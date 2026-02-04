ETV Bharat / education-and-career

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്, CUET യുജി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇന്ന് അവസാനിക്കും, സുപ്രധാന തീയതികള്‍ അറിയാം

തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനായി ഫെബ്രുവരി 9 മുതൽ 11 വരെ എൻടിഎ കറക്ഷൻ വിൻഡോ തുറക്കും.

CUET UG 2026 APPLICATION NATIONAL TESTING AGENCY CUET UG 2026 EXAM LAST DATE COMMON UNIVERSITY ENTRANCE TEST
Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലേക്കും മറ്റ് പ്രമുഖ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ബിരുദ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ സിയുഇടി യു ജി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 4) അവസാനിക്കും. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി കോമൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എൻട്രൻസിൻ്റെ യു ജി (അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് 2026) അപേക്ഷാ വിൻഡോയിൽ രാത്രി 11:50 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം.

അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 7 ആണ്. അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫെബ്രുവരി 7 രാത്രി 11:50 വരെ സിയുഇടി ഫോം ഫീസ് അടയ്ക്കാം. ഇതിനകം അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഈ വർഷത്തെ യുജി പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യരല്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

അപേക്ഷിക്കാനും ഫീസ് അടയ്‌ക്കാനും മറ്റ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സിയുഇടി യുജി 2026 പരീക്ഷ എഴുതാനും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി തുടങ്ങിയ മികച്ച കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാന, സ്വകാര്യ, സർക്കാർ, ഡീംഡ് സർവകലാശാലകളിലെയും പ്രവേശന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിയും.

എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ (എഡിറ്റ്) വരുത്തുന്നതിനായി ഫെബ്രുവരി 9 മുതൽ 11 വരെ എൻടിഎ ഒരു കറക്ഷൻ (തിരുത്തൽ) വിൻഡോ തുറക്കും. ഫോം തിരുത്തൽ ലിങ്ക് ഉടൻ cuet.nta.nic.in ൽ റിലീസ് ചെയ്യും. സിയുഇടി യുജി പരീക്ഷയുടെ തീയതിയും അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങളും ഉടൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ cuet.nta.nic.in സന്ദർശിക്കുക .

ഘട്ടം 2: ഹോംപേജിൽ 'പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ' എന്ന ഓപ്‌ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുക.

ഘട്ടം 3: ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

ഘട്ടം 4: അതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് പശ്ചാത്തലം, തിരഞ്ഞെടുത്ത സർവകലാശാല, വിഷയങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകുക.

ഘട്ടം 5: അതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പിൻ്റെയും ഫോട്ടോയുടെയും സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത ഒരു പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തുക.

ഘട്ടം 6: ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കാൻ വിവിധ പേയ്‌മെൻ്റ് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഘട്ടം 7: നിങ്ങളുടെ രേഖകൾക്കായി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത ശേഷം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക.

