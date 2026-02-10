ETV Bharat / education-and-career
2026 മുതൽ സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗ്; നിർദേശങ്ങൾ നൽകി സിബിഎസ്ഇ
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളോട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതേസമയം പത്താം ക്ലാസ് മൂല്യനിർണ്ണയം ഓഫ്ലൈനായി തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹി: 2026 ലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഉത്തരക്കടലാസുകൾക്ക് വരെ ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗ് (OSM) അവതരിപ്പിക്കാൻ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (CBSE) ഒരുങ്ങുന്നു. ഡിജിറ്റൽ അസസ്മെൻ്റിലേയ്ക്ക് മാറുന്നത് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യവും വേഗതയുള്ളതുമാക്കുകയും മനുഷ്യ പിശകുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ബോർഡ് പറഞ്ഞു.
തിങ്കളാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 9) പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്ക് അയച്ച സർക്കുലറിൽ സ്കൂളുകളോട് മാറ്റത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2026 മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പേപ്പറിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിന് പകരം ഓൺലൈനായി വിലയിരുത്തും. ഇന്ത്യയിലും സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന മറ്റ് 26 രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തില് വരും.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾ പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നായ സിബിഎസ്ഇയിൽ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾ വർഷം തോറും 46 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് എഴുതുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയം കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും ഏകീകൃത വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ബോർഡ് പറഞ്ഞു. എന്നാലും പത്താം ക്ലാസ് ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിർണയം ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ, ഫിസിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ തുടരുമെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗിൻ്റെ (OSM) പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
ഡിജിറ്റൽ മാർക്കിംഗ് ഉത്തരങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തവും കൃത്യവും വേഗമേറിയതുമായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് വിശദീകരിച്ചു. ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗ്, കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറയ്ക്കുകയും ഗണിത പിശകുകൾ കുറയ്ക്കുകയും അധ്യാപകർക്ക് സഹകരിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും. സിബിഎസ്ഇ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഇതു കൂടാതെ വേറെയും നേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയാണ്
- മൂല്യനിർണയത്തിൽ മികച്ച ഏകോപനം
- വേഗത്തിൽ മാർക്കിംഗ് പൂർത്തിയാക്കലും ഫലം നിർണയിക്കലും
- അധ്യാപകർക്ക് സ്വന്തം സ്കൂളുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിലയിരുത്തൽ നടത്താം
- ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷമുള്ള മാർക്ക് പരിശോധന ആവശ്യമില്ല
- മൂല്യനിർണയത്തിൽ സ്കൂളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിക്കുന്നു
- ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള സിബിഎസ്ഇ-അഫിലിയേറ്റഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിക്കുന്നു
- പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ സംവിധാനം
സാങ്കേതിക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
എളുപ്പത്തിൽ ഓൺ-സ്ക്രീൻ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്നെയുമല്ല മൂല്യനിർണയത്തിന് മുൻപ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ്, ഹാർഡ്വെയർ എന്നിവ നേരത്തെ പരിശോധിക്കണം എന്നും നിർദേശിച്ചു.
- പൊതു സ്റ്റാറ്റിക് ഐപി ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൻ്റെ ലഭ്യത
- വിൻഡോസ് 8 അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഉയർന്ന പതിപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾ
- കുറഞ്ഞത് 4 GB RAM, 1 GB സൗജന്യ ഡിസ്ക് സ്പെയ്സ്
- അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറുകൾ
- അഡോബ് റീഡറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ
- കുറഞ്ഞത് 2 Mbps എന്ന സ്ഥിരതയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ്
- തടസമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി ലഭ്യത എന്നിവയും പരിശോധിക്കണമെന്ന് സ്കൂളുകളോട് നിർദേശിച്ചു.
അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനവും പരിചയവും
അധ്യാപകർക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് അറിയിച്ചു. സിബിഎസ്ഇ ഓൺലൈൻ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂൾ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (OASIS) ഐഡികളുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്സസ് ലഭിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ യഥാർഥ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോഗിൻ ചെയ്യാനും പരിശീലിക്കാനും സാധിക്കും എന്നും അറിയിച്ചു.
