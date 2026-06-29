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നയം വ്യക്തമാക്കി സിബിഎസ്ഇ; നിലവിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾ പുതുക്കിയ ത്രിഭാഷാ നയം പിന്തുടരേണ്ട

നിലവിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾ പുതുക്കിയ ത്രിഭാഷാ നയം പിന്തുടരേണ്ടതില്ലെന്നും രണ്ട് വിദേശ ഭാഷകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് നിലവിലെ ഫോർമുല തുടരാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.

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CBSE board (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 4:34 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥികളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിച്ച ത്രിഭാഷാ നയം സംബന്ധിച്ച് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ(സിബിഎസ്ഇ). പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, നിലവിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾ പുതുക്കിയ ത്രിഭാഷാ നയം പിന്തുടരേണ്ടതില്ല, ഇത് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്നു.

നിലവിലെ പത്താം ക്ലാസ് ബാച്ച് പുതുക്കിയ ത്രിഭാഷാ നയം പാലിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അക്കാദമിക്‌സ് ഡയറക്ടർ പ്രഗ്യ എം.സിങും വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബോർഡ് ഒറ്റത്തവണ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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പുതുക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, ഈ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രണ്ട് വിദേശ ഭാഷകളും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയും തുടർന്നും പഠിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടാകും. 7, 8, 9 ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന നിലവിലെ ബാച്ചുകൾ 10-ാം ക്ലാസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂന്നാം ഭാഷയിൽ ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതില്ലെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ ചേരുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (NCF) അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഉൾപ്പടെ മൂന്ന് ഭാഷകൾ പഠിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മെയ് മാസത്തിൽ സിബിഎസ്ഇ ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ച് ആഴ്‌ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വിശദീകരണം.

"പുതിയ ഭാഷാ നയം പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ നടപ്പിലാക്കും, കൂടാതെ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത് ബാധകമാകില്ല" ബോർഡിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി.

സിബിഎസ്ഇയുടെ പഠന പദ്ധതിയെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി) 2020, സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (എൻസിഎഫ്-എസ്ഇ) 2023 എന്നിവയുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നീക്കം. മെയ് 27 ന് സിബിഎസ്ഇയുടെ ത്രിഭാഷാ നയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് നിരവധി വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഹർജി നൽകിയിരുന്നു.

ഹർജിയെ തുടർന്ന് സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് പുസ്തകങ്ങൾ, അധ്യാപകർ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ സ്‌കൂളുകളിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. ജൂലൈ രണ്ടാം വാരം ഹർജി പരിഗണിക്കും.

ത്രിഭാഷാ ഫോർമുല

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അനുസരിച്ച് സിബിഎസ്ഇ സ്‌കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ ഭാഷാ പഠനരീതിയാണ് ത്രിഭാഷാ ഫോർമുല. മെയ് 15 നാണ് ഇതേസംബന്ധിച്ചുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഏപ്രിലിൽ സിബിഎസ്ഇ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ത്രിഭാഷാ ഫോർമുല ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും 2026-27 അക്കാദമിക് ഘട്ടം മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ ഗണിതത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും രണ്ട് ലെവൽ സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും സിബിഎസ്ഇ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

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THREE LANGUAGE FORMULA UPDATION
THREE LANGUAGE FORMULA GUIDELINES

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