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ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തുനിന്ന് സംസ്കൃത പഠനത്തിലേക്ക്; മോദിയുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ സൗത്ത് ചിറ്റൂർ സ്കൂളിൻ്റെ 'അക്ഷരകന്ദുകം', അഭിലാഷ് മാഷിനും കൈയടി...
കളിയിലൂടെ ഭാഷാപഠനം, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രശംസ നേടിയ സൗത്ത് ചിറ്റൂർ സ്കൂളിലെ 'അക്ഷരകന്ദുകം' പ്രൊജക്റ്റ് അറിയാം വിശദമായി...
Published : July 26, 2026 at 12:54 PM IST
കൊച്ചി: കളിമുറ്റത്തെ ആവേശവും ക്ലാസ് മുറിയിലെ പഠനവും ഒരേ നൂലിൽ കോർക്കാൻ കഴിയുമോ? കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സൗത്ത് ചിറ്റൂരിലുള്ള ഒരു വിദ്യാലയവും, അവിടുത്തെ സംസ്കൃതം ക്ലബ്ബും, അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിലാഷ് മാഷും. കായിക വിനോദത്തെയും ദേവഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കി ഇവർ രൂപം നൽകിയ 'അക്ഷരകന്ദുകം' എന്ന പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഹൃദയം വരെ കവർന്നിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ 'മൻ കി ബാത്തിലൂടെ' കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മാതൃകാപരമായ അധ്യാപന രീതിയെയും വിദ്യാലയത്തെയും രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഏറെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
"എറണാകുളം സൗത്ത് ചിറ്റൂരിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ സംസ്കൃത ഭാഷ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ചതാണ് സംസ്കൃത ക്ലബ്ബ്. അഭിലാഷ് എന്ന അധ്യാപകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'അക്ഷരകന്ദുകം' എന്ന നൂതന പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്കൃത ഭാഷയെ ജനപ്രിയമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്" എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി.
എന്താണ് 'അക്ഷരകന്ദുകം' പ്രൊജക്റ്റ്?
'അക്ഷരകന്ദുകം' എന്നത് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആവേശവും സംസ്കൃത ഭാഷാ പഠനവും കോർത്തിണക്കി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി തദ്ദേശീയമായി ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു വേറിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ്. എറണാകുളം സൗത്ത് ചിറ്റൂർ സെൻ്റ് മേരീസ് യു.പി സ്കൂളിലെ സംസ്കൃത ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ നൂതന സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൻ്റെ 136-ാമത് 'മൻ കി ബാത്' പ്രഭാഷണത്തിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ച് സംസാരിച്ചതോടെയാണ് 'അക്ഷരകന്ദുകം' ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്.
കളിയിലൂടെ പഠനം എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളെ ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കളിയെയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കൃത ഭാഷയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പഠന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത്തരമൊരു അപൂർവ്വവും കൗതുകകരവുമായ പരീക്ഷണമാണ് എറണാകുളം സൗത്ത് ചിറ്റൂരിലെ സെൻ്റ് മേരീസ് യു.പി സ്കൂളിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഫുട്ബോളിനോടുള്ള കുട്ടികളുടെ അടങ്ങാത്ത ആവേശത്തെ സംസ്കൃത ഭാഷാപഠനത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുക എന്നതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെയും ഫുട്ബോൾ ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാലയത്തിലെ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായ അഭിലാഷ് ആണ് ഈ വേറിട്ട ആശയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും ഇതിനാവശ്യമായ പ്രത്യേക പഠനസാമഗ്രികൾ തയ്യാറാക്കിയതും. സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ ജിബിൻ ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിലെ സംസ്കൃത ക്ലബ്ബ് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയായിരുന്നു.
ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്, ഫുട്ബോൾ കളിയിലെ പാസിംഗ്, ഡ്രിബ്ലിംഗ്, ഗോൾ അടിക്കൽ, ടാക്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പദങ്ങളെ സംസ്കൃത വാക്കുകളുമായും അക്ഷരങ്ങളുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കളിമുറ്റത്തെ ആവേശത്തോടെ കുട്ടികൾ മൈതാനത്ത് പന്തുതട്ടുമ്പോൾ, അവർ അറിയാതെ തന്നെ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളും വ്യാകരണ നിയമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നു.
പഠനരീതി എങ്ങനെ?
കഠിനമെന്ന് കരുതി കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അകറ്റിനിർത്തുന്ന സംസ്കൃത വ്യാകരണവും വാക്കുകളും വളരെ ലളിതമായാണ് അക്ഷരകന്ദുകത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ സംസ്കൃത അക്ഷരത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഫുട്ബോൾ പദങ്ങൾ ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, 'न' (ന) എന്ന അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാൻ 'नायकः' (നായകഃ) എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം 'ക്യാ പ്റ്റൻ' എന്നാണ്. 'य' (യ) എന്ന അക്ഷരത്തിന് 'यशः' (യശഃ) എന്ന വാക്ക് നൽകുന്നു, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം 'ഖ്യാതി' അല്ലെങ്കിൽ 'കീർത്തി' (Fame) എന്നാണ്.
കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാൻ ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങൾ, ലോകപ്രശസ്ത താരങ്ങൾ, ലോകകപ്പ് ട്രോഫി എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ആകർഷകമായ പോസ്റ്ററുകളും ചാർട്ടുകളും ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഒരുക്കിയാണ് കുട്ടികളിൽ പഠനതാത്പര്യം വളർത്തുന്നത്.
മാറ്റത്തിൻ്റെ അമരക്കാരൻ: അഭിലാഷ് മാഷ്
പഴയകാലത്തെ കഠിനമായ മനപ്പാഠമാക്കൽ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി, ആധുനിക കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പഠനത്തെ മാറ്റിയെടുത്തതാണ് അഭിലാഷ് മാഷിൻ്റെ വിജയം. കഠിനമെന്ന് കരുതി കുട്ടികൾ മാറിനിൽക്കുന്ന ഒരു പുരാതന ഭാഷയെ, ലോകം മുഴുവൻ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഫുട്ബോൾ കളിയുമായി കൂട്ടിയിണക്കാൻ ഇദ്ദേഹം കാണിച്ച സർഗ്ഗാത്മകത ഇന്ന് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
പരമ്പരാഗത ഭാഷകളെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത്തരം നൂതന മാർഗങ്ങളാണ് ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. കുട്ടികളിലേക്ക് സംസ്കൃതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, അവരുടെ ഹരമായ കളിയുമായി അതിനെ ചേർത്തുവെച്ചപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറികളിലെ വിരസത മാറി. കുട്ടികളുടെ ഭാഷാ നൈപുണ്യവും കായിക അഭിരുചിയും ഒരേസമയം വികസിപ്പിക്കാൻ അഭിലാഷ് മാഷിൻ്റെ ഈ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന് സാധിച്ചു.
ആശയത്തിന് പിന്നിലെ ദീർഘവീക്ഷണം
ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സമയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം 'കളിസമയം' (പി.ടി പീരിയഡ്) എന്നായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ ഈ കളിപ്രേമത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തെ എങ്ങനെ പഠനത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അഭിലാഷ് മാഷ് 'അക്ഷരകന്ദുകം' എന്ന ആശയം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. വെറുതെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സംസ്കൃത അക്ഷരങ്ങളെയും ഫുട്ബോൾ പദങ്ങളെയും ചേർത്തുവെച്ച് പ്രത്യേക പഠനസാമഗ്രികൾ സ്വന്തമായി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി.
മാഷിൻ്റെ വിജയകരമായ അധ്യാപന ശൈലി
അക്ഷരങ്ങൾ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി, കായിക ലോകത്തെ പ്രശസ്ത താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ലോകകപ്പ് ട്രോഫികളുടെ പോസ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് മാഷ് കുട്ടികളെ ക്ലാസിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്.
സൗത്ത് ചിറ്റൂരിലെ ആ വിദ്യാലയം
എറണാകുളം നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ചിറ്റൂരിലെ ഈ വിദ്യാലയം മുൻപും നിരവധി ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 'അക്ഷരകന്ദുകം' എന്ന പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ ഈ സ്കൂൾ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഉയർന്നു.
കേവലം പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നും, ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും കളികളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒത്തുചേർന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
മൻ കി ബാത്തിലെ സുവർണ്ണ തിളക്കം
സാങ്കേതികവിദ്യയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും കുതിച്ചുയരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ വേരുകളുമായും സംസ്കാരവുമായും ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ഈ മാതൃകയെ എടുത്തുപറഞ്ഞത്.
"കേരളത്തിലെ എറണാകുളം സൗത്ത് ചിറ്റൂരിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ സ്പോർട്സ് സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അവിടെയുള്ള ഒരു സംസ്കൃത ക്ലബ്ബിലെ അധ്യാപകനായ അഭിലാഷ് ജി വളരെ സവിശേഷമായ രീതിയിലാണ് സംസ്കൃതത്തെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നത്. ഫുട്ബോളിലെ വാക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസ്കൃത അക്ഷരങ്ങളെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ 'അക്ഷരകന്ദുകം' പദ്ധതി തികച്ചും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്," പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെയും സ്കൂള് അധികൃതരെയും അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. അഭിലാഷ് മാഷിൻ്റെ ഈ വേറിട്ട അധ്യാപന ശൈലി വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക-പരമ്പരാഗത ഭാഷകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വലിയൊരു പ്രചോദനമാകുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.
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