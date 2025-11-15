ETV Bharat / education-and-career

27,332ാം റാങ്ക് നേടിയ വിദ്യാർഥിക്കും എംബിബിഎസ് സീറ്റ്; കുറഞ്ഞ മാര്‍ക്കിലും സീറ്റ് നേടാൻ സുവര്‍ണാവസരം ഇതാ, വിദഗ്‌ധൻ പറയുന്നു...

Students during a counselling session (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 8:39 PM IST

കോട്ട: രാജ്യത്ത് കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയാണ് നീറ്റ് യുജി. കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു എംബിബിഎസ് സീറ്റിനായി മത്സരിക്കുന്നത് 42 പേരാണ്. താരതമ്യേന കുറവായ സീറ്റുകളിലേയ്‌ക്ക് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് 25 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്നു.

സീറ്റിനായി കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 27,332 റാങ്ക് നേടിയ വിദ്യാർഥിയ്‌ക്ക് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സീറ്റ് ലഭിച്ച വാര്‍ത്തയാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ റാങ്ക് നേടിയിട്ടും എങ്ങനെ എംബിബിഎസ് സീറ്റ് ലഭിച്ചു എന്നത് പലരുടേയും സംശയത്തിനിടയാക്കിയ കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദമായി അറിയാം..

കൗൺസിലിങിന് വന്ന വിദ്യാർഥികൾ (ETV Bharat)

നീറ്റ് യുജി ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സംസ്ഥാന, അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ടകളിലേക്കുള്ള എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിനായി കൗൺസിലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയും എംബിബിഎസ് പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരിട്ട് കോളജിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിയ്‌ക്കുന്ന അവസാന റൗണ്ട് എംബിബിഎസ് കൗൺസിലിങ് സെക്ഷനായ സ്ട്രേ വേക്കൻസി ഫില്ലിങ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെയാണ് ഈ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് സീറ്റ് ലഭിച്ചത്.

ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേയ്‌ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിയ്‌ക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കുറയന്നതോടെ എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ റാങ്കുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും. എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തുന്ന കൗൺസിലിങിൻ്റെ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ 26,178 റാങ്കുള്ള ഒരു ജനറൽ വിഭാഗ വിദ്യാർഥിക്ക് സർക്കാർ കോളജിൽ എംബിബിഎസ് സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ കാരണം കുറഞ്ഞ് കട്ട്ഓഫ് ആയിരുന്നു. 1,154 ആയിരുന്നു കട്ട്‌ ഓഫ് മാര്‍ക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് 26,178 റാങ്കായിട്ടും സീറ്റ് ലഭിച്ചതെന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ സ്വകാര്യ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കരിയർ കൗൺസിലിങ് വിദഗ്ദ്ധൻ പരിജത് മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.

എയിംസിൻ്റെ കട്ട്ഓഫ് മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ, 7,143 വരെ റാങ്കുള്ള ജനറൽ വിഭാഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് എയിംസിൽ എംബിബിഎസ് സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. മൂന്നാം റൗണ്ടിലെ അവസാന റാങ്ക് 564 ആയിരുന്നു, അത് സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ടിൽ 541 ആയി കുറഞ്ഞു. AIIMS കട്ട്-ഓഫും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. AIIMS ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, മധുര എയിംസ് വിദ്യാർഥികളുടെ അവസാന ചോയ്‌സ് ആയിരുന്നുവെന്ന് പരിജത് മിശ്ര പറഞ്ഞു.

കുറഞ്ഞ മാര്‍ക്കാണെങ്കിലും പ്രവേശനം ലഭ്യമാവാൻ വിദ്യാർഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത്

കൗൺസിലിങിന് വന്ന വിദ്യാർഥികൾ (ETV Bharat)

മാര്‍ക്ക് കുറവാണെങ്കിലും അവസാന റൗണ്ടിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'എംബിബിഎസിനുള്ള അന്തിമ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ (അതായത് സീറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കോളജുകള്‍) കൊഹിമയിലെ നാഗാലാൻഡ് മെഡിക്കൽ കോളജ്, സംഗറെഡിയിലെ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ്, ഉലുബേരിയയിലെ ശരത് ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ്, ഗോദ്രയിലെ ജിഎംഇആർഎസ്, പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെഡിക്കൽ കോളജ് എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെട്ടത്.

ഇതിന് വേണ്ടി വിദ്യാർഥികൾ MCC വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ വ്യക്തിഗത അലോട്ട്മെൻ്റ് ലെറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ രേഖകളും ഫീസും സഹിതം അതാത് കോളജിൽ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

