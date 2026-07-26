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വിദേശ സർവകലാശാലകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ഐഐടി ഐഐഎമ്മുകൾ വിദേശത്തേക്ക്; ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതിയ അധ്യായം
2023 24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ടാൻസാനിയയിലെ സാൻസിബാറിൽ ക്യാമ്പസ് ആരംഭിച്ച ഐഐടി മദ്രാസ്, വിദേശത്ത് ക്യാമ്പസ് സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ഐഐടിയായി മാറി
Published : July 26, 2026 at 11:20 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. ഒരു വശത്ത് ലോകപ്രശസ്ത വിദേശ സർവകലാശാലകൾ ഇന്ത്യയിൽ ക്യാമ്പസുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐഐടികളും ഐഐഎമ്മുകളും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ആഗോള സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ ലഭ്യമാക്കുകയും, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ മികവ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
വിദേശ മണ്ണിൽ ഐഐടി ഐഐഎമ്മുകളുടെ ചുവടുവെപ്പ്
സാങ്കേതികവിദ്യയിലും മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഐഐടികൾക്കും ഐഐഎമ്മുകൾക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2023 24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ടാൻസാനിയയിലെ സാൻസിബാറിൽ ക്യാമ്പസ് ആരംഭിച്ച ഐഐടി മദ്രാസ്, വിദേശത്ത് ക്യാമ്പസ് സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ഐഐടിയായി മാറി.
തുടർന്ന് 2024 25 അധ്യയന വർഷത്തിൽ യുഎഇയിലെ അബുദാബിയിൽ ഐഐടി ഡൽഹി ക്യാമ്പസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 2025 26 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഐഐഎം അഹമ്മദാബാദ് ദുബായിൽ ക്യാമ്പസ് തുറന്ന് ആഗോള സാന്നിധ്യം വിപുലമാക്കി.
ഇതിനുപുറമെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇന്തോനേഷ്യ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഐഐഎം ബെംഗളൂരു അവിടെ ക്യാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കാൻ ധാരണയിലെത്തി. ശ്രീലങ്കയിൽ ക്യാമ്പസ് ആരംഭിക്കാനും ഐഐടി മദ്രാസ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഭൂട്ടാൻ, മൊറോക്കോ, നൈജീരിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുകൾക്ക് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
"സാങ്കേതികവിദ്യയിലും മാനേജ്മെൻ്റിലും ഐഐടികളും ഐഐഎമ്മുകളും നേടിയ ആഗോള പ്രശസ്തി കാരണം പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയോട് ക്യാമ്പസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ട്," ഐഐഇഎസ്ടി ഷിബ്പൂരിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. വി.എം.വി.ആർ. മൂർത്തി വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകപ്രശസ്ത സർവകലാശാലകൾ
പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 4.5 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളാണ് ഉന്നത പഠനത്തിനായി അമേരിക്ക, കാനഡ, ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ പ്രവണത കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസം രാജ്യത്തിനകത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി) 2020 വിദേശ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാമ്പസുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2023 മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദേശ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിതുടങ്ങി. ഇതുവരെ നാല് സർവകലാശാലകൾക്ക് യുജിസി പൂർണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഇതിനകം തന്നെ പഠന പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 11 സർവകലാശാലകൾക്ക് പ്രാഥമിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അടുത്തിടെ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടി 'ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്രൂവൽ' നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
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2024-25 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഡീക്കിൻ സർവകലാശാലയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വൊളോങ്കോങ്ങും ഗുജറാത്തിലെ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയിൽ ക്യാമ്പസുകൾ ആരംഭിച്ചു. 2025 26 അധ്യയന വർഷത്തിൽ യുകെയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സൗത്താംപ്ടൺ ഗുരുഗ്രാമിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലിവർപൂളും ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹൈദരാബാദിലും ക്യാമ്പസ് ആരംഭിക്കാൻ നിരവധി പ്രമുഖ വിദേശ സർവകലാശാലകൾ യുജിസിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നഗരത്തെ ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്
വിദേശ സർവകലാശാലകൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും ഇന്ത്യൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന ഈ മാറ്റം ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കുന്ന നിർണായക ചുവടുവെപ്പായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിലൂടെ വിദ്യാർഥികളുടെ വിദേശ പഠന ആശ്രയം കുറയുമെന്നും, അതേസമയം ഐഐടി-ഐഐഎം ക്യാമ്പസുകളുടെ വിദേശ വ്യാപനം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിച്ഛായ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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