പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് എഐ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈടെക് കോപ്പിയടി; കൈയ്യോടെ പൊക്കി അധികൃതര്
ഇൻവിജിലേറ്റർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കോപ്പിയടി ശ്രമം തടഞ്ഞുവെന്നും അധികൃതര്
Published : February 8, 2026 at 2:52 PM IST
കൊൽക്കത്ത: എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷയിൽ വ്യാപക കോപ്പിയടി. സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയെഴുതിയ 12 വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എഐ സഹായത്തോടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്തയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ശനിയാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 08) നടന്ന പരീക്ഷയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം. ഇൻവിജിലേറ്റർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കോപ്പിയടി ശ്രമം തടഞ്ഞുവെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യില്ല. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണിതെന്നും കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബോർഡ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഈ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ വേറെയും പരാതികളുണ്ട്.
എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പിയടി കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനും ബോർഡ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇതേ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ പരീക്ഷയിൽ കോപ്പിയടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. വിദ്യാർഥികൾ രഹസ്യമായി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.
സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഈ പ്രവണത പല തവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി ബോർഡ് നിരീക്ഷിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന പരീക്ഷയിലും കോപ്പിയടി ശ്രമം നടന്നിരുന്നതായി സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് വിദ്യാർഥികൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരീക്ഷ ഹാളിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അത് അധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും തടയുകയും ചെയ്തു.
"ചിലർ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാഷ്റൂമിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശേഷം ശുചിമുറിയിൽ പോകണമെന്ന വ്യാജേന അവർ രഹസ്യമായി ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ ഷൂസിലോ അടിവസ്ത്രത്തിലോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഒളിപ്പിച്ചാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ കയറിയത്. ഇത്തരത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ കോപ്പിയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത തികച്ചും പുതിയതാണ്," സെക്കൻഡറി ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് രാമാനുജ് ഗംഗോപാധ്യായ പറഞ്ഞു.
നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ രഹസ്യമായി ഫോണുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോർഡ് സംശയിക്കുന്നു. ഈ വർഷം ഇതുവരെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് പടിക്കപ്പെട്ട 31 വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷകൾ ബോർഡ് റദ്ദാക്കി. കോപ്പിയടി പിടിച്ചതിന് വിദ്യാര്ഥികള് സ്കൂള് അധികൃതര് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ വിദ്യാർഥികൾ കൊൽക്കത്തയിലെ മോമിൻ ഹൈ സ്കൂളിലെ നിരവധി വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.
അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി
അതേസമയം, സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ മഥുരാപൂർ ബിഎസ്എസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഹിസ്റ്ററി പരീക്ഷയ്ക്കിടെ, അധ്യാപകൻ ഉത്തരങ്ങൾ പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് എഴുതികൊടുക്കുകയും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് അധ്യാപകനെതിരെയുള്ള കുറ്റം.
ഇൻവിജിലേറ്റർമാർ പരീക്ഷക്കിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടത്. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകനെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
