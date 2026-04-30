ഐസിഎസ്ഇ, ഐഎസ്സി പരീക്ഷ ഫലം പുറത്ത്; പത്താം ക്ലാസിൽ 99.96% വിജയം, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ 99.97%
കേരളത്തിൽ, 166 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 7,861 വിദ്യാർഥികളാണ് ഐസിഎസ്ഇ പരീക്ഷയെഴുതിയത്. 85 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 3,058 വിദ്യാർഥികൾ ഐഎസ്സി പരീക്ഷയും എഴുതി.
Published : April 30, 2026 at 12:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐസിഎസ്ഇ (പത്താം ക്ലാസ്), ഐഎസ്സി (പ്ലസ് ടു) പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ കൗൺസിൽ ഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐസിഎസ്ഇ (പത്താം ക്ലാസ്) പരീക്ഷകളിൽ 99.96 ശതമാനവും ഐഎസ്സി (പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്) പരീക്ഷകളിൽ 99.97 ശതമാനവും വിജയം.
3,795 ആൺകുട്ടികളും 4,066 പെൺകുട്ടികളും ഉള്പ്പെടെ കേരളത്തിൽ, 166 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 7,861 വിദ്യാർഥികളാണ് ഐസിഎസ്ഇ പരീക്ഷയെഴുതിയത്. 85 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 1,551 ആൺകുട്ടികളും 1,507 പെൺകുട്ടികളും ഉള്പ്പെടെ 3,058 വിദ്യാർഥികൾ ഐഎസ്സി പരീക്ഷയും എഴുതി.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൗൺസിലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ cisce.org വഴിയും results.cisce.org വഴിയും ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. ഇതിന് പുറമെ ഡിജിലോക്കർ (DigiLocker), എസ്എംഎസ് (SMS) സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ലഭ്യമാകും.
ഐസിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെയാണ് നടന്നത്. ഐഎസ്സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ ഏപ്രിൽ ആറ് വരെയായിരുന്നു. 2.6 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷകൾ എഴുതിയത്.
എസ്എംഎസിലൂടെ പരീക്ഷാഫലം
എസ്എംഎസിലൂടെ ഫലം അറിയാൻ 'ICSE' അല്ലെങ്കിൽ 'ISC' എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്പേസ് ഇട്ട ശേഷം ഏഴക്ക യുണീക് ഐഡി ചേർത്ത് 09248082883 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസേജ് അയക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൗൺസിൽ ഫോർ ദ, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും.
Also Read: എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷാഫലം മെയ് മാസത്തിൽ; കൃത്യമായ തീയതികൾ അറിയാം