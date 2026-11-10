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SSLC വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഫ്രീ ആയി കോച്ചിങ്, കേരളത്തിന് മാതൃകയായി "വിദ്യാജ്യോതി"
വരാനിരിക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ ഒരു കുട്ടിയും തോറ്റു പോകരുത് എന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സവിശേഷമായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി
Published : November 10, 2026 at 7:14 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകളെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തുണയായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 'വിദ്യാജ്യോതി' പദ്ധതി കേരളത്തിന് ഒന്നാകെ മാതൃകയാകുന്നു. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായി പ്രത്യേക കോച്ചിങ് നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ ചുവടുവെപ്പാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്നത്.
വരാനിരിക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ ഒരു കുട്ടിയും തോറ്റു പോകരുത് എന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സവിശേഷമായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
എന്താണ് വിദ്യാജ്യോതി?
വരാനിരിക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനും ജില്ലയുടെ ആകെ വിജയശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് പുതിയ അക്കാദമിക് പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ചത്. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പിന്തുണയും കോച്ചിങും നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് 'വിദ്യാജ്യോതി'. 2026-27 അക്കാദമിക് വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിർവ്വഹിച്ചു.
പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കരുതലായി 'വിദ്യാജ്യോതി'
പഠനത്തിൽ അൽപം പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നതും ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കൂടുതൽ പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളതുമായ വിദ്യാർഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെൻ്ററിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിലെ പോരായ്മകളും സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഘടനാപരമായ പ്രത്യേക പരിശീലന സെഷനുകൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും. ഒരു കുട്ടിയും പഠനത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അക്കാദമിക് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര വികസന പരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വി. പ്രിയദർശിനി അറിയിച്ചു.
എന്തുകൊണ്ട് 'വിദ്യാജ്യോതി' കേരളത്തിന് മാതൃകയാകുന്നു?
പണം കൊടുത്ത് ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകൾ പൂർണമായും സൗജന്യമായി ഈ പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കുന്നു. പഠനത്തിൽ അൽപം പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തി, അവരുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്താനാണ് പദ്ധതി മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെൻ്ററിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ കൃത്യമായ സ്റ്റഡി പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ പേടി അകറ്റി കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിലൂടെ ജില്ലയുടെ ആകെ വിജയശതമാനം പരമാവധി ഉയർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ഒരുമയോടെ വിജയത്തിലേക്ക്
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ മികച്ച മാതൃകാ പദ്ധതി, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വി. പ്രിയദർശിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കൈകോർക്കുമ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാരായ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കാണ് വെളിച്ചം പകരുന്നത്. കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തികച്ചും അനുകരണീയമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ 'വിദ്യാജ്യോതി'.
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