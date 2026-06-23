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സിയുഇടി- യൂജി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിദ്യാർഥികൾക്ക് സിയുഇടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്കോർകാർഡുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

"വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് സിയുഇടി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌ത് സ്‌കോർകാർഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌ത് എടുക്കാമെന്ന്" എൻടിഎ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

CUET UG 2026 RESULT NTA ENTRANCE EXAM EDUCATION
Representative Image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 23, 2026 at 4:34 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ കാത്തിരുന്ന കോമൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്-അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് (CUET-UG)- 2026 പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ). "കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു. സിയുഇടി ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്" എൻടിഎ എക്‌സിൽ അറിയിച്ചു. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷാ നമ്പറും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് സിയുഇടിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് എടുക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

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"വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് സിയുഇടി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌ത് സ്‌കോർകാർഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌ത് എടുക്കാമെന്ന്" എൻടിഎ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്-അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സിയുഇടി- യൂജി എന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളിലെ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതിനായി എൻടിഎ നടത്തുന്ന ഒരു ദേശീയതല പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ്. ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു.

ഫലം പരിശോധിക്കേണ്ട വിധം

  1. എൻടിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  2. ഹോം പേജിൽ കാണുന്ന “CUET UG Result” എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  3. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്‌വേഡും നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  4. വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ശേഷം സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന സ്കോർകാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക

സിയുഇടി യൂജി എന്‍ട്രസിനു ഈ വര്‍ഷം ലഭിച്ചത് റെക്കോഡ് അപേക്ഷകള്‍

രാജ്യത്തെ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിലേക്കുള്ള കവാടമായി കണക്കാക്കുന്ന സിയുഇടി യുജി പ്രവേശന പരീക്ഷയ്‌ക്ക് ഈ വര്‍ഷം 13.5 ലക്ഷം റെക്കോര്‍ഡ് അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി ഒരു മണിക്കൂറില്‍ 50 മള്‍ട്ടിപ്പിള്‍ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തവണ ഉത്തരം നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. കംപ്യൂട്ടര്‍ അധിഷ്‌ഠിത (CBT) മോഡിലാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ നടത്തിയത്. 2022ല്‍ നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ആദ്യ പതിപ്പ് സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ മൂലം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. 2024 ലാണ് ആദ്യമയി എന്‍ടിഎ ഹൈബ്രിഡ് മോഡില്‍ പരീക്ഷ നടത്താന‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളാല്‍ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഡല്‍ഹിയില്‍ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു.

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TAGGED:

CUET UG 2026 RESULT
NTA
ENTRANCE EXAM
EDUCATION
CUET UG 2026 RESULT

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