്തിന് പകരം ആശയങ്ങൾക്കും സ്വാധീനത്തിനുമാണ് പുതിയ കാലത്ത് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത്.
കടക്കെണിയും ആഭ്യന്തര വിഭവങ്ങളും
വിദേശ സഹായങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ആഭ്യന്തര നികുതി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ലോകത്തെ കൊബാൾട്ട് ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ 70 ശതമാനവും നടക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സമ്പത്ത് ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകളാണ് കൊള്ളയടിക്കുന്നത്. യുനെസ്കോയുടെ 2026ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചെലവാക്കുന്നതിൻ്റെ 3.6 ഇരട്ടി തുകയാണ് വിദേശ കടങ്ങളുടെ പലിശ അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 100ൽ അധികം വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നീക്കിവയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തുകയാണ് കടം വീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഏകോപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത
പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള തലത്തിൽ കൃത്യമായ ഏകോപനം അനിവാര്യമാണ്. ഒഇസിഡി ഡെവലപ്മെൻ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് കമ്മിറ്റി, ഗ്ലോബൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ എജ്യുക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ബാങ്ക്, ആഫ്രിക്കൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബാങ്ക്, ഗൾഫ് ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിക്കണം.
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ബ്രസീലിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളും ജപ്പാൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും മൊസാംബിക്കിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള ത്രികോണ സഹകരണ മാതൃകകൾ ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ എജ്യുക്കേഷൻ എയ്ഡ് ട്രാൻസ്പരൻസി കോംപാക്ട് പോലുള്ള പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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