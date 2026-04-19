സിബിഎസ്ഇ പത്താംതരം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ: അവസാന തീയതി നാളെ, അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ
പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികള്ക്ക് മാത്രമല്ല മാർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികള്ക്കും സുവർണാവസരം.
Published : April 19, 2026 at 8:52 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി : സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതി പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികള്ക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകള്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നാളെ. മെയ് മാസത്തില് ആണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകള് നടക്കുക. അധിക ഫീസ് നല്കി ഏപ്രില്22 വരെ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകള്ക്കുള്ള അപേക്ഷകള് സമർപ്പിക്കാം. ഈ മാസം 16നാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
പരാജയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ വിജയിക്കുക മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നേടിയ വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്കോറുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികള്ക്കും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകള് എഴുതാവുന്നതാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ അന്തിമ ഫലങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി) 2020 പ്രകാരം അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഈ സംവിധാനം.
'കംപാർട്ട്മെന്റ്' വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കിൽ തൃപ്തരല്ലാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ അവസരം നൽകും. ഈ പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് അന്തിമ ഫലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേണ് തന്നെയാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കും. പരീക്ഷ ഓഫ്ലൈൻ മോഡിൽ നടത്തുമെങ്കിലും, ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ ഡിഫിക്കല്റ്റി ലെവല് മെയിൻ പരീക്ഷയുടേതിന് തുല്യമായിരിക്കും, ഇത് എല്ലാ വിദ്യാർഥികളെയും ഏകീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വിലയിരുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് ശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ (ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്) എന്നിവയിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ എഴുതാമെന്ന് ഡൽഹിയിലെ മയൂർ വിഹാറിലെ വിദ്യാബാൽ ഭവൻ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്.വി. ശർമ്മ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ 33% ൽ താഴെ മാർക്ക് നേടിയ, 'കംപാർട്ട്മെന്റ്' വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥാനം നേടിയ, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സ്കോറുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് ശർമ്മ വിശദീകരിച്ചു. "'എസൻഷ്യൽ റിപ്പീറ്റ്' (ER) വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയില്ല. കൂടാതെ, ബോർഡിൽ നിന്ന് മുമ്പ് പ്രത്യേക അനുമതി നേടിയ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ പേരുകളും ഈ പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ള (CWSN) വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക്, ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമേ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകൂ എന്നും പുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം
പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ അതത് സ്കൂളുകൾ വഴി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ശർമ്മ വിശദീകരിച്ചു. "വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും 'ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്' (LOC) വഴി അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുകയും വേണം. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. 'ബേസിക്', 'സ്റ്റാൻഡേർഡ്' മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ മാറാനുള്ള സൗകര്യത്തില്, ഗണിതശാസ്ത്ര വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഎസ്ഇ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു അധിക ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ പ്രാവീണ്യ നിലവാരത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു വിദ്യാർഥി തെരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പരീക്ഷ എഴുതാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, അവർ എഴുതുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് ഈ രണ്ടാം പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി. നേരെമറിച്ച്, ഒരു വിദ്യാർഥി ഹാജരാകാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക്, ആദ്യ പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് സാധുവായി തുടരും. സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് ഫലം ഏപ്രിൽ 15 ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 24,83 പേരിൽ 479 പേരിൽ 24,71,777 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി, 23,16,008 പേർ വിജയിച്ചു. പത്താം ക്ലാസിലെ മൊത്തം വിജയശതമാനം 93.7% ആയിരുന്നു, അതേസമയം പരാജയ നിരക്ക് ഏകദേശം 6.3% ആയിരുന്നു.
