ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പകർപ്പ് ഇനി ഡിജിലോക്കർ വഴി നേരിട്ട് ലഭിക്കും, വമ്പൻ മാറ്റവുമായി സിബിഎസ്ഇ
സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ നടപടി, ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഡിജിലോക്കർ വഴി ലഭ്യമാകും. ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോര്ട്ടര് സുരഭി ഗുപ്ത തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിലേക്ക്...
Published : May 31, 2026 at 12:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബോർഡ് പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ വലിയൊരു ഡിജിറ്റൽ വിപ്ളവത്തിന് തുടക്കമിടാൻ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ). വിദ്യാർഥികളുടെ മൂല്യനിർണയം കഴിഞ്ഞ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകൾ അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഡിജിലോക്കർ ആപ്പ് വഴി നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ ബോർഡ് ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നു. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലും മൂല്യനിർണയത്തിലും സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
ഈ വർഷത്തെ ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിബിഎസഇയുടെ ഈ നീക്കം. റീവാല്യൂവേഷനായി ലഭിച്ച ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പലതും വ്യക്തതയില്ലാത്തതണെന്നും, സപ്ളിമെൻ്ററി പേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും ചില വിദ്യാർഥികൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കോപ്പികളിലെ കൈയക്ഷരം തങ്ങളുടേതല്ലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും ചിലർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അപാകതകളും പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബോർഡിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
നിലവിലെ നൂലാമാലകൾ ഒഴിവാകും
നിലവിലെ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ സിബിഎസ്ഇ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും പാസിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഡിജിലോക്കർ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വന്തം ഉത്തരക്കടലാസ് പരിശോധിക്കാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ മാർക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ, പുനർമൂല്യനിർണയം എന്നിങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ നീളുന്ന പ്രത്യേക നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോക്കണമായിരുന്നു. ഇതിനായി വലിയ തുക ഫീസിലും ഈടാക്കിയിരുന്നു.
പുതിയ നിർദേശം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക അപേക്ഷകളോ അധിക ഫീസോ ഇല്ലാതെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ മൂല്യനിർണയം ചെയ്ത സ്വന്തം ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് മൂല്യനിർണയത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ
ഓരോ വർഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഡാറ്റാ സംഭരണം, സെർവർ ശേഷി, ഉയർന്ന സ്കാനിംഗ് ഗുണനിലവാരം, സൈബർ സുരക്ഷ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ ഉത്തരക്കടലാസുകളും ലഭ്യമാക്കണമോ അതോ സുരക്ഷിതമായ ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ ആലോചന നടത്തുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതിക ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിച്ച ശേഷം 2027 ലെ ബോർഡ് പരീക്ഷാ സൈക്കിൾ മുതൽ ഈ സംവിധാനം ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് നിലവിൽ സിബിഎസ്ഇ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ
" ഡിജിലോക്കറിലേക്ക് മൂല്യനിർണയം ചെയ്ത ഉത്തരക്കടലാസുകൾ നേരിട്ട് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സിബിഎസ്ഇ വെറുമൊരു വിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ നവീകരണമല്ല നടത്തുന്നത് മറിച്ച് സുതാര്യതയുടെ ഒരു പാലം പണിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാനുവൽ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിലേക്കുള്ള ഈ മാറ്റം, റീ-വാല്യൂവേഷൻ സംവിധാനത്തെ വളരെക്കാലമായി അലട്ടിയിരുന്ന പേജുകൾ നഷ്ടപ്പെടൽ തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളെ ശാശ്വതമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും." ഗാസിയാബാദിലെ സെൻ്റ് തോമസ് സ്കൂളുകളുടെ ചീഫ് അക്കാദമിക് കൺസൾട്ടൻ്റ് കുര്യാക്കോസ് വി കെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഡിജിലോക്കർ വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ നൽകാനുള്ള സിബിഎസ്ഇയുടെ നിർദേശം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ സുതാര്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ന് ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് സന്ദീപൻ ഗുരുനാഥ് ജഗ്ദലെ പറഞ്ഞു. "ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാനും, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമുള്ള മേഖലകൾ മനസ്സിലാക്കാനും, അവരുടെ ഉത്തരമെഴുത്ത് കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് മികച്ച ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും സഹായിക്കും," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ യുഗത്തിൽ ഡിജിലോക്കർ വഴി മാർക്ക് ലിസ്റ്റിനൊപ്പം ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കൂടി നൽകാനുള്ള സിബിഎസ്ഇയുടെ തീരുമാനം വിദ്യാർഥികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യതയും തുറന്ന സമീപനവും വളർത്തും" ഐഎച്ച്എം റാഞ്ചി പ്രിൻസിപ്പിൽ ഡോ ഭൂപേഷ് കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സിബിഎസ്ഇയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്കാങ്ങളിലൊന്നായി മാറാൻ പോകുന്ന ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാകുന്നതോടെ പൂനർമൂല്യനിർണയത്തിനായുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
