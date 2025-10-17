ETV Bharat / education-and-career
സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകള് ഇനി ഡിജി ലോക്കറിൽ, ബോർഡ് പരീക്ഷകളിലും മാറ്റം; ഡിജിറ്റൽ പുഷിന് സിബിഎസ്സി
ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ). ഇനി മുതൽ ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്ല, പകരം ഡിജിറ്റലൈസഡ് വേർഷൻ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.
ഫിസിക്കൽ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഡാറ്റ വെരിഫിക്കേഷൻ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ 2026 മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടി ലഭിക്കുകയും ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ പറഞ്ഞു.
പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പേപ്പർവർക്കുകൾ കുറയ്ക്കാനും പ്രക്രിയകൾ വേഗത്തിലാക്കാനും വിദ്യാർഥികളുടെ സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എന്നിരുന്നാലും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇതേ സംബന്ധിച്ച് സമ്മിശ്ര അഭിപ്രായങ്ങളും ആശങ്കയുമാണ് നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് എല്ലാവരും ഈ മാറ്റത്തെ നോക്കി കാണുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇനി ഡിജിലോക്കർ
2025 മുതൽ സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്ലാസുകൾക്ക് ഫിസിക്കൽ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത് നിർത്തും. പകരം, ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനുമുള്ള സുരക്ഷിതമായ സർക്കാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡിജിലോക്കർ ഉപയോഗിക്കാം. അതുവഴി വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിജിറ്റലായി ലഭിക്കും.
മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിദ്യാർഥികൾ മറ്റൊരു ബോർഡിലേക്കോ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ മാറുന്നതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ തെളിവാണ്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ വിദ്യാർഥിയുടെ ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്വയമേവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത.
ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്സസ് വേഗത്തിലാക്കാനും കൂടുതൽ സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പു വരുത്താനും ഇതിലൂടെ ആകുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പറഞ്ഞു. നാഷണൽ അക്കാദമിക് ഡിപ്പോസിറ്ററിയിൽ (എൻഎഡി) നിന്നും ഡിജിലോക്കറിൽ നിന്നുമുള്ള രേഖകൾ സർവകലാശാലകൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന 2022 ലെ യുജിസി നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മാറ്റമെന്ന് ബോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ, മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ആഴ്ചകളോളം കാത്തിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റലാകുന്നതോടെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ മയൂർ വിഹാറിലെ ആൽകോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ റിയ മേത്ത പറഞ്ഞു.
ഫിസിക്കൽ കോപ്പികള് വേണമെങ്കിൽ അതിനും വഴിയുണ്ട്. ചില അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകളിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ ഫിസിക്കൽ കോപ്പികൾ ആവശ്യമാണ്. സിബിഎസ്ഇയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അക്കാദമിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് സിസ്റ്റം (ഡിഎഡിഎസ്) പോർട്ടൽ വഴി സർട്ടിഫിക്കേറ്റിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം
ഡിജിലോക്കർ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
- ആദ്യം ഡിജിലോക്കറിൽ കയറി പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
- രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തതിനുശേഷം പാസ്വേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക.
- ഇഷ്യുഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് (Issued Documents) എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
- ശേഷം സിബിഎസ്ഇ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിൽ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക.
ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആറ് അക്ക ആക്ടിവേഷൻ കോഡുകൾ നൽകും. ഡിജിറ്റൽ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റും തൽക്ഷണം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സൗകര്യവും ഉത്തരവാദിത്തവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പരിഷ്കരണമെന്നും നോയിഡയിലെ അമിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ നേഹ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.
മാതാപിതാക്കൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ട്; ഡിജിറ്റൽ അവബോധം വേണം
ഡിജിറ്റലിലേക്കുള്ള മാറ്റം മിക്ക മാതാപിതാക്കളും അംഗീകരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പലർക്കും ഡിജിറ്റൽ ആക്സസിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും ആശങ്കയുണ്ട്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡിജിലോക്കർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മറ്റും അറിയില്ല.
ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയും ശരിയായ അവബോധ ക്യാമ്പയ്നുകളും ബോർഡ് ഉറപ്പുവരുത്തും. പുതിയ സിസ്റ്റം മികച്ചതാണ്. പക്ഷേ അത് സജീവമാക്കാനും ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് നോയിഡയിൽ നിന്നുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ അനന്യ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
തെറ്റ് തിരുത്താനും അവസരം
പൂർണമായി ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറുന്നതിനൊപ്പം 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ (LOC) പരിശോധിച്ച് ശരിയാക്കാൻ സിഎബിഎസ്ഇ എല്ലാ സ്കൂളുകളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2025 ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ 27 വരെയാണ് സമയം. സ്കൂളുകൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും അവരുടെ പേരുകൾ, മാതാപിതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ, ജനനത്തീയതികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ സാധിക്കും.
വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ രേഖകളിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുകളോ തെറ്റായ എൻട്രികളോ മറ്റും കണ്ടെത്തുന്നതും പ്രശ്നമായി ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം. പരീക്ഷയ്ക്കോ കോളജ് പ്രവേശനത്തിനോ മുമ്പ് അവസാന നിമിഷം സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഈ ചെറിയ പിശകുകൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുടെ അമ്മയായ സുനിത റാവു പറഞ്ഞു.
പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാ
- പേരുകൾ പൂർണമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും തെറ്റില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക (ഇനീഷ്യലുകൾ കൂടാതെ).
- വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബപേര്, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ.
- പാസ്പോർട്ട്, മറ്റ് ഔദ്യോഗിക രേഖകളും ഉപയോഗിച്ച് ജനന തീയ്യതി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം.
- ഒക്ടോബർ 27 ന് ശേഷം തിരുത്തലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ വിഷയ കോമ്പിനേഷനുകൾ ശരിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
പുതിയ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ഒരേസമയം വിദ്യാർഥികൾക്കു സമ്മർദം നൽകുന്നതും എന്നാൽ ആശ്വാസകരവുമാണ്. പേരുകൾ, ജനനത്തീയതികൾ, വിഷയ കോഡുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കാൻ അധ്യാപകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ ഇഷിത ശുക്ല പറഞ്ഞു. ഇത് അൽപ്പം പിരിമുറുക്കമാണെങ്കിലും പരീക്ഷകൾക്ക് മുമ്പുള്ള അവസാന നിമിഷ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
സുവർണാവസരം
2026 മുതൽ, പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു അധ്യായന വർഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ടുതവണ ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതാമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. ഇത് അവരുടെ മാർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരു അധിക അവസരം നൽകുന്നു. ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യ പരീക്ഷയെ പ്രധാന ശ്രമമായി കണക്കാക്കാനും മെയ് മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയെ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കരുതെന്നും ബോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിബിഎസ്ഇ ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂച്ചർ
ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡുകളും ഫ്ലെക്സിബിൾ പരീക്ഷകളും ഉൾപ്പെടുത്തി സിബിഎസ്ഇയുടെ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂൾ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലൂടെ സുതാര്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത് വിദ്യാർഥി കേന്ദ്രീകൃതവുമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ നയ വിശകലന വിദഗ്ധയായ ഡോ വന്ദന അറോറ പറഞ്ഞു. പരിഷ്കാരങ്ങൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ശക്തമായ പിന്തുണയും സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഫലപ്രദവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത, അധ്യാപക പരിശീലനം, ഡാറ്റ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് ഡോ വന്ദന അറോറ പറഞ്ഞു.
