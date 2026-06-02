ഒടുവിൽ സിബിഎസ്ഇ വെബ്സൈറ്റ് ശരിയായി; പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ഇന്ന് മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം
സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അവസാന നിമിഷം വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
Published : June 2, 2026 at 6:52 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലത്തിലെ മൂല്യനിർണയത്തിലെ പിഴവുകളെത്തുടർന്ന് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പൂർണമായും പരിഹരിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ പണിമുടക്കിയിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തടസങ്ങളില്ലാതെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഇന്ന് മുതൽ ഈ മാസം ആറ് വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം.
പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മാർക്കിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായതായി നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. 12-ാം ക്ലാസ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗുരുതരമായ പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി സിബിഎസ്ഇ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
Dearest Students,— CBSE HQ (@cbseindia29) June 1, 2026
The verification and re-evaluation portal is now LIVE !
Please watch the video carefully for step-by-step instructions on how to apply for Verification of Marks and re-evaluation.
Portal Link: https://t.co/ILQvluZJ7W@EduMinOfIndia @PTI_News @PIB_India… pic.twitter.com/Ydc2wmGEol
ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കി മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്ന ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് (ഒഎസ്എം) രീതിയിലെ പാളിച്ചയാണ് വ്യാപകമായ പിഴവുകൾക്ക് കാരണമായത്. സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഇതിനോടകം ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് ട്രയൽ റണ്ണിൽ തന്നെ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടും മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് പ്രധാന പരീക്ഷകളിൽ സിബിഎസ്ഇ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കരാറിൽ അഴിമതിയെന്ന് കോൺഗ്രസ്
ഉത്തരക്കടലാസുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സ്വകാര്യ ഏജൻസിക്ക് കരാർ നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ഒഎസ്എം മൂല്യനിർണയം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി കോംപ്റ്റ് എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ ലഭിക്കാൻ നിബന്ധനകളിൽ സിബിഎസ്ഇ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന പ്രധാന നിബന്ധനയടക്കം തിരുത്തിയതായി കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
ട്രയൽ റണ്ണിലെ വീഴ്ചകൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും അതെല്ലാം മറച്ചുവച്ചാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനം ബോർഡ് സ്വീകരിച്ചത്. കോംപ്റ്റ് കമ്പനിക്കെതിരെ മുൻപും സമാനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് വീണ്ടും ഈ കരാർ നൽകിയത്. അർഹതയില്ലാത്ത കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയതിന് പിന്നിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം.
പ്രതിസന്ധിയിലായി വിദ്യാർഥികൾ
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സെർവർ പൂർണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമായത് രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 30 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ എഴുതിയത്. ഇവരുടെ വിവരശേഖരണവും പുനർമൂല്യനിർണയ നടപടികളും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്.
10, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഉപരിപഠനത്തെ കാത്തിരിപ്പ് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഫലപ്രഖ്യാപനം വൈകിയതിനൊപ്പം മൂല്യനിർണയത്തിലെ അപാകതയും വിദ്യാർഥികളെ അതികഠിനമായ മാനസിക സമ്മർദത്തിലാക്കി. ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പൂർണമായും മാറിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്തത് കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കി.
തുടർനടപടികൾ കർശനം
സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചതോടെ മാർക്ക് പുനഃപരിശോധന വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. ഉപരിപഠനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി പല സർവകലാശാലകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം ഫലം ലഭ്യമാക്കാനാണ് സിബിഎസ്ഇയുടെ തീരുമാനം. ഒഎസ്എം സംവിധാനത്തിലെ പിഴവുകൾ ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഉന്നതതല വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യവും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സിബിഎസ്ഇയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സമാനതകളില്ലാത്ത വീഴ്ചയുണ്ടായത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
ഈ അധ്യയനവർഷം മുതൽ മൂല്യനിർണയത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷാ ഫലം വൈകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും പുനർമൂല്യനിർണയം വേഗത്തിലാക്കാനുമാണ് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളെ ബോർഡ് ആശ്രയിച്ചത്. എങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വ്യാപകമായ പാളിച്ചകളുണ്ടായത് സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ഗൗരവമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
