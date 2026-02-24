ETV Bharat / education-and-career

സിബിഎസ്‌ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷ കടുപ്പമേറിയോ? പ്രതികരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ

സിബിഎസ്‌ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം. കടുപ്പമേറിയതല്ലായിരുന്നുവെന്ന് അധ്യാപകർ.

CBSE CLASS 12 ACCOUNTANCY ACCOUNTANCY EXAM ACCOUNTANCY EXAM ANALYSIS 2026 CBSE EXAM UPDATES
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സിബിഎസ്‌ഇ (സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ) പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ച് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 24) രാജ്യമെമ്പാടും രാവിലെ 10:30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 വരെ ഒറ്റ ഷിഫ്റ്റിലാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് കൊമേഴ്‌സ് വിദ്യാർഥികൾ നിയുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതി.

അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയുടെ ചില ചോദ്യങ്ങളില്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടുവെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങള്‍ അധികം കടുപ്പമേറിയതല്ലായിരുന്നുവെന്നും ലളിതമായിരുന്നുവെന്നും മറ്റു ചിലർ പ്രതികരിച്ചു.

പ്രതികരിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

സർവോദയ കന്യ വിദ്യാലയം, ഖജൂരി ഖാസ്, ജിജിഎസ്എസ്എസ് സോണിയ വിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർഥികളുടെ ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങളിൽ, ചോദ്യപേപ്പർ ചെറിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും സമയമെടുത്ത് എഴുതേണ്ടതായി വന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.

"അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയിലെ സെക്ഷൻ 3 കഠിനമായിരുന്നു. എന്നാൽ സെക്ഷൻ 2 കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു. അതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു" എന്ന് ഒരു വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിനി പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 'ചില ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു. ആലോചിച്ച് എഴുതേണ്ടവയായിരുന്നു' ദിയ പറഞ്ഞു.

നൽകിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഉദയ്‌പൂരിലെ വിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂളിലെ 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ അനുഷ്‌ക ജെയിൻ പറഞ്ഞു. 'അക്കൗണ്ടൻസി പേപ്പർ വളരെ ലളിതവും മികച്ചതുമായിരുന്നു. മിക്ക ചോദ്യങ്ങളും പരിചിതവും വർഷം മുഴുവനും ഞങ്ങൾ പരിശീലിച്ച ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായിരുന്നു. ഇത് പരീക്ഷ എളുപ്പമാക്കി' വിദ്യാർഥിനി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'പേപ്പർ നന്നായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതോടെ നൽകിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷകൾക്കും ഇത് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു' അനുഷ്‌ക ജെയിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അധ്യാപകരുടെ പ്രതികരണം

ബെംഗളൂരുവിലെ ജെയിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളിലെ ആധ്യാപകർ വിശകലനം നടത്തി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചിട്ടയായ തയ്യാറെടുപ്പും ആശയപരമായ വ്യക്തതയും ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച സ്കോർ നേടാൻ അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അധ്യാപകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചോദ്യപേപ്പർ എല്ലാ പ്രധാന യൂണിറ്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു.

'അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള 3, 4 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല നിലവാരമുള്ളതായിരുന്നു. അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്‌ണർഷിപ്പിൽ നിന്നുള്ള 3 മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായിരുന്നു. 6 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ സങ്കീർണമായ ഭാഗങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു' അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു.

ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് അനാലിസിസ് വിഭാഗവും ലളിതവും നേരിട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, ഈ പരീക്ഷ ഒരു ന്യായമായ പേപ്പറായിരുന്നു. സിബിഎസ്ഇ സാമ്പിൾ പേപ്പറുകളും മറ്റ് മോഡൽ പേപ്പറുകളും പരിശീലിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയിൽ വളരെ നല്ല മാർക്ക് നേടാമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"പ്രബന്ധ ചോദ്യങ്ങൾ ലളിതവും, സമതുലിതവും, ചിട്ടയായ ഘടനയും ഉള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാ സെറ്റുകളും പ്രതീക്ഷിച്ച പാറ്റേൺ പിന്തുടർന്നു"- ഉദയ്‌പൂരിലെ വിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂളിലെ പിജിടി അക്കൗണ്ടൻസി ശ്രീ ചിത്രഭാനു മുർദിയ പറഞ്ഞു.

Also Read: 'കേരള'ത്തിൻ്റെ പേര് ഇനി "കേരളം", വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്രം, പക്ഷേ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂര്‍...

TAGGED:

CBSE CLASS 12 ACCOUNTANCY
ACCOUNTANCY EXAM
ACCOUNTANCY EXAM ANALYSIS 2026
CBSE EXAM UPDATES
CBSE ACCOUNTANCY EXAM ANALYSIS 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.