ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ മൂന്ന് ഭാഷാ പഠനം; സിബിഎസ്ഇ നയത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരും ബെഞ്ചിലുണ്ട്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 22, 2026 at 1:52 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇയുടെ പുതിയ ത്രിഭാഷാ നയത്തിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് രണ്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷകളടക്കം മൂന്ന് ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ഹർജി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക.

ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരും ബെഞ്ചിലുണ്ട്. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തഗിയാണ് വിഷയം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. ഇതൊരു അടിയന്തര പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയാണെന്നും എത്രയും വേഗം പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടുത്തയാഴ്ച വിഷയം പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളുമാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ജൂലൈ ഒന്നിന് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ നയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ വാദം കേൾക്കണമെന്ന് റോത്തഗി കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. പുതിയ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അധികമായി രണ്ട് ഭാഷകൾ കൂടി നിർബന്ധമാക്കുന്നത് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വലിയ ഭാരമുണ്ടാക്കും. ഇത് വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സുപ്രീം കോടതി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും മുകുൾ റോത്തഗി വാദിച്ചു.

സിബിഎസ്ഇയുടെ പുതിയ നയം

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അടുത്തിടെയാണ് പുതിയ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതനുസരിച്ച് ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ വിദ്യാർഥികൾ മൂന്ന് ഭാഷകൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം. ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഭാഷകളെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളായിരിക്കണമെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്. പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെയും പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്കൂളുകൾക്ക് പുതിയ നിർദേശം നൽകിയത്. നിലവിൽ ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിൽ രണ്ട് ഭാഷകളാണ് വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പമാണ് മൂന്നാമതൊരു ഭാഷ കൂടി പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത്. രാജ്യമൊട്ടാകെ ഒരൊറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടമായി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് നയം ബാധകമാവുക.

വരും വർഷം ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് പുതിയ നയം രാജ്യത്തുടനീളം പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ഇതിനകം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ഭാഷകൾ കൂടി പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അധിക ഭാരമാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുതിയ സർക്കുലർ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കാൻ സിബിഎസ്ഇക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിരുന്നു അധികൃതരുടെ നീക്കം. പുതിയ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങാനിരിക്കെ പുതിയ നയത്തിനെതിരെ കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകമാകും.

