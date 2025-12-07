ETV Bharat / education-and-career

നാളെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സുഗമമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഡിസംബർ എട്ടിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി.

KERALA ELECTION HOLIDAY KERALA PANJAYATH ELECTION HOLIDAY KERALA SCHOOL HOLIDAY KERALA LOCAL BODY ELECTION
Representational Image (ETV Bharat)
ആലപ്പുഴ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസംബർ 8 ന് ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി നല്‍കി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സുഗമമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറർ/കളക്ഷൻ സെൻ്റര്‍ / സ്‌ട്രോംഗ്‌ റും എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോളജുകൾക്കും ഡിസംബർ എട്ടിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025 ൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ 9ന് ജില്ലയിൽ പൊതു അവധിയാണ്. അതായത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ഹയര്‍സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഡിസംബര്‍ 10നാണ് സ്‌കൂള്‍ ഉണ്ടാകുക. അതേസമയം, കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച്, വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്നതിനാൽ, ജില്ലകൾക്കനുസരിച്ച് അവധി തീയതികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളും തീയതികളും താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

2025 ഡിസംബർ 9 (ചൊവ്വ) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ:

  1. തിരുവനന്തപുരം
  2. കൊല്ലം
  3. പത്തനംതിട്ട
  4. ആലപ്പുഴ
  5. കോട്ടയം
  6. ഇടുക്കി
  7. എറണാകുളം

2025 ഡിസംബർ 11 (വ്യാഴം) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ:

  1. തൃശ്ശൂർ
  2. പാലക്കാട്
  3. മലപ്പുറം
  4. കോഴിക്കോട്
  5. വയനാട്
  6. കണ്ണൂർ
  7. കാസർഗോഡ്

ഈ അവധി സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളായും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതത് ജില്ലകളിലെ കലക്‌ടർമാർ നാളെ മുതല്‍ അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

