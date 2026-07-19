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സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടാം ബോർഡ് പരീക്ഷ ഫലം; 59% ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച മാർക്ക്
രണ്ടാം പരീക്ഷക്ക് യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം രണ്ടാം പരീക്ഷ നൽകി അന്തിമഫലം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പ്രകടനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് ബോർഡ് പരിഗണിക്കും.
Published : July 19, 2026 at 10:33 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടാം ബോർഡ് പരീക്ഷാഫലംപരീക്ഷാഫലം ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തോടെ പരീക്ഷയിലെ വിജയശതമാനം 96.78 ആയി ഉയർന്നു. ആദ്യ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലെ വിജയശതമാനം 93.6 ശതമാനമായിരുന്നു. രണ്ട് ഫലങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്കാണ് പുതിയ വിജയശതമാനമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
"രണ്ടാം ബോർഡ് പരീക്ഷായിൽ 6.63 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഹാജരായി. ഏകദേശം 5.13 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. മെയിൻ പരീക്ഷയെ അപേക്ഷിച്ച് 59 ശതമാനത്തിലധികം പേർ അവരുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തി," സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ സന്യം ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു.
കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വിഭാഗത്തിൽ 1.49 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പരീക്ഷ എഴുതി. അതിൽ 52 ശതമാനത്തിലധികം പേർ പരീക്ഷ പാസായതായി ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം-2020 ൻ്റെ ശുപാർശകൾക്കനുസൃതമായി, 2026 മുതൽ സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസിലേക്ക് രണ്ട് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ മാർച്ച് 11 വരെയാണ് സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് ഒന്നാം ബോർഡ് പരീക്ഷ നടന്നത്. മെയ് 15 മുതൽ 21 വരെ രണ്ടാം ബോർഡ് പരീക്ഷയും നടന്നു. രണ്ടാം പരീക്ഷക്ക് യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം രണ്ടാം പരീക്ഷ നൽകി. അന്തിമഫലം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പ്രകടനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് ബോർഡ് പരിഗണിക്കും.
2020 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി) പ്രകാരം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച രണ്ട് ബോർഡ് പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്കോറുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. മെയിൻ ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് നിർബന്ധമാണെങ്കിലും, രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ ഓപ്ഷണലാണ്. രണ്ട് ശ്രമങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്ന ഉയർന്ന സ്കോർ അന്തിമ മാർക്ക് ഷീറ്റിൽ പ്രതിഫലിക്കും.
എന്താണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി)
രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിനും ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് അവതരിപ്പിച്ച സമഗ്രമായ പദ്ധതിയാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി). 2020 ജൂലൈ 29 ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 ന് അംഗികാരം നൽകി. നൈപുണ്യ വികസനം, അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത, അനുഭവപരമായ പഠനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വഴക്കമുള്ളതും ബഹുമുഖവുമായ സമീപനത്തിലൂടെ 1986 ലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
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