ഗൾഫിലെ സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും മാറ്റി; വിദ്യാർഥികള്ക്കും രക്ഷിതാക്കള്ക്കും പ്രത്യേക നിർദേശം
Published : March 9, 2026 at 8:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാൻ- ഇസ്രയേൽ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ സിബിഎസ്ഇ മാറ്റിവച്ചതായി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം. 2026 മാർച്ച് 16 വരെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചതായി സിബിഎസ്ഇ (സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ) തിങ്കളാഴ്ച (മാർച്ച് 09) അറിയിച്ചു. പുതിയ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
"ബഹ്റൈൻ, ഇറാൻ, കുവൈറ്റ്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും നിലവിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. വിഷയം വിമർശനാത്മകമായി അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷം, മാർച്ച് 12 മുതൽ 16 വരെ നടക്കാനിരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു" സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ സന്യാം ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു.
പുതിയ തീയതികൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. തുടർന്നുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക്, മാർച്ച് 14 ന് സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻപ് സിബിഎസ്ഇ മാർച്ച് 2, 5, 7, 9, 10, 11 തീയതികളിലെ പരീക്ഷകൾ ഈ മേഖലകളിൽ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. മാർച്ച് 11 വരെയുള്ള പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കുകയും ഫലപ്രഖ്യാപനം പ്രത്യേകം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
"പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും എല്ലാ വിദ്യാർഥികളോടും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു," ഞായറാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരീക്ഷകൾ പൂർണമായി റദ്ദാക്കിയെന്ന തരത്തിൽ വ്യാജ സർക്കുലറുകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും പരീക്ഷകള് തത്ക്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ദുബായിലെ സിബിഎസ്ഇ റീജിയണൽ ഓഫിസ് ഡയറക്ടര് ഡോ. രാം ശങ്കർ അറിയിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്കായി വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാർഥികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും അഭ്യർഥിച്ചു.
ഫെബ്രുവരി 28 ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനിൽ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തി, അന്നത്തെ ഇറാനിയൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടു. സൈനിക ആക്രമണത്തിനുശേഷം, പ്രധാനമായും ഇസ്രയേലിനെയും യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നിരവധി പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി, ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും മൂലം സംഘർഷം യുദ്ധത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങി. സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും സംഘർഷം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്.
