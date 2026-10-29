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ചിന്മയ വിശ്വ വിദ്യാപീഠം ചാൻസലേഴ്സ് മെഡൽ സേതു പാർവതിക്ക്; കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡീ നോവോ ഡീംഡ് സർവകലാശാല ബിരുദദാനം
ചിന്മയ മിഷൻ ഗ്ലോബൽ ഹെഡും സർവകലാശാലാ ചാൻസലറുമായ സ്വാമി സ്വരൂപാനന്ദ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സർവകലാശാലയിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥികൾക്കായി 'അലുമിനി പോർട്ടൽ' എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും തുടക്കമിട്ടു
By ANI
Published : October 29, 2026 at 2:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലെ 'ഡീ നോവോ' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ 'ഡീംഡ് ടു ബി' സർവകലാശാലയായ ചിന്മയ വിശ്വ വിദ്യാപീഠം തങ്ങളുടെ ആറാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒക്ടോബർ 28ന് കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടൽ ലെ മെറിഡിയനിൽ വച്ചായിരുന്നു പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങ് നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ 223 ബിരുദധാരികൾക്ക് ബിരുദങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു.
104 ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും, 111 ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും, 8 പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകർക്കുമാണ് ബിരുദങ്ങൾ നൽകിയത്. മികച്ച ഓൾ-റൗണ്ട് പ്രകടനത്തിന് നൽകുന്ന ഈ വർഷത്തെ ചാൻസലേഴ്സ് മെഡൽ ബി.എ ബി.എഡ് (ഇംഗ്ലീഷ്) പ്രോഗ്രാമിലെ വിദ്യാർഥിനിയായ സേതു പാർവതിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. കൂടാതെ, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച മറ്റ് പതിനൊന്ന് പേർക്കും മെഡലുകൾ നൽകി ആദരിച്ചു.
അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഈ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ചിന്മയ മിഷൻ ഗ്ലോബൽ ഹെഡും സർവകലാശാലാ ചാൻസലറുമായ സ്വാമി സ്വരൂപാനന്ദ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പത്മവിഭൂഷൺ ജേതാവ് ഡോ. പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം മുഖ്യാതിഥിയായും ഡക്കാൻ കോളജ് പി ജി& റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചാൻസലർ ഡോ. ഭൂഷൺ പട്വർധൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായും പങ്കെടുത്തു.
ചിന്മയ മിഷൻ കേരള റീജിയണൽ ഹെഡ് സ്വാമി വിവിക്താനന്ദ സരസ്വതി, ചിന്മയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് സ്വാമി അദ്വയാനന്ദ, ചിന്മയ വിശ്വ വിദ്യാപീഠം വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. മനോജ് കുമാർ അറോറ, മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി സുരേഷ് വദ്വാനി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും പ്രധാനമാണെങ്കിലും, ചിന്തയിലൂടെ പക്വത പ്രാപിച്ച അറിവായ 'പ്രജ്ഞ'യാണ് ഒരാളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് ബിരുദധാരികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോ. ഭൂഷൺ പട്വർധൻ പറഞ്ഞു.
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ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം സംതൃപ്തരാകരുത്. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വയ്ക്കുക, ആഴത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുകയെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. മനോജ് കുമാർ അറോറ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗുരുദേവ് അറിവിൻ്റെ ദീപം തെളിയിച്ചു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ദീപശിഖയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുകയാണെന്ന് ചിന്മയാനന്ദനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പൂജ്യ ഗുരുദേവ് സ്വാമി പറഞ്ഞു.
'വിനയമുള്ള പഠിതാക്കളാകൂ, ഉത്തമ സ്വഭാവവും മൂല്യങ്ങളും ഉള്ളവരാകൂ. ഭാവിയെയോ അതിലെ പ്രതിസന്ധികളെയോ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ആകാശം പോലെ വിശാലമാകട്ടെ. ഓരോ വെല്ലുവിളിയെയും മികവോടെ നേരിടുക. വേദാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അനന്തമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കട്ടെ,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് സർവകലാശാലയിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥികൾക്കായി 'അലുമിനി പോർട്ടൽ' എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും തുടക്കമിട്ടു.
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