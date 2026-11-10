ETV Bharat / education-and-career
ഐസിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ തീയതികള് പ്രഖ്യാപിച്ചു
സിഐഎസ്സിഇ ബോർഡ് പരീക്ഷകളുടെ സമയ ക്രമം പുറത്ത് വിട്ടു. ആകെ 3,79,980 വിദ്യാർഥികളാണ് പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകളിലുമായി പങ്കെടുക്കുന്നത്.
By PTI
Published : November 10, 2026 at 5:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2027ൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന ഐസിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷകളുടെ സമയ ക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ച് കൗൺസിൽ ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് (CISCE). പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 15നും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിനും ആരംഭിക്കും. ആകെ 3,79,980 വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകളിലുമായി പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഐസിഎസ്ഇ (പത്താം ക്ലാസ്) പരീക്ഷയിൽ, അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത 3,106 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 2.70 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളും, ഐഎസ്സി (പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്) പരീക്ഷയിൽ 1,651 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 1.1 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളും പങ്കെടുക്കും.
ഐസിഎസ്ഇ പരീക്ഷയിൽ 76 വിഷയങ്ങളും (പേപ്പറുകൾ) ഐഎസ്സി പരീക്ഷയിൽ 60 വിഷയങ്ങളുമാണുള്ളത്. 2027ലെ ഐസിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ 2027 ഫെബ്രുവരി 15ന് ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 31ന് അവസാനിക്കും. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി 2,835 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. "ഒരു പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത എന്നത് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ നിഷ്പക്ഷത, നടത്തിപ്പിലെ സത്യസന്ധത, കൂടാതെ വിദ്യാർഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ അത് ചെലുത്തുന്ന ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്ന് സിഐസിഎസ്ഇ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവും സെക്രട്ടറിയുമായ ജോസഫ് ഇമ്മാനുവൽ പറഞ്ഞു.
"2027ലെ ഐസിഎസ്ഇ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്; അത് പരീക്ഷാ സമയക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി മുതൽ ചോദ്യപേപ്പർ വായിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും, തുടർന്ന് 10.15 മുതൽ ഉത്തരമെഴുതാനുള്ള സമയം തുടങ്ങും. നേരത്തെ, ചോദ്യപേപ്പർ വായിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം 10.45-നും, ഉത്തരമെഴുതാനുള്ള സമയം 11 മണിക്കുമാണ് ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. ഐസിഎസ്ഇ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവിലെ 9.45-ഓടെ തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച പരീക്ഷാ ഹാളുകളിലോ മുറികളിലോ എത്തി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തർപ്രദേശ് (51,168), പശ്ചിമ ബംഗാൾ (46,521), കർണാടക (33,417), മഹാരാഷ്ട്ര (31,035), പഞ്ചാബ് (19,308), ജാർഖണ്ഡ് (17,201) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ICSE പരീക്ഷാർത്ഥികൾ ഉള്ളത്. സിഐസിഎസ്ഇയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ശൃംഖലയുടെ വിപുലമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപനത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
2027ലെ ഐഎസ്സി പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് അവസാനിക്കും. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി 1,477 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി, അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത 1,651 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള ആകെ 1,10,025 വിദ്യാർഥികൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതും. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഎസ്സി പരീക്ഷാർഥികളുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് (34,702). തൊട്ടുപിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ (30,235), ഉത്തരാഖണ്ഡ് (5,629), പഞ്ചാബ് (5,479), ജാർഖണ്ഡ് (5,356), മഹാരാഷ്ട്ര (4,660), തമിഴ്നാട് (3,572), കേരളം (3,491), കർണാടക (3,010) എന്നിങ്ങനെയാണ്.
Also Read: SSLC വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഫ്രീ ആയി കോച്ചിങ്, കേരളത്തിന് മാതൃകയായി "വിദ്യാജ്യോതി"