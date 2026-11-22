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മയിൽപ്പീലി സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷാ; ജില്ലാതല മത്സരം ഇന്ന്
ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. രാവിലെ 10 മുതൽ 11 മണി വരെയാണ് പരീക്ഷ.
Published : November 22, 2026 at 7:27 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയ മയിൽപ്പീലി യങ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ ജില്ലാതല മത്സരം ഇന്ന് (നവംബർ 22) നടക്കും. ഹൈക്കോടതി അനുമതിയെ തുടർന്നാണ് ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 11 മണി വരെയാണ് പരീക്ഷ.
വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ ഉപജില്ലാ തലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 1,610 വിദ്യാർഥികളാണ് ജില്ലാതല പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 86 കുട്ടികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുക. ബാലഗോകുലം പ്രസിദ്ധീകരണമായ മയിൽപീലിയും അധ്യാപക സംഘടനയായ എൻടിയുവും സംയുക്തമായി ചേർന്നാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.
അതേസമയം മയിൽപ്പീലി യങ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചതോടെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻടിയു നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് തള്ളി അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്.
പരീക്ഷ നടത്താൻ മാത്രമാണ് കോടതി അനുമതി നൽകിയതെന്നും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷ നടത്തനോ കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി ഷംസുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുനയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പരിപാടികൾക്ക് മാത്രമേ അനുമതി നൽകാവൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മയിൽപ്പീലി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണമാണെന്നും കുട്ടികൾക്കായി പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിൽ അനുമതി നൽകുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുനയങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമായ നയം രൂപീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മയിൽപ്പീലി വിവാദം
ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ 'മയില്പ്പീലി' മാസികയും ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്തും സംയുക്തമായി കേരളത്തിലെ എല്പി, യുപി, ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി 'യങ് സ്കോളര് എക്സാം' എന്ന പേരില് സ്കോളര്ഷിപ്പ് പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
ഈ പരീക്ഷ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില് നടത്തുന്നതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയല്ല ഈ അനുമതി നല്കിയത് എന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം വലിയ വിവാദമായത്.
സംഘപരിവാര് ആശയങ്ങളുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് അനുമതി നല്കിയതിന് പിന്നില് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളും എസ്എഫ്ഐ ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകളും കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.
സംഭവം വിവാദമായതിനെത്തുടര്ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന് ഷംസുദ്ദീന് അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും പരീക്ഷ ഉടന് നിർത്തിവയ്ക്കാന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്ക്ക് നിര്ദേശം നൽകുകയും നവംബർ 14ന് അനുമതി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.
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എന്നാൽ അനുമതി പിൻവലിച്ച സംഭവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻടിയു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ നിഷേധമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും പരീക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിച്ചതിൽ കാരണം ബോധിച്ചില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി നൽകിയത്.
സ്കോളർഷിപ്പ് - മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് അനുമതി നൽകാനും പിൻവലിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടികാണിച്ച ഹൈക്കോടതി പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും നടത്തിയ ശേഷം അനുമതി പിൻവലിച്ചതിലാണ് പ്രശ്നമെന്നും വ്യക്തമാക്കി പരീക്ഷ നടത്താൻ നിര്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.
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