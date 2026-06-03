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രണ്ട് മിനിറ്റിൽ 15 ലക്ഷം തവണ കടന്നുകയറാൻ ശ്രമം; സിബിഎസ്ഇ പോർട്ടലിൽ സൈബർ ആക്രമണം

ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് (ഡിഒഎസ്) എന്ന രീതിയിലാണ് ഹാക്കർമാർ പോർട്ടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത്

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പരീക്ഷാ മാർക്കിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉന്നയിച്ച സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കൂട്ടവുമായി ലോക്‌സഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംവദിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 3, 2026 at 8:31 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ (CBSE) പുനർമൂല്യനിർണയ പോർട്ടലിന് നേരെ വൻ സൈബർ ആക്രമണം. രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 15 ലക്ഷം തവണയാണ് പോർട്ടലിൽ കടന്നുകയറാൻ ശ്രമം നടന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തവണ അനധികൃതമായി ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കാനും ശ്രമമുണ്ടായതായി സിബിഎസ്ഇ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് (ഡിഒഎസ്) എന്ന രീതിയിലാണ് ഹാക്കർമാർ പോർട്ടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാൽ നിലവിൽ 14,000 പേർക്ക് ഒരേസമയം പോർട്ടൽ സുഗമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10 മണിവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 28,000 അപേക്ഷകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി സിബിഎസ്ഇ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാർഥികളുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് പോർട്ടലിൽ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോഗിൻ സമയപരിധി വർധിപ്പിച്ചതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷിതവും വിദ്യാർഥിസൗഹൃദവുമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി പോർട്ടലിനെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി വിദഗ്ധ സംഘം ഏതുസമയത്തും നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആസൂത്രിത നീക്കമെന്ന് സൈബർ വിദഗ്ധർ

സിബിഎസ്ഇ പോർട്ടലിന് നേരെയുണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണം തികച്ചും ആസൂത്രിതമാണെന്ന് 63സാറ്റ്സ് (63SATS) സൈബർടെക് ജോയിൻ്റ് എംഡിയും സിഇഒയുമായ ശ്രീനിവാസ് എൽ വ്യക്തമാക്കി. ഡിഒഎസ് ആക്രമണം വെറുമൊരു മറ മാത്രമായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫയലുകളിലേക്ക് അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയത്.

സമയബന്ധിതമായി ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തതിനാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തടസങ്ങളില്ലാതെ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് അഭിനന്ദനീയമാണ്. എന്നാൽ എക്കാലവും ഈ രീതിയിലുള്ള ഭാഗ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുട്ടികളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷാഫലം വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാലത്തും പൂർണ്ണമായ സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അപേക്ഷ നൽകാൻ കുറഞ്ഞ സമയം

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ തൃപ്തരല്ലാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജൂൺ രണ്ട് മുതലാണ് സിബിഎസ്ഇ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനായി സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കാനാവുക. സിബിഎസ്ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ആധാർ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത്.

ഉത്തരക്കടലാസ് പരിശോധിക്കുന്നതിലെ പിഴവുകൾ, പേജുകൾ നഷ്ടപ്പെടൽ, ഗ്രാഫുകളോ മാപ്പുകളോ വിട്ടുപോകൽ, വ്യക്തതയില്ലാത്ത പേജുകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരാതി ഉന്നയിക്കാം. ജൂൺ ആറിന് അർധരാത്രി വരെ ഓൺലൈനായി പോർട്ടലിലൂടെ അപേക്ഷ നൽകാം. ഇതിന് ശേഷം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ യാതൊരു അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

പൊതുനിബന്ധനകളും ഫീസ് വിവരങ്ങളും

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ഓരോ ഉത്തരക്കടലാസിനും 100 രൂപയാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഫീസായി നൽകേണ്ടത്. ഒരു ചോദ്യം മാത്രം വീണ്ടും മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നതിന് 25 രൂപ ഫീസ് നൽകണം. യുപിഐ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കാം. ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

അതിനാൽ അവസാനഘട്ട സമർപ്പണത്തിന് മുൻപ് നൽകിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഒന്നിലധികം തവണ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് പണം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാവില്ല. ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോർട്ടലിൽ ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആധാർ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി

സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോർട്ടലിൻ്റെ സുരക്ഷ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ആധാർ പരിശോധന പുതിയ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിർബന്ധമാക്കിയത്. സ്വന്തമായി ആധാർ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ രക്ഷിതാക്കളുടെയോ കൃത്യമായ ആധാർ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആരുടേതാണോ ആധാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്, ആ വ്യക്തിയുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗവിവരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ തുടർപ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കൂ.

പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും മെയ് 29ന് തന്നെ അരംഭിക്കുമെന്നാണ് ബോർഡ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഓൺലൈൻ സ്ക്രീൻ വാല്യുവേഷൻ (ഒഎസ്എം) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും സാങ്കേതികവും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിലെ തടസങ്ങൾ അടക്കം പരിഹരിച്ച് മതിയായ സുരക്ഷയൊരുക്കിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പോർട്ടൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത്.

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