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പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ഫെലോഷിപ്പ് അംഗീകാരം നൽകി സർക്കാർ; അപേക്ഷ ഉടൻ ക്ഷണിക്കും
ചരിത്ര പൈതൃകത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പഠനം, രേഖപ്പെടുത്തൽ, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
By PTI
Published : July 11, 2026 at 5:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആർക്കൈവ്സിലും പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിലും ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്പുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ഡൽഹി സർക്കാർ. നഗരത്തിൻ്റെ വിപുലമായ ചരിത്ര പൈതൃകത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പഠനം, രേഖപ്പെടുത്തൽ, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ, രേഖകൾ, പുരാവസ്തു സ്ഥലങ്ങൾ, സ്മാരകങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡൽഹി ദേശീയ തലസ്ഥാനം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ചരിത്രം, സംസ്കാരം, നാഗരികത എന്നിവ ഉൾക്കൊളുന്ന പൈതൃകം കൂടിയാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, ഡോക്യുമെൻ്റെഷൻ എന്നിവയിലൂടെ ഈ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻഗണനയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
പ്രത്യേക പഠനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ചരിത്രം, പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം, പൈതൃക സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ലഭിക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ നടപടി. അതിനായി ആർക്കൈവ്സിലെ ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്പിനും പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിലെ ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്പിനും അംഗീകാരം നൽകിയതായി ഡൽഹി മന്ത്രിസഭ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആർക്കൈവൽ ഗവേഷണം, ആർക്കൈവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, ചരിത്ര രേഖകളുടെ സംരക്ഷണം, രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കൽ എന്നിവയിലാണ് ആർക്കൈവ്സിലെ ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്പ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
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ഗവേഷകർ, ആർക്കൈവിസ്റ്റുകൾ, സംരക്ഷണ വിദഗ്ധർ, ചരിത്രകാരന്മാർ, ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ, പൈതൃക വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്ക് ഡൽഹിയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ആർക്കൈവൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഫെലോഷിപ്പ് വേദി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻ്റ്, മൈക്രോഫിലിമിംഗ്, റീപ്രോഗ്രാഫി, ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ഓറിയൻ്റൽ ഭാഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉറുദു, പേർഷ്യൻ എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അപേക്ഷ ഉടൻ ആരംഭിക്കും
ഒരു വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഫെലോമാരെ നിയമിക്കുക. എല്ലാം വർഷവും 15 ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. അവർക്ക് 25,000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെയുള്ള പ്രതിമാസ ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കും. ഡൽഹിയിലെ പുരാവസ്തു സ്ഥലങ്ങളുടെയും സ്മാരകങ്ങളുടെയും ഗവേഷണം, സംരക്ഷണം, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആർക്കിയോളജിയിലെ ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.
ചരിത്രം, പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം, വാസ്തുവിദ്യ, സംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനും ടൂറിസത്തിനും സംഭാവന നൽകുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും. ആർക്കൈവ്സ്, പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം, പൈതൃക സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെ വികസിപ്പിക്കാനും അക്കാദമിക് ഗവേഷണത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് രേഖ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. യോഗ്യതാ, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ, തെരഞ്ഞെടുക്കൽ നടപടിക്രമം, രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കുമുള്ള മറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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