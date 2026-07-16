ETV Bharat / education-and-career
'ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പുതിയ ഭാഷ എന്തിന്?'; സിബിഎസ്ഇ ത്രിഭാഷാ നയത്തിൽ ആശങ്കയുമായി സുപ്രീം കോടതി
ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പുതിയൊരു ഭാഷ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് അധിക മാനസിക സമ്മർദ്ദം അവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന
Published : July 16, 2026 at 2:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ മൂന്നാം ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരfക്ഷ്കാരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പുതിയൊരു ഭാഷ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് അധിക മാനസിക സമ്മർദം അവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി.വി.നാഗരത്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരായ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശം. ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്നയും ജസ്റ്റിസ് ആർ. മഹാദേവനും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ദീർഘകാലമായി നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ത്രിഭാഷാ നയമാണ് പ്രധാന എതിർപ്പിന് കാരണമെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ത്രിഭാഷാ നയത്തിൻ്റെ നിയമസാധുത നേരിട്ട് പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പുതിയ ഭാഷ വേണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന
വാദത്തിനിടെ ത്രിഭാഷാ നയം ഹിന്ദി നിർബന്ധമാക്കുന്നതല്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന വ്യക്തമാക്കി. മാതൃ ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ഭാഷയായി ഏത് ഭാഷയും തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും നയത്തിൽ ഹിന്ദിയെ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിനിടെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ മൂന്നാം ഭാഷ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതലാണ് നിർബന്ധമാകുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന, "അതൊരു നല്ല രീതിയല്ല. ഒമ്പതാം ക്ലാസ് തന്നെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയ സമ്മർദ്ദമുള്ള ഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പുതിയൊരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അതും ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങണം," എന്നത് എന്തിനാണെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.
തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം ഉദാഹരിച്ച ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന, എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയെ മുൻനിർത്തി തങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ മൂന്നാം ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദി, കന്നഡ, സംസ്കൃതം എന്നിവയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഭാഷാപഠനം നേരത്തേ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രസർക്കാരിനോടും ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന നിർണായക നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചു. "സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ, സംസ്ഥാന ബോർഡുകൾ എല്ലാം പത്താം ക്ലാസിൽ ബോർഡ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ട്. എട്ടാം ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പുതിയൊരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കരുത്. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കണം," എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
1976-ൽ താൻ വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതിലും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തമിഴ്നാടിനും കേന്ദ്രത്തിനും കോടതിയുടെ നിർദേശം
ഹർജിക്കാരനായ എൻജിഒയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക ജി. പ്രിയദർശിനി, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഒരു ഭാഷയും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ "ഹിന്ദി വേണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ സംസ്കൃതമാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം?" എന്ന ചോദ്യവും ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് ഉന്നയിച്ചു.
കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികളായതിനാൽ മാത്രം അവയെ എതിർക്കരുതെന്നും ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനം തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും കോടതി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു.
"സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തം വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ സ്കൂളുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയരുത്. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന കാരണം മാത്രം അത് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന സമീപനം ശരിയല്ല," എന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രവും തമിഴ്നാട് സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ വിഷയത്തിൻ്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകൂ എന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
മുമ്പ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ച പ്രകാരം വിദ്യാലയങ്ങൾക്കായി ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആറാഴ്ചയ്ക്കകം ഭൂമി കണ്ടെത്തണമെന്ന ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയത്തിൽ നിർദേശം ലഭിക്കാൻ ആറാഴ്ച കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
Also read: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് 5 ലക്ഷം രൂപ