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കൈയില്‍ പണമില്ലെങ്കിലും കാനഡയിലും ലണ്ടനിലുമെല്ലാം പഠിക്കാം... വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി കേരള സര്‍ക്കാരിൻ്റെ വായ്‌പാ പദ്ധതികള്‍ ഇതാ...

"കൈയിൽ പണമില്ല, പിന്നെങ്ങനെ വിദേശത്ത് പോകും?" എന്ന് കരുതി ഇനി ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആഗ്രഹവും മാത്രം മതി, ബാക്കി സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്ക് പരിഹാരവുമായി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വായ്‌പാ പദ്ധതികളുണ്ട്. അറിയാം വിശദമായി...

ABROAD STUDY LOANS OVERSEAS LOAN SCHEMES KERALA KERALA GOVERNMENT FUND EDUCATION EDUCATION LOANS KERALA
Representational Image (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 11:22 AM IST

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യൂറോപ്പിലോ കാനഡയിലോ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ പോയി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നത് ഇന്നത്തെ ഭൂരിഭാഗം മലയാളി വിദ്യാർഥികളുടെയും സ്വപ്‌നമാണ്. എന്നാൽ, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഇത്തരം വിദേശ കോഴ്‌സുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മിക്ക കുടുംബങ്ങളുടെയും നെഞ്ചിടിക്കും. "പണമില്ല, പിന്നെങ്ങനെ വിദേശത്ത് പോകും?" എന്ന് കരുതി സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വരട്ടെ!

കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും മലയാളി വിദ്യാർഥികൾക്കായി വളരെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലും മികച്ച സബ്‌സിഡിയോടും കൂടിയുള്ള വിദ്യഭ്യാസ വായ്പകളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം..

1. ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ വായ്പ (KSBCDC)

പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട (OBC/OEC) വിദ്യാർഥികൾക്കായി KSBCDC Portal വഴി മികച്ച വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

  • വായ്പാ തുക: വിദേശ പഠനത്തിന് 20 ലക്ഷം മുതൽ 30 ലക്ഷം വരെ ധനസഹായം ലഭിക്കും.
  • ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക്: കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 3 ലക്ഷം വരെയുള്ളവർക്ക് വെറും 3% പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കും. വരുമാനം 8 ലക്ഷം വരെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് 8 ശതമാനവും പെൺകുട്ടികൾക്ക് 5% പലിശ നിരക്കിലും വായ്പ ലഭ്യമാണ്.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?

  1. അപേക്ഷകൻ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ആളായിരിക്കണം.
  2. ഒബിസി (OBC), ഒഇസി (OEC) അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം.
  3. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്.
  4. വിദേശത്തെ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ കോളേജിൽ നിന്നോ പ്രവേശനം സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാന രേഖകൾ

ABROAD STUDY LOANS OVERSEAS LOAN SCHEMES KERALA KERALA GOVERNMENT FUND EDUCATION EDUCATION LOANS KERALA
Representational Image (Getty)
  • വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും രക്ഷിതാവിൻ്റെയും ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്.
  • വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ.
  • പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും.
  • വിദേശ കോളജിൽ നിന്നുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രൂഫ് / ഓഫർ ലെറ്റർ.
  • കോഴ്സ് ഫീസ് ഘടന വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖ.
  • വായ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം?

താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് KSBCDC-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (ksbcdc.com) വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻ്റൗട്ടും രേഖകളും നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലെ KSBCDC ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് എത്തിച്ച് വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

2. മൈനോറിറ്റി ഡെവലപ്‌മെൻ്റ്‌ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (KSMDFC)

സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ തുടങ്ങിയ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി KSMDFC Portal പ്രത്യേക ലോൺ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ NMDFC യുമായി സഹകരിച്ച് വിദേശ പഠനത്തിനായി കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയാണ് ഇവർ നൽകുന്നത്.

അർഹതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ

  • അപേക്ഷകൻ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ആളായിരിക്കണം.
  • കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്സി എന്നീ പ്രമുഖ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം.
  • അപേക്ഷകരുടെ പ്രായം 16 നും 32 നും മധ്യേ ആയിരിക്കണം.
  • മുൻവർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളിൽ നിശ്ചിത മാർക്കോടെ വിജയിച്ചിരിക്കണം

അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാന രേഖകൾ

  • വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും രക്ഷകർത്താവിൻ്റെയും ആധാർ കാർഡ്.
  • വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ജാതി/ന്യൂനപക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും.
  • കോഴ്സ് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചതായി തെളിയിക്കുന്ന അലോട്ട്മെൻ്റ് മെമ്മോ / ഓഫർ ലെറ്റർ.
  • സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക ഫീസ് ഘടന.
  • മുൻവർഷങ്ങളിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, വായ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം?

ABROAD STUDY LOANS OVERSEAS LOAN SCHEMES KERALA KERALA GOVERNMENT FUND EDUCATION EDUCATION LOANS KERALA
Representational Image (Getty)

യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വായ്പാ വിജ്ഞാപനം വരുന്ന മുറയ്ക്ക് KSMDFC-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (www.ksmdfc.org) വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള പ്രധാന ഓഫീസുമായോ ജില്ലാ ഓഫീസുകളുമായോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

3. നോർക്ക റൂട്ട്സ് 'ശുഭയാത്ര' പദ്ധതി

രണ്ട് പ്രധാന ഉപപദ്ധതികൾ

'ശുഭയാത്ര' പദ്ധതി പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത്:

  1. പ്രവാസി നൈപുണ്യ വികസന സഹായ പദ്ധതി: വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഷാ കോഴ്സുകളുടെ പരിശീലനം (IELTS, OET തുടങ്ങിയവ), പരീക്ഷാ ഫീസുകൾ, കോച്ചിങ് ഫീസ്, പഠനകാലത്തെ ഹോസ്റ്റൽ-ഭക്ഷണ ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഈ പദ്ധതി വഴി വായ്പ ലഭിക്കും.
  2. വിദേശ തൊഴിലിനായുള്ള യാത്രാ സഹായ പദ്ധതി: വിദേശത്ത് ജോലി ഉറപ്പായവർക്ക് അങ്ങോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവുകൾക്കായാണ് ഇത്. വിസ സ്റ്റാമ്പിങ്, എംബസി അറ്റസ്റ്റേഷൻ, ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ്, മെഡിക്കൽ പരിശോധന, എയർ ടിക്കറ്റ്, വാക്സിനേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾ ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താം.

വായ്പാ തുകയും ആകർഷകമായ പലിശ സബ്‌സിഡിയും

  • ലഭിക്കുന്ന തുക: അർഹരായ അപേക്ഷകർക്ക് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പയായി ലഭിക്കും.
  • തിരിച്ചടവ് കാലാവധി: 36 മാസമാണ് (3 വർഷം) വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി.
  • ആദ്യ 6 മാസം ഫ്രീ : ലോൺ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തെ മുഴുവൻ പലിശയും നോർക്ക റൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏഴാം മാസം മുതൽ തിരിച്ചടവ് ആരംഭിച്ചാൽ മതിയാകും.
  • 4% പലിശ സബ്‌സിഡി: കൃത്യമായി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നവർക്ക് 30 മാസത്തേക്ക് 4 ശതമാനം പലിശ സബ്‌സിഡി സർക്കാർ നേരിട്ട് നൽകും.

അപേക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള യോഗ്യതകൾ

  • അപേക്ഷകൻ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ആളായിരിക്കണം.
  • വിദേശ ജോലിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായുള്ള ഭാഷാ/നൈപുണ്യ പരിശീലനം നേടുന്നവരായിരിക്കണം.
  • കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ e-Migrate പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസികൾ വഴിയോ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴിയോ ലഭിച്ച ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം?

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നോർക്കയുടെ ശുഭയാത്രയ്ക്കായുള്ള പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ (subhayathra.norkaroots.kerala.gov.in) ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. പാസ്‌പോർട്ട്, വിസ പേജ്/ഓഫർ ലെറ്റർ, ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ രേഖകൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ABROAD STUDY LOANS OVERSEAS LOAN SCHEMES KERALA KERALA GOVERNMENT FUND EDUCATION EDUCATION LOANS KERALA
Representational Image (Getty)

4. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 'ഉന്നതി'

നിങ്ങൾ SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ വായ്പ എടുത്ത് കടക്കാരനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ 'ഉന്നതി' സ്കീം വഴി പൂർണ്ണമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും.

  • ധനസഹായം: വിദേശത്തെ പ്രമുഖ സർവ്വകലാശാലകളിൽ പിജി, പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നവർക്ക് 25 ലക്ഷം വരെ പൂർണ്ണ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും. ഇത് ട്യൂഷൻ ഫീസും വിസ ചെലവുകളും താമസസൌകര്യവും വരെ കവർ ചെയ്യും.

എത്ര രൂപ വരെ ധനസഹായം ലഭിക്കും?

കോഴ്സ് ഫീസ് മാത്രമല്ല, വിദേശത്തെ താമസച്ചെലവ്, വിസ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, എയർ ടിക്കറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരും.

  • പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: കുടുംബ വരുമാന പരിധിയില്ലാതെ, മുഴുവൻ ചെലവുകൾക്കുമായി 25 ലക്ഷം വരെ പൂർണ്ണ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നു.
  • പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്:
    1. വാർഷിക വരുമാനം 12 ലക്ഷം വരെയുള്ളവർക്ക്: 25 ലക്ഷം വരെ.
    2. വരുമാനം 12 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെയുള്ളവർക്ക്: 20 ലക്ഷം വരെ.
    3. വരുമാനം 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക്: 15 ലക്ഷം വരെ.

(ഇതിനുപുറമെ, അർഹരായ നിശ്ചിത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ വഴി പലിശരഹിത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്).

അപേക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള യോഗ്യതകൾ

  • അപേക്ഷകൻ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ, കേരളത്തിലെ SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കണം.
  • വിദേശത്തെ ടോപ്പ് 500 റാങ്കിംഗിൽ ഉള്ള പ്രമുഖ സർവ്വകലാശാലകളിൽ പിജി (Post Graduation), പിഎച്ച്.ഡി (PhD) കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കണം.
  • ബിരുദ പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിച്ചിരിക്കണം.
  • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതിയിൽ പ്രായം 35 വയസ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം.
  • അപേക്ഷകൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരനോ ആകരുത്.
  • ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

ആവശ്യമായ പ്രധാന രേഖകൾ

ABROAD STUDY LOANS OVERSEAS LOAN SCHEMES KERALA KERALA GOVERNMENT FUND EDUCATION EDUCATION LOANS KERALA
Representational Image (Getty)
  • വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആധാർ കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട്.
  • വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ള ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ.
  • ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും.
  • വിദേശ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക ഓഫർ ലെറ്റർ.
  • IELTS അല്ലെങ്കിൽ TOEFL സ്കോർ കാർഡ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം).

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം?

വിദേശ പഠനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ ഒഡേപെക് (ODEPC) ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ വഴിയോ (odepc.kerala.gov.in/unnathi) അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയോ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വിദേശ സർവ്വകലാശാലയിലെ അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഔദ്യോഗിക നടപടികൾക്കായുള്ള അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

5. ഒബിസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്

പിന്നാക്ക വികസന വകുപ്പ് (BCDD Website) വഴി ഒബിസി വിഭാഗത്തിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശത്ത് മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാനേജ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പിജി ചെയ്യുന്നതിനായി 10 ലക്ഷം വരെ നേരിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്.

എത്ര രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും?

വിദേശത്ത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പിഎച്ച്.ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്സ് കാലാവധി അടിസ്ഥാനമാക്കി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പായി ലഭിക്കും. ഈ തുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ്, വിസ ചെലവുകൾ, വിമാന ടിക്കറ്റ്, താമസച്ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

അർഹതയുള്ള കോഴ്സുകൾ

എല്ലാത്തരം വിദേശ കോഴ്സുകൾക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന മേഖലകളിലെ പഠനത്തിനാണ് മുൻഗണന:

  • മെഡിക്കൽ / നഴ്സിംഗ്
  • എഞ്ചിനീയറിംഗ്
  • പ്യുവർ സയൻസ്
  • കാർഷിക ശാസ്ത്രം
  • മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്സുകൾ
  • നിയമം
  • സോഷ്യൽ സയൻസ്

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ

  1. സ്ഥിരതാമസം: അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനും കേരളത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനുമായിരിക്കണം.
  2. വിഭാഗം: സംസ്ഥാനത്തെ ഒബിസി (OBC) ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരനായിരിക്കണം.
  3. മാർക്ക്: മുൻപ് പാസായ ബിരുദ പരീക്ഷയിൽ (Graduation) കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  4. വരുമാന പരിധി: കുടുംബത്തിൻ്റെ വാർഷിക വരുമാനം ആറ് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടരുത്.
  5. പ്രായപരിധി: അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 40 വയസ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം പ്രായം.
  6. മറ്റ് നിബന്ധനകൾ: ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ, വിദേശത്തെ ടോപ്പ് 600 റാങ്കിംഗിൽ ഉള്ള സർവ്വകലാശാലകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന.

ആവശ്യമായ പ്രധാന രേഖകൾ

  • വിദേശ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലെറ്റർ.
  • വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ.
  • ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൃത്യമായ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും.
  • സാധുതയുള്ള പാസ്‌പോർട്ട് പകർപ്പ്.
  • സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് ഓഫ് പർപ്പസ്.
  • മുൻപ് പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രൊഫസർമാരിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് റെക്കമൻഡേഷൻ ലെറ്ററുകൾ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം?

ABROAD STUDY LOANS OVERSEAS LOAN SCHEMES KERALA KERALA GOVERNMENT FUND EDUCATION EDUCATION LOANS KERALA
Representational Image (Getty)

അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്നാക്കവിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ വഴി (bcdd.kerala.gov.in) ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. സാധാരണയായി ഓരോ വർഷവും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വകുപ്പ് പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമായ രേഖകൾ പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്?

പണമില്ല എന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകരുത്. വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും സഹിതം മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയോ അതാത് വകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ വഴിയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

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