ETV Bharat / education-and-career
90 ശതമാനം ശാരീരിക വൈകല്യം; സ്വപ്നത്തിന് മുന്നിൽ തോൽക്കാതെ 17-ാം വയസിൽ ഐഐടി മദ്രാസിൽ ഇടം നേടി സന്തോഷ്
സന്തോഷിൻ്റെ പിതാവ് ജഗന്നാഥൻ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറാണ്. ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് മകൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കും കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നത്
Published : September 6, 2026 at 4:08 PM IST
ചെന്നൈ: 'എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാം, എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ആരും കവർന്നെടുക്കില്ല' എന്ന പ്രശസ്ത വാക്കുകൾ ഓർമയില്ലേ? ഈ വാക്കുകളുടെ മൂല്യത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ അയപ്പാക്കം സ്വദേശിയായ 17കാരൻ സന്തോഷ്. സെറിബ്രൽ പാൾസി മൂലം 90 ശതമാനം ശാരീരിക വൈകല്യം നേരിടുന്ന സന്തോഷ്, ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും കൈമുതലാക്കി ഇന്ന് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായ ഐഐടി പഠനം യാഥാർഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ശാരീരിക പരിമിതികൾ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തടസമാകില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച സന്തോഷ്, ഐഐടി മദ്രാസ് നടത്തുന്ന ബിഎസ് ഡാറ്റ സയൻസ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഐഐടി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊപ്പം പോകാൻ കഴിയാത്തതില് സന്തോഷിന് ഏറെ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതേ ഐഐടി മദ്രാസിൽ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചാണ് സന്തോഷ് ഐഐടി മദ്രാസിലെ ബിഎസ് ഡാറ്റ സയൻസ് കോഴ്സിൽ പ്രവേശനം നേടിയത്. ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടിവന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒരിക്കലും പരാജയമായി കാണാതെ, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് സന്തോഷിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ.
മാതാപിതാക്കളുടെ കരുതലിൽ സ്കൂൾ പഠനം കാലഘട്ടം
ചെന്നൈയിലെ അയപ്പാക്കം സ്വദേശികളായ ജഗന്നാഥൻ്റെയും ഭാനുപ്രിയയുടെയും മൂത്ത മകനാണ് സന്തോഷ്. 2009ലാണ് സന്തോഷ് ജനിച്ചത്. ജനിച്ചശേഷം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടതോടെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ മകനെ ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചത്. പരിശോധനകൾക്ക് പിന്നാലെ ജനിതകപരമായ ശാരീരിക വൈകല്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ചികിത്സയും പരിചരണവും സന്തോഷിന് ആവശ്യമായി വന്നു.
Dreams don’t always follow an easy path — but determination can take you where you aspire to be.— IIT Madras (@iitmadras) September 2, 2026
As reported in The Times of India, 17-year-old J Santhosh, who has 90% spinal muscular disability and cerebral palsy since birth, has secured admission to IIT Madras’ four-year BS… pic.twitter.com/y89tCIqJRL
എന്നാൽ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും പഠിച്ച് മുന്നേറണമെന്ന ആഗ്രഹം സന്തോഷിനുണ്ടായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നതും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അയൽവാസികളിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ തനിക്കും സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം സന്തോഷിനുണ്ടായി. മകൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിലായിരുന്നു അമ്മ ഭാനുപ്രിയ.
അങ്കണവാടിയിൽ പഠനം ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ അമ്മ തന്നെയാണ് സന്തോഷിനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നത് അമ്മ തന്നെ. മകൻ്റെ ശാരീരിക പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ട് അവനെ വീട്ടിൽ ഒതുക്കിനിർത്തുന്നതിന് പകരം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ.
സന്തോഷിൻ്റെ പിതാവ് ജഗന്നാഥൻ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറാണ്. ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് മകൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും മകൻ്റെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ പിന്നോട്ടുപോയില്ല.
പത്താം ക്ലാസിലും പ്ലസ് ടുവിലും മിന്നും വിജയം
ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് സന്തോഷ് പഠിച്ചത്. പഠനത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താൽപര്യം. സ്വന്തം ചിന്തകൾ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മികച്ച സംസാരശേഷിയും സന്തോഷ് വളർത്തിയെടുത്തു. സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രസംഗ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
പഠനത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച സന്തോഷ് പത്താം ക്ലാസ് പൊതുപരീക്ഷയിൽ 336 മാർക്ക് നേടി. തുടർന്ന് പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷയിൽ 531 മാർക്ക് നേടി സ്കൂളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി. ശാരീരിക വൈകല്യത്തെ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണാതിരുന്ന സന്തോഷ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ മുന്നേറാം എന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിനും പിന്നിൽ അതിയായ ആത്മസമർപ്പണവും സ്ഥിരോത്സാഹവുമായിരുന്നു. പഠിക്കാനുള്ള താൽപര്യവും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന തീരുമാനവുമാണ് സന്തോഷിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്.
ആദ്യ പരാജയം തളർത്തിയില്ല; ഐഐടി സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കി
ഐഐടി മദ്രാസിൽ പഠിക്കണമെന്നത് സന്തോഷിൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഇതിനായി ജെഇഇ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ശാരീരിക പരിമിതികൾ കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ടു. ഇതിനിടെയാണ് 'IIT for All' എന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സന്തോഷ് അറിയുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ സഹായത്തോടെ ആദ്യമായി യോഗ്യതാ പരീക്ഷ എഴുതിയെങ്കിലും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ആദ്യ പരാജയം സന്തോഷിനെ തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല. വീണ്ടും ശ്രമിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഐഐടി മദ്രാസിലെ അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിച്ചതോടെ സന്തോഷ് വീണ്ടും പഠനം ആരംഭിച്ചു.
കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പരീക്ഷ വീണ്ടും എഴുതി. ഇത്തവണ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 17-ാം വയസിൽ തൻ്റെ സ്വപ്നമായ ഐഐടി മദ്രാസിൽ ബിഎസ് ഡാറ്റ സയൻസ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം സന്തോഷിന് ലഭിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കവെ സന്തോഷ് തൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ചെറുപ്പം മുതൽ അമ്മയാണ് തന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നതെന്നും അച്ഛൻ കുടുംബത്തിനായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സന്തോഷ് പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടാണ് പഠിച്ച് മുന്നേറി അവരെ ഭാവിയിൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തനിക്കുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഐഐടി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് അവരോടൊപ്പം പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെ പോയ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നാണ് ഐഐടി യിലെ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഐഐടി യെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസിലാക്കിയതെന്നും സന്തോഷ് പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് ജെഇഇ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. പ്ലസ് ടുവിൽ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതിന് പിന്നാലെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഐഐടിയിലെ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിനോട് പറഞ്ഞത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ സഹായത്തോടെ 'IIT for All' പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്.
ആദ്യമായി അവരുടെ മാർഗനിർദേശത്തിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. എന്നാൽ അന്ന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഐഐടി മദ്രാസിലെ അധ്യാപകർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അതനുസരിച്ച് കഠിനമായി പഠിച്ച് വീണ്ടും പരീക്ഷയെഴുതി വിജയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സന്തോഷ് പറഞ്ഞു.
ദിവസവും തുടർച്ചയായി മണിക്കൂറുകളോളം പഠിക്കുന്നത് സന്തോഷിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ പഠനത്തിനിടയിൽ ചെറിയ ഇടവേളകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ദിവസവും അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കുന്നത്. രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂറും വൈകുന്നേരം രണ്ട് മണിക്കൂറുമാണ് പഠനം. ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഐടി മേഖലയിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനാണ് സന്തോഷിൻ്റെ പദ്ധതി.
'എനിക്ക് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാനസികമായി ഏറെ മുന്നിലാണ്. എന്നെപ്പോലുള്ളവർ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടണം. അതിനെ നെഗറ്റീവായി കാണാതെ പോസിറ്റീവായി കാണണം' എന്നാണ് സന്തോഷിൻ്റെ സന്ദേശം.
മകൻ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ ഭാനുപ്രിയയും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മകൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം അവന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നതിലാണ് സന്തോഷമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read : ഇനി അധ്യാപകർക്കും സ്വന്തം പദവി; പേരിനൊപ്പം 'Tr' എന്ന് ചേർക്കാം; പ്രഖ്യാപനവുമായി കർണാടക