ETV Bharat / education-and-career
മൂല്യനിർണയ സംവിധാനത്തിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ സൈബർ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തെ നിയോഗിച്ച് സിബിഎസ്ഇ
സമീപ ദിവസങ്ങളിലായി ചില വിദ്യാർഥികൾ മൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്.
Published : May 31, 2026 at 7:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജുക്കേഷൻ 12ാം ക്ലാസ് ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് (OSM) സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ദേശീയതലത്തിൽ വിവാദമായിരിക്കെ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവുമായി സിബിഎസ്സി. ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് പോർട്ടലിൽ സൈബർ സുരക്ഷാ സംബന്ധമായ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയതായി സമ്മതിച്ച സിബിഎസ്ഇ, അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സൈബർ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തെ നിയോഗിച്ചതായി അറിയിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതിക്ക് പിന്നാലെ വിവാദം
A revealing chat with my fellow “anti-national Soros agents.”— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 31, 2026
Vedant and his friends are brilliant, brave young Indians who asked CBSE and the Modi government simple questions - but got insults instead of answers.
They deserve a bright and secure future. We will make sure they… pic.twitter.com/5InBxgJv1B
സമീപ ദിവസങ്ങളിലായി ചില വിദ്യാർഥികൾ മൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും അതിന് പിന്നിലെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. ഇതോടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
ഇതോടെ സിബിഎസ്ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗ് പോർട്ടലിലെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുമേഖലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We have been closely monitoring the vulnerabilities in the OnMark portal of our service provider that are being flagged in the public domain. An expert team of cybersecurity professionals has been deployed over the last few days from across various arms of the government as well…— CBSE HQ (@cbseindia29) May 31, 2026
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക സംഘത്തെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബോർഡ് അറിയിച്ചു. നിലവിലെ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
വീഴ്ചകൾ പരിഹരിച്ചെന്ന് ബോർഡ്
സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാന ദൗർബല്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം മറ്റ് സാധ്യതയുള്ള സുരക്ഷാ പോരായ്മകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
“പൊതുജനങ്ങളും എതിക്കൽ ഹാക്കർമാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമായി. ചിലരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളോ നിർദേശങ്ങളോ ഉള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെടാം,” എന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ വീഴചകൾ കണ്ടെത്തി അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ എതിക്കൽ ഹാക്കർമാർക്കും ജാഗ്രത പുലർത്തിയ പൗരന്മാർക്കും സിബിഎസ്ഇ നന്ദി അറിയിച്ചു. സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഇമെയിൽ വിലാസവും ബോർഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ചു. secy-cbse@nic.in എന്നതിലേക്കാണ് പരാതികൾ അയക്കേണ്ടത്.
വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും സിബിഎസ്ഇയെയും വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഒഎസ്എം സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ച വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള തൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ അദ്ദേഹം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നതിനുപകരം അവരെ കേന്ദ്രം അപമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും
രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യനിർണയ സംവിധാനം സുരക്ഷാ ഭീഷണിക്ക് വിധേയമായെന്ന വാർത്ത വിദ്യാർഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂല്യനിർണയ ഫലങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സുരക്ഷാ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സിബിഎസ്ഇ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Also read: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബിജെപി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും; രാജ്യസഭയും നിയമസഭാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അജണ്ടയിൽ