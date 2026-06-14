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സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പുനഃപരിക്ഷ ഫലം ഉടൻ: ഫലം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ റോൾ നമ്പർ, സ്കൂൾ നമ്പർ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പരിക്ഷഫലം പരിശോധിക്കുകയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Published : June 14, 2026 at 10:53 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ) 10-ാം ക്ലാസ് പുനഃപരിക്ഷ ഫലം 2026 ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. 2026 മെയ് 15 മുതൽ മെയ് 21 വരെ നടന്ന ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ റോൾ നമ്പർ, സ്കൂൾ നമ്പർ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷാഫലം പരിശോധിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.
പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 24,83,479 കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്, 24,71,777 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി. പുനഃപരിക്ഷയ്ക്ക് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മികച്ച മാർക്ക് നേടുന്നതിനുമായി ഏകദേശം 6.8 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതി.
2026 ലെസിബിഎസ്ഇ 10-ാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ബോർഡ് ഫലം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
രണ്ടാം ബോർഡിനുള്ള സിബിഎസ്ഇ ക്ലാസ് 10 ഫലം 2026 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക
- ഘട്ടം 1: cbse.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക
- ഘട്ടം 2: ഹോംപേജിൽ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, CBSE 10-ാം ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ബോർഡ് ഫലം 2026 എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
- ഘട്ടം 3: റോൾ നമ്പർ, സ്കൂൾ നമ്പർ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
- ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ ഫലം ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിച്ച് അക്കാദമിക് ഉപയോഗത്തിനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
2026 ലെ സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പുനഃപരിക്ഷ ഫലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് ഫലം പരിശോധിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റുകൾ
2026 ലെ സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കഴിയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ താഴെ നൽകുന്നു
വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും പുതിയ ഫല അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി സിബിഎസ്ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും വേണം.
സ്കോർകാർഡിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട വിശദാംശങ്ങൾ
വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ സ്കോർകാർഡിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിക്കണം:
- പരീക്ഷയുടെ പേര്
- ബോർഡിൻ്റെ പേര്
- ക്ലാസ് വിശദാംശങ്ങൾ
- വിദ്യാർഥിയുടെ പേര്
- റോൾ നമ്പർ
- അമ്മയുടെ പേര്
- അച്ഛൻ്റെ പേര്
- ജനന തീയതി
- വിഷയങ്ങളുടെ പേരും കോഡുകളും
- തിയറി മാർക്കുകൾ
- പ്രാക്ടിക്കൽ/ഇൻ്റർണൽ അസസ്മെൻ്റ് മാർക്ക്
- ആകെ ലഭിച്ച മാർക്ക്
- ലഭിച്ച ഗ്രേഡ്
- അന്തിമ ഫല നില (പാസ്/പാസായില്ല)
എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ സ്കൂളുമായോ സിബിഎസ്ഇ അധികൃതരുമായോ ബന്ധപ്പെടണം.
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ധാരാളം വിദ്യാർഥികൾ ഒരേ സമയം ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിനാൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇതിന് പരിഹാരമായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്കോർകാർഡുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിജിലോക്കർ, ഉമാങ് പോലുള്ള മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ഡിജിറ്റൽ മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാകും.
ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ താൽക്കാലിക മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡിജിറ്റൽ മാർക്ക് ഷീറ്റ് സിബിഎസ്ഇ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകളിലൂടെയും ഡിജിലോക്കറിലൂടെയും ലഭ്യമാകും.
ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ സൂക്ഷിക്കുക
ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ റോൾ നമ്പർ, സ്കൂൾ നമ്പർ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഐഡി എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസാന നിമിഷത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
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